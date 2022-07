Mohl se jmenovat Baňok, Chachar nebo Blembak.

Aula Gong | Foto: Jiří Zerzoň

Takřka tisíc různých pojmenování pro bývalý plynojem v Dolních Vítkovicích vymysleli před deseti lety lidé z celé Ostravy. Průmyslník Jan Světlík a písničkář Jarek Nohavica se ale tehdy shodli, že to nejlepší jméno pro novou aulu bude Gong, protože bude krásně znít a bude srozumitelné i pro zahraniční návštěvníky.

„Když jsme byli v plynojemu na zkouškách Jarka Nohavici s Janáčkovou filharmonií, byli jsme nadšeni, jak se prostorem začaly linout první tóny a jak se celá hala poprvé v historii krásně rozezvučela. A slovo Gong, plné znělých ,g‘, právě takovou atmosféru a melodii vystihuje,“ vysvětlil při slavnostním otevření auly v květnu roku 2012 Jan Světlík.

Velký sál Gongu před otevřením v roce 2012Zdroj: DOV

S Gongem se přitom pojí i řada dalších zajímavostí. Jedna z nich se točí kolem čísla 1492. Mnohé v této souvislosti napadne rok, kdy Kryštof Kolumbus objevil Ameriku, jiným se třeba vybaví nadmořská výška jesenického vrcholu Praděd. Ale co s tím má společného bývalý plynojem?

„Zásadním úkolem při rekonstrukci plynojemu bylo vyzdvižení bývalého zvonu. A to přesně o 1492 centimetrů. Symbolické číslo spojované s objevením Nového světa v podstatě vyjádřilo význam přeměny oblasti Dolních Vítkovic. Zvon se posouval nahoru rychlostí asi šest až osm centimetrů za hodinu a prací se v roce 2011 ujaly Hutní montáže,“ připomněl výkonný ředitel Dolních Vítkovic Tomáš Šiřina a doplnil, že vše je velmi poutavě popsáno v knize 1492: Příběh Dolních Vítkovic, kde nechybějí ani unikátní fotografie ze stavby.

Galerie GongZdroj: Jiří Zerzoň

STOLETÉ VÝROČÍ PLYNOJEMU

Letošní rok 2022 je pro Gong důležitý hned ze dvou důvodů. Jednak uplynulo deset let od jeho otevření, jednak právě letos v listopadu uplyne přesně sto let od chvíle, kdyby byla stavba plynojemu zahájena. Dokončen byl v lednu 1924. Novodobá přestavba plynojemu v multifunkční aulu ale přinesla i množství dalších úskalí a zajímavostí, přece jen jde o skutečně unikátní stavbu, která nemá ve světě obdoby. Nikdy předtím totiž nebyl přestavěn takovýto typ obřího průmyslového objektu pro účely společenských a kulturních událostí a také pro vzdělávací projekty.

„Plynojem je netypický hned z několika důvodů. Je to průmyslová stavba, ve které vládla tma, a člověk do něj nikdy nemohl vstoupit. Za druhé je neuvěřitelně veliký, jeho průměr je sedmdesát metrů. Zajímavostí je i to, že kvůli poddolování je o jeden metr nakloněn, takže v prvním patře je šikmá podlaha, což ale nikdo z návštěvníků nepozná,“ řekl Moravskoslezskému deníku architekt Josef Pleskot, který stojí za přeměnou objektu.

Plynojem v Dolních Vítkovicích (leden 2011)Zdroj: Jiří Zerzoň

Právě jeho spojení s už zmíněným Janem Světlíkem mělo na celou proměnu Dolních Vítkovic zásadní vliv. Světlík chtěl pro industriální areál najít významného architekta, Pleskotovi učaroval právě objekt plynojemu, jehož přestavba byla obrovskou výzvou. A tak kreslil, rýsoval, vymýšlel a vytvářel modely…

„Důležitým bodem projektu bylo dostat do původně tmavého objektu přirozené světlo, čehož jsme docílili vyříznutím tří otvorů. První z nich zabral asi čtvrtinu třináct metrů vysokého vodního válce ve spodní části plynojemu. Další otvor představuje velké okno v plášti kolem konferenčního sálu a poslední vznikl vyříznutím kruhového otvoru do středu klenutého stropu,“ popsal průnik světla do tmy Pleskot.

GALERIE PŘIBLIŽUJE UMĚNÍ VĚŘEJNOSTI

V současné době slouží aula Gong mnoha účelům. Konají se zde koncerty, divadelní představení, velké konference nebo vzdělávací akce. Vždyť kapacita hlavního sálu je 1500 míst k sezení, což nikdo jiný pro tyto účely v regionu nenabízí. Zázemí zde má i Galerie Gong. Jejím úkolem je seznamovat návštěvníky s výtvarným uměním nejenom standardní galerijní formou, ale hlavně prostřednictvím zábavných aktivit, které otevřou svět umění i těm, kteří k němu běžným způsobem hledají cestu těžko.

Československá grafika v Galerii GongZdroj: Jiří Zerzoň

„Legendy českého a světového výtvarného světa budou před návštěvníky Galerie Gong předstupovat pod jinými úhly a budou jim blíž než v ostatních galeriích. Galerie Gong jde na umění prostě jinak. Její umístění v srdci architektonické perly, Multifunkční auly Gong, přímo navádí k přístupu v umění podle zásad Education Art,“ konstatoval ještě Jan Světlík.

Světlík provede Galerií Gong během Colours

Během festivalu Colours of Ostrava proběhnou speciální komentované prohlídky Galerie Gong přímo s Janem Světlíkem. Uskuteční se 14. 7. a 15. 7. vždy od 16:30. Akce je přístupná pro festivalové účastníky.

Zajímavost: Bomba v plynojemu

Psal se 20. únor roku 1945, druhá světová válka se chýlila ke svému konci, když pláštěm plynojemu pronikla svržená bomba, vážící zhruba sto dvacet kilogramů. Na dně obří nádoby ležela až do února roku 1970, kdy byla vytažena v rámci rozsáhlých oprav plynojemu.

Dobový tisk tuto událost zaznamenal například takto: „V plynojemu se nacházel zlověstný pozůstatek z druhé světové války v podobě nevybuchlé letecké bomby. A tak na scénu vystupují dvě osoby. Jsou to osvědčení pyrotechnikové – kapitán Poledňák a kapitán Pospíšil,“ psala Jiskra v roce 1970.

„Pondělí 16. února. Konečně, tady něco je. To je chvíle pro pyrotechnika. ‚Všichni pryč!‘ dává rázný povel kapitán Poledňák a zůstává na místě sám. Prohlíží tělo bomby znečištěné dlouholetým pobytem v bahně. Je třeba správně určit její typ a hlavně najít zapalovač. Tady je, ve spodní části. Pyrotechnik citlivou rukou otáčí křehkou součástku. Chvíle napětí, nejistoty. Konečně se objevuje úsměv ve tváři – povedlo se,“ přiblížilo zneškodnění bomby Rudé právo.

Podle pamětnice Věry Holaňové pak stodvacetikilová bomba byla vynesena z plynojemu na zdravotnických nosítkách, na kterých se přenášejí zranění.