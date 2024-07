Vlastnictví domu se zahradou je snem většiny Čechů. Mnozí si svůj sen plní ať už v rámci stálého bydlení nebo v rámci rekreace. Neúměrný nárůst cen nemovitostí v posledních desetiletích má ale jeden neblahý efekt. Zmenšování zastavěné plochy moderních domů konfrontuje majitele staveb s nepříjemným zjištěním. Na první pohled kompaktní a rozměrově úsporné bydlení nepojme vše, co je k modernímu životu současných aktivních lidí třeba. Kam se sportovním vybavením, zahradní technikou, nářadím k údržbě domu a zahrady, jedním či dvěma vozidly? Aby nevznikl u nás vcelku běžný nepořádek okolo domu, vše by mělo mít své místo. A pokud ho nenacházíte v rámci domu, není jiného řešení, než se poohlédnout po možnostech, které skýtá zahrada.

Foto: Gardeon

Nejlogičtějším řešením je výstavba garáže nebo zahradního domku, kam se vše, co se do domu nevejde nebo to tam zkrátka nechcete, vejde. A nebojte, rozhodně to nemusí znamenat další nepříjemný chaos na zahradě, stavební nepořádek a nekonečné dohadování s řemeslníky, kdy a jestli vůbec dorazí dokončit započatou práci. Vsaďte na moderní technologie ve stavebnictví a uvidíte, že budete mít vyřešeno doslova za odpoledne. U montovaných staveb, kde se odvede většina práce ve výrobním závodě, je to možné. Samotné sestavení u zákazníka pak zabere opravdu pár hodin.

Zdroj: Gardeon

Společnost Gardeon patří ke špičce ve výstavbě montovaných garáží a dalšího zázemí domu, v podobě zahradních domků. Za dobu své existence se jí podařilo technologii suché výstavby dovést k dokonalosti. Hotová stavba je elegantní, architektonicky vyladěná na současné trendy a splyne téměř s každým stylem. A samotná realizace? Absolutně čistá práce.

Ocelové jádro a stěny jako z cihel

Kostra montovaných staveb Gardeon je z ocelová, na ni se pak šroubují panely omítnuté již z výroby. To nejen urychlí proces výstavby, ale zamezí i klasickému stavebnímu nepořádku, který se jinak pojí s jakoukoliv konstrukční činností. Pokud stojíte venku, vidíte zděnou stavbu. A pokud vejdete dovnitř, překvapí vás prostornost, protože místo desítek centimetrů zdí je tu místo pro vás. Zateplené stěny mají tloušťku pouhé 4 cm.

Řešení pro kutily, sportovce, živnostníky i sběratele

Typ, dispozici i design stavby si můžete navrhnout z pohodlí domova. Vzhled staveb Gardeon je velmi univerzální, přesto má zákazník prostor pro splnění vlastních představ. Ať už se jedná o barevné provedení, typ a tvar stavby nebo její vnitřní vybavení. Chcete garáž pro dva veterány, motorku, nebo třeba dílnu a sklad, kam se vejdou všechny vaše vášně? Je to jen na vás. Zvolte si základní nebo zateplenou variantu, rovnou nebo sedlovou střechu. A to vše v pohodlí domova. Celá stavba pak po doladění a objednání proběhne na klíč. Na vás je připravit rovnou plochu. Muži z Gardeonu v ikonickém černém oblečení přijedou po pár týdnech od objednání a realizují garáž doslova za odpoledne. Objednat je možné i závěsný systém na kola nebo nářadí. V interiéru tak nebudete zakopávat o lyže, kola či zahradní nářadí. Vše má zkrátka své místo a k tomu perfektně slouží menší stavby okolo domu.

Zdroj: Gardeon

Výstavba za odpoledne a bez nepořádku!

Gardeon je ambiciózní firma a nic nenechává náhodě. Své stavby osazuje prémiovým příslušenstvím. Standardem u garáží jsou automatická německá vrata Hörmann, extrémně odolný nástřik stěn, kvalitní ocelová konstrukce, sendvičové panely, okapy. Ne náhodou figuruje Gardeon v žebříčku nejrychleji rostoucích společností v Evropě. Ambiciózní přístup a prvotřídní servis prostupuje všemi aktivitami firmy. Zákaznické služby, montážní koncert a celkový přístup vám připomene, jak by mělo vypadat stavebnictví 21. století. Gardeon je zjevení, které popírá zajetá těžkopádná pravidla současného stavebnictví.