Krásným příkladem pomoci bezdomovcům, neúplným rodinám, sociálně slabým členům menšin, a dalším skupinám, které v současné době prožívají těžké období, je aktuální krok Brněnského biskupství. Vedení brněnské diecéze se rozhodlo vyjít vstříc prosbám organizací, které se starají o znevýhodněné spoluobčany, a poskytne jim za symbolické nájemné chátrající budovu bývalé školy na Pellicově ulici, která čeká na povolení kompletní rekonstrukce. Po dobu, kdy by budova nebyla jinak využita tak bude moci sloužit těm nejpotřebnějším.

Současný stav zdevastovaného areálu v samém centru Brna | Foto: Urbanon, a.s.

Projekt rekonstrukce budovy, která je ve vlastnictví Biskupství brněnského, je součástí aktivit církve potřebných pro zajištění financování jejích charitativních a duchovních aktivit i v období, kdy dojde k plné odluce církve od státu a na její provoz již nepůjdou žádné prostředky ze státního rozpočtu. Již v roce 2030 přestane být vyplácen státní příspěvek na církevní činnost a tak jsou všechny diecéze nuceny si zajistit ve financování plnou soběstačnost.

Stávající budova je ve zcela nevyhovujícím stavuZdroj: Urbanon, a.s."Musíme se snažit být maximálně zodpovědnými hospodáři s dlouhodobou vizí, proto naše investice směřují především do nemovitostí a to jak komerčních, tak pro nájemní bydlení. Především chceme využívat a zhodnocovat majetek, který už máme ve vlastnictví, ke kterému patří i budova bývalé školy na Pellicově. Plánujeme zde vybudovat projekt moderního kolejního bydleni pro studenty a mladé pracovníky, s kompletním zázemím, který citlivě zapadne do konceptu ulice Pellicova a nabídne svým nájemníkům krásné bytové jednotky v centru města Brna," vysvětluje Petr Zelenka, vedoucí ekonom biskupství.

Rekonstrukcí budovy s dostavbou podkroví a přístavbou nového objektu s podzemní garáží v kombinaci s nadstandardním zázemím na pozemku vznikne v této oblasti atraktivní ubytovací komplex Pellico Garden, který jak esteticky, tak funkčně pozvedne celý dojem z vjezdu do ulice Pellicova. Díky vkusně zakomponovaným zahradním úpravám a zeleným střechám objektu se navíc v místě zvýší množství zeleně, se všemi pozitivními dopady, které to přináší.

Díky tomu, že investorem projektu je církev, která se na výnosnost investic dívá s mnohem delší perspektivou, než komerční developeři, má projekt další, velmi důležitý pozitivní efekt – vrací do středu města život; běžné lidi, kteří zde budou bydlet. Všude ve vyspělém světě si dnes vedení měst i městští architekti plně uvědomují, jaká tragédie tyto aglomerace v posledních desetiletích postihla: obytné domy se v masové míře měnily na ekonomicky výnosnější kanceláře, obchody a provozovny služeb a v centrech bydlí jen minimum lidí. Tento trend je třeba zvrátit.

Pellico Graden bude jednou z nejkrásnějších lokalit na Brně středZdroj: Urbanon, a.s.

Stavby v centrech měst – i sebekvalitněji připravené a s řadou pozitivních dopadů – to ale nemají v povolovacím řízení lehké. Velmi často se vyskytnou stěžovatelé, kteří – někdy i oprávněně, ale často s čistě sobeckými pohnutkami, napadají rozhodnutí úřadů a - mnohdy i zcela neodůvodněně - zdržují povolovací proces. To se přihodilo i projektu Pellico Graden a rekonstrukce, která už mohla být v blízkém termínu zahájena, se tak o nějaký čas odsune.

"Samozřejmě že ze zdržení nemáme žádnou radost, ale jsme přesvědčení, že jsme připravili skvělý projekt a že není sebemenší reálný důvod, aby nakonec nebyl povolen. Ale zpoždění bereme jako fakt a v souladu s jedním z důležitých cílů církve, kterým je podpora těch nepotřebnějších, jsme se rozhodli do vyřešení všech sporů o povolení rekonstrukce poskytnout budovu pro realizaci dobročinných aktivit," uzavírá Petr Zelenka.

Budovu bývalé školy na Pellicově tak bude v následujících měsících využívat pro své aktivity například společnost Vesna, která se zaměřuje na pomoc rodinám v nouzi, ukrajinským uprchlíkům a dalším znevýhodněným lidem, kterým poskytuje třeba oděvy (což je důležité nejen před nadcházející zimou).

Krásná zahrada plná zeleně po revitalizaciZdroj: Urbanon, a.s.