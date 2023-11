Osobitý herecký projev, nevšední půvab, mimořádné charisma, noblesa … to je Chantal Poullain!

CHANTAL POULLAIN | Foto: zadavatel inzerce

Narodila se ve francouzském Marseille, pochází z umělecké rodiny, oba rodiče se věnovali výtvarnému umění. Od počátku 60. let žila rodina v Ženevě, kde se Chantal řadu let věnovala baletu, po studiu na církevním lyceu absolvovala studium herectví na Divadelní akademii v Ženevě a plánovala pokračovat ve studiu v New Yorku, ve Švýcarsku hrála také v televizních filmech a seriálech. V roce 1978 se ale na divadelním festivalu v Ženevě seznámila s českým hercem Bolkem Polívkou, s nímž odešla do Československa a stala se jeho manželkou. Jako cizinka limitovaná jazykovou bariérou měla Chantal Poullain u nás těžké začátky, nicméně po Polívkově boku se prosadila jako osobitá herečka v jeho představeních Šašek a královna, Seance nebo Terapie.



Díky Polívkovi se Chantal dostala do zorného úhlu režisérky Věry Chytilové, která pak umožnila její zviditelnění ve svých filmech ŠAŠEK A KRÁLOVNA (1988) a KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM (1988). Poté se objevila v několika dalších filmech, výraznou příležitost pak dostala v komorním dramatu HRAD Z PÍSKU (1994). Po boku Bolka Polívky hrála ve filmech KRÁL UBU (1996) a SUZANNE (1996). Před filmovou kamerou se Chantal Poullain objevila naposledy v menší roli matky ve filmu BLÍZKO NEBE (2005).

Postupně těžiště svého působení přenesla na divadelní prkna. Hostovala v Divadle Na zábradlí (Tragédie mstitele), často hrála v Klicperově divadle v Hradci Králové (Antilopa, Mistr a Markétka). V posledních letech byla velmi vytížená na scéně divadla Ungelt (Šest tanečních hodin, Hra o manželství). Ve svém osobitém herectví těží Chantal Poullain z nevšedního půvabu spojeného s mimořádným charismatem, což platí nejen pro divadlo, ale i pro její práci před filmovou a televizní kamerou. V roce 1993 založila nadaci Archa Chantal, která se snaží vylepšit dětská oddělení v nemocnicích

V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze z rukou velvyslance Alexise Dutertra nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie. Ten získala za dlouhodobé obohacování české a francouzské kultury navzájem a za trvalé přispívání k přátelství mezi oběma zeměmi. Udělení je také oceněním její činnosti v humanitární oblasti

Řád čestné legie se uděluje na základě dekretu francouzského prezidenta. V roce 1802 jej založil Napoleon Bonaparte, a to za vynikající civilní nebo vojenské zásluhy o francouzský národ. Mezi české nositele řádu patří například Tomáš Garrigue Masaryk, Václav Havel, režisér Miloš Forman, František Kupka, Milan Kundera nebo Marta Kubišová.