Víte, co to znamená trvale udržitelný cestovní ruch a jak po sobě v přírodě nezanechávat žádné stopy?

Do Prachovských skal v Českém ráji si v loňském roce našlo cestu 143 tisíc turistů. Tím se skály staly 4. nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Královéhradeckém kraji. Představte si ale, co všechno po takovém množství návštěvníků v chráněné krajinné oblasti zůstává? Nejenom s množstvím kapesníků a vlhčených ubrousků v přírodě se rozhodlo Sdružení Český ráj bojovat, a proto vznikl projekt Chodím beze stop.

Chodím beze stop upozorňuje návštěvníky nejen na to, aby byli ohleduplní vůči přírodě, ale především šíří myšlenku, že v krajině by si měli odskočit na toaletu skutečně jen v nejnutnějších případech. Tam, kde je to možné, by turisté měli využívat veřejná WC či restaurace. Pokud však musí potřebu v přírodě nutně vykonat, měli by následovat konkrétní kroky, aby po sobě nezanechali tzv. podpapíráky. Pohled na lokality, které připomínají jednu obří veřejnou toaletu, totiž není vůbec pěkný.

V souladu s mottem projektu ,,Netrus trus, je to hnus“ si návštěvníci kraje mohou ve vybraných turistických informačních centrech zakoupit lopatičku. Díky této lehké, současně pevné a skladné lopatce z eloxovaného hliníku pak v přírodě svou potřebu vykonají, aniž by po sobě zanechali stopy. Je to naprosto jednoduché a zvládne to každý. Není potřeba se bát či stydět. Návod k postupu názorně objasní naše video.

Českému ráji se projekt Chodím beze stop povedlo rozšířit po celém Královéhradeckém kraji. Kromě Královéhradecké krajské centrály cestovního ruchu se do něj zapojily také regiony Krkonoše, Broumovsko, Hradecko a Orlické hory a Podorlicko.

Lopatičky nicméně nejsou tou jedinou alfou a omegou. Královéhradecký kraj společně s destinační společností Hradecko nabádají své návštěvníky k odpovědnému, trvale udržitelnému cestovnímu ruchu a k respektování skrze tzv. Návštěvnické devatero. Podle něj je v první řadě nutné vybrat si správně cíl cestování s ohledem na své schopnosti a výbavu a také načasování. Vždy, pokud je to možné, je lepší zvolit si k cíli hromadnou dopravu, jet na kole nebo pěšky. Tyto způsoby cestování šetří nejen životní prostředí, ale také naše peněženky.

Objevování krásných míst Královéhradeckého kraje by si turisté měli užívat, ale přitom současně respektovat jednoduchá pravidla slušného chování, chodit beze stop a také podporovat místní ekonomiku. Všechny tyto aktivity probíhají ve spolupráci s agenturou CzechTourism.

Více informací k trvale udržitelnému cestovnímu ruchu v Královéhradeckém kraji hledejte na Turistickém portálu Královéhradeckého kraje www.hkregion.cz.

