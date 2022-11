Největší basketbalová liga na světě NBA má i malou českou stopu. Proniknout na zámořské palubovky v roli hráče se zatím podařilo pouze pětici Čechů. Znáte jejich příběhy?

Foto: Freepik

Jiří Zídek

Prvním českým průkopníkem v zámořské NBA se stal 212 centimetrů dlouhý čahoun Jiří Zídek. Basketbalové nadání zdědil po svém otci. První basketbalové krůčky udělal Zídek ve Spartě.

V roce 1991 odešel studovat do USA, kde jako člen University of California získal titul mistra univerzitní soutěže. V témže roce 1995 pak byla jako vůbec první Čech draftován týmem Charlotte Hornets.

V NBA strávil Zídek celkem tři sezony, ve kterých byl často trejdován a do zápasů se dostával převážně z lavičky jako náhradník. V roce 1998 se vrátil do Evropy, konkrétně do litevského týmu Žalgiris Kaunas.

Vít Krejčí

Po prvním Čechovi v NBA si představíme i toho posledního. Pro české basketbalové fanoušky je favorit pro novou sezonu NBA Vít Krejčí.

Rodák ze Strakonic začínal s basketbalem v Písku, ovšem už ve 14 letech se přesunul do španělské Zaragozy. Už v 19 letech si poprvé zahrál v reprezentace a v listopadu 2020 byl draftován jako 37. v pořadí týmem Washington Wizards.

Dvoumetrový rozehrávač nyní hraje v týmu Atanta Hawks jako aktuálně jediný český zástupce v soutěži.

Jiří Welsch

Rodák z Holic zahájil svou basketbalovou kariéru v týmu BK Pardubice. Na konci 90. let odehrál Welsch dvě sezony v české nejvyšší lize a pláchnul do Slovinska.

V týmu Olimpija Ljubljana se mu dařilo, a tak byl v roce 2002 draftován týmem z NBA Philadelphia 76ers. Ihned byl však vyměněn do Golden State Warriors.

Po nepříliš úspěšné nováčkovské sezony se Welsch přes Dallas dostal do týmu Boston Celtic, kde odehrál svoje nejlepší zápasy.

Po výměně do Clevelandu se však Welschovi přestalo dařit, a tak vyslyšel volání z Evropy a v roce 2006 podepsal smlouvu ve španělské Malaze.

Jan Veselý

Rodák z Ostravy dorostl do výšky 213 centimetrů, což ho od mládí předurčovalo zkusit štěstí právě v basketbale. Do zámořské NBA se dostal skrze čtyřleté angažmá v Srbsku, kde byl oporou Partizanu Bělehrad.

V roce 2011 po něm sáhl tým Washington Wizzards, ovšem úspěšné angažmá to nebylo. Hráč se skvělou hrou pod košem se na zámořských palubovkách spíše trápil. „NBA nebyla zrovna šťastná etapa mého života. Abych byl upřímný, během těch tří let jsem basketbal neměl rád,“ vzpomíná Veselý na tuto etapu.

V roce 2014 jej Washington vyměnil do Denveru a po půl roce v Coloradu dal Veselý NBA sbohem. Pro pokračování a znovu nastartování své kariéry si vybral turecký Fenerbachce Istanbul.

Tomáš Satoranský

Rodák z Prahy začal trénovat své první driblingy v týmu USK Praha. Českou nejvyšší basketbalovou soutěž však brzy přerostl a odešel sbírat zkušenosti do Španělska do týmu Sevilly.

V roce 2012 byl z 32. místa draftován týmem Washington Wizzards. Za oceán však odešel až o čtyři roky později a v hlavním městě Spojených států prožil tři povedená sezony. Českému rozehrávači se herně dařilo i po výměně do Chicaga.

V Illinois však nebyly výsledky, a tak v loňské sezony začala Satoranský putovat od jednoho týmu ke druhému. „Jsem zvyklý na to, že chodím do nových situací," komentoval tehdy situaci, kdy po pár týdnech v New Orleans musel do San Antonia a následně opět do Washingtonu.

Nakonec se však letos rozhodl z víru mnohdy chaotického světa NBA odejít a zakotvit opět ve Španělsku. Tentokrát ovšem v katalánské Barceloně.

