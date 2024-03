Praha - Fitness Aquapalace Praha v Čestlicích se rozrostlo o nové posilovací stroje s umělou inteligencí. Stroje Technogym Biostrengh mají AI personalizované programy, které cvičence vedou a optimalizují cvičení.

Foto: GMF AQUAPARK

„Ve Fitness Aquapalace Prava vytváříme prostor ideální pro veškeré formy cvičení a posilování. I proto jsme ser rozhodli pro zařazení nových strojů s umělou inteligencí. Posilovací stroje Biostrengh napomohou našim klientům cvičit správně a dosáhnout lepších výsledků za kkratší dobu,“ uvedla Vladana Horáková, generální ředitelka Aquapalace Praha.

Nové stroje Technogym Biostrengh s revoluční technologií poháněnou AI zajišťují správné nastavení a provedení cviků, kontrolují techniku pohybu a opakování. „Optimalizace a personifikace cvičení zajistí dosažení nastavení cvičebních cílů rychleji a efektivněji. Jsou to stroje, které si vás zváží, sledují váš výkon a dokážou se nastavit podle toho, jak cvičení zvládáte. Já obzvlášť oceňuji okamžik, kdy dokážete na těch strojích úplně vypnout a vůbec nevnímáte, že cvičíte, protože sledujete obrazovku, která vás vede a vy vidíte váš pohyb stejně třeba jako na spirometrii foukáte do balonku a snažíte se ho udržet na obzoru, tak tady cvičíte a také sestřelujete takové míčky, které vás udržují plynule v daném pohybu a máte tak zaměstnanou hlavu, že vůbec nevnímáte, že cvičíte. To je geniální," dodala Vladana Horáková.

„Je to vlastně digitální kouč, má kruhový trénink, kdy cílíte na vršek, spodek těla i břicho a ve chvíli, kdy odcvičíte veškeré stroje, které tu máme, tak máte hotový trénink. Jste spokojen, máte krásně vypracované svaly a ideální postavu na léto," podotkl Miroslav Fiala, fitness manager Aquapalace Praha, a dodal, že klienti jsou nadšení. „Je to nová technologie, kterou tady u nás poprvé vidí, ve chvíli, kdy jsme stroje klientům představili, tak už je nemůžeme z těch strojů dostat.“

Slavnostního otevření nových strojů se zúčastnil třeba zpěvák Marian Vojtko, moderátorky a herečky Eva Decastelo a Gabriela Partyšová, Kristyna Seidlová, IFBB PRO Wellness fitness a také zpěvák, skladatel a textař Václav Noid Bárta, který navštěvuje čestlické fitness řadu let.

Václav Noid Bárta: Zpívám v orchestru Karla Vlacha, chovám slepice a občas v jídle „zaprasím“

Zdroj: GMF AQUAPARK

Václave, kdy jste sem poprvé vstoupil?

To bylo v roce 2008, nepletu-li se.

Kdybyste měl porovnat tehdy a teď?

Už tehdy to vypadalo dost podobně. Stroje byly už tehdy na špičkové úrovni. Co se týče lidí, tak se tu protočila spousta lidí na recepci, trenéři i cvičenecká komunita. Vždy tu ale vládla slušná atmosféra se skvělou energií. Dříve jsme měli povědomí o fitku, že je to nějaká zasmrádla a začouzcná sklepní místnost. A tady to je otevřené, prosvětlené, prostě příjemné prostředí. Navíc je tu super zázemí, bazény, sály a spousta dalších služeb.

Jak často chodíte cvičit a co vás motivuje se vydat trápit tělo?

To je ale příjemné trápení. Já chodím do fitka tak obden. Mám to také hodně spojené s prací. Když jedu na koncert, tak než vyjedeme, tak se tady setkám s bráchou, který mi dělá manažera. Pořádně protáhnu tělo a vyrážíme na koncert. Pro mě je cvičení boj s únavou, na koncert přijíždím parádně naladěný.

Fitko má nové stroje, jejichž součástí je uměla inteligence. Není to už příliš přehnané?

Taky jsem si to myslel, ale není to tak. Umělá inteligence se teď říká skoro u všeho. V tomto případě je moc fajn, že vám to změří kalorie a následně vás motivuje k splnění jakéhosi vysněného cíle. Je to formou takové hry s dráhou s kuličkami, kdy různě reagujete pákami, nutí vás to hrát, ponořit se do hry a tím do cvičení. V podstatě cvičíte a a ni o tom nevíte. Zatímco doma cvičíte, máte tam někoho kolem sebe a a spoustu času spolu prokecáte. Tady se musíte soustředit na tu kuličku.

Vy prý chováte slepice?

Jo, to je pravda. Když jsem se přestěhoval na vesnici, do Mukařova za Prahou, chtěl jsem chovat slepice, ale kvůli místu to nebylo vhodné,přece jen nějaký prostor to zabere. A taky to všechno malinko smrdí, takže jsem otálel kvůli sousedům. Podařilo se mi ale přikoupit kousek louky, která nebyla využitá, tam se slepice hodily. Začínal jsem s malinkým kurníčkem, který se pošoupával po louce. Jenže já jsem megaloman a magor, tak jsem z toho udělal farmu asi o tisíci metrech čtverečních. Moje slepičky běhají po travičce, jsou prostě nejvíc bio, co mohou být. A mám už objednané dvě kachny a husu.

Takže asi trochu blbnete s jídlem, že?

Jasně, že blbnu. I proto ty slepice chovám. Na jedné straně je farma relax od práce a na té druhé je tu produkce jídla. Tedy vajíček. Myslím i na svoje kuřecí maso. Chci vyzkoušet být v tomto soběstačný, navíc je to pro děti zdravé.

Přiznejte se, občas,jak se říká, „zaprasíte“ s jídlem?

Jasně, ale ono se to i doporučuje. To záleží, co a kde přes týden vidím. Skořicové rolky, kachna, smažený sýr. Jednou za týden, za čtrnáct dnů tam něco takového „pošlu“. Je to dobré pro hlavu i tělo.

A jak to máte v práci? Tedy v muzice?

Začal jsem zpívat s kapelou Dymytry, což je velká věc. Kapela je známá tím, že vystupuje v maskách, já mám už taky jednu. První koncert budeme mít v Plzni 10. května. Pak mám svoji poprockovou kapelu. A ještě zpívám v orchestru Karla Vlacha,

Široký záběr.

To jo, jsou to diametrálně odlišné věci, což je ale to, co mě na tom neskutečně baví.