Větší svoboda, bližší kontakt s přírodou či absence starostí s ubytováním. Obytné vozy a karavany nabízejí spoustu benefitů. I při tomto způsobu cestování však nezapomeňte myslet na ryze praktické záležitosti jako je třeba správné pojištění. Víte, že si můžete pojistit i vaše vybavení? Proč se zajímat o pojistku půjčeného vozu? A kdy je užitečné jen krátkodobé havarijko?

„Zatímco v roce 2020 na našich silnicích jezdilo 19 tisíc obytných vozidel, v roce 2023 to bylo již 28 200 vozů. Proti době před deseti lety je to skoro čtyřnásobek,“ uvádí Jan Bordovský, předseda Asociace kempování a karavaningu ČR.

Boom caravaningu v Česku přišel s covidovými lockdowny a trend pokračuje i přes očekávaný propad poptávky. „Loňský rok byl v Česku z hlediska prodejů rekordní,“ sděluje za firmu Hykro marketingový ředitel Petr Vondráček.

Velký vůz, velké a drahé škody

Opravy obytných vozů bývají náročné nejen časově, ale i finančně. Velkým starostem a výdajům můžete předejít, když nepodceníte výběr pojištění. „Vedle základu v podobě povinného ručení popřemýšlejte rovnou i nad pojištěním havarijním. Sjednání obou typů pojištění současně vás i vyjde levněji – pojišťovny při kombinaci obou pojistek totiž nabízejí slevy,“ zmiňuje Tereza Procházková ze srovnávače finančních produktů Klik.cz.

Nejde navíc jen o nehody, vzhledem ke své robustnosti jsou obytňáky náchylné k poškozením a oděrkám vnějšího pláště, například od větví anebo při průjezdu užšími místy. „Při narušení vnějšího pláště bývá škoda vysoká. Dalším nebezpečím jsou živly, hlavně kroupy nebo vichřice,“ vyjmenovává Eva Svobodová, tisková mluvčí pojišťovny Uniqa.

Nezapomeňte na vnitřní vybavení

Na rozdíl od běžného osobního auta pak u toho obytného nezapomeňte na pojištění i jeho vnitřního vybavení proti krádeži nebo poškození. Samotný mobiliář bývá často vyroben přímo na míru každému typu vozu. Dále s sebou vozíte i drahé spotřebiče a další zařízení obdobné klasickému vybavení domácnosti.

Při cestách do zahraničí se mohou hodit i asistenční služby a pojištění odtahu, včetně nároku na zapůjčení náhradního vozidla. Jen cena odtahu se může vyšplhat hodně vysoko. „S náklady přesahujícími až 100 tisíc korun se můžete setkat například při zásahu odtahovky ze Španělska,“ komentuje Káňa.

„A protože na cesty obvykle vyrážíte s naplněnými zavazadly a sportovním vybavením, nejčastěji koly, nezapomeňte ani na jejich připojištění v adekvátní hodnotě,“ doplňuje Tereza Procházková z Klik.cz s tím, že posádka vozu si samozřejmě sjednává zároveň i cestovní pojištění, které by mělo pokrýt případné léčebné výlohy, asistenci, repatriaci, úrazové pojištění, pojištění občanské odpovědnosti a pojištění zavazadel.

Není můj. Jak s pojištěním?

Pokud jste sami nájemci, u pronajímatele si ověřte, že je vůz řádně pojištěn povinným ručením a havarijním pojištěním. „Samozřejmostí by mělo být, že se seznámíte s rozsahem takového pojištění, a to včetně asistenčních služeb. Zjišťovat, na co máte v rámci poruchy nebo nehody nárok až v zahraničí, když se něco stane, není šťastný přístup,“ upozorňuje tiskový mluvčí pojišťovny Generali Česká Jan Marek.

Pokud pojištění pro případ havárie chybí, doporučuje se sjednat si krátkodobé havarijní pojištění a pojištění dalších doplňků na dobu zápůjčky.