Celosvětová pandemie výrazně zasáhla celé odvětví retailu. Kamenné pobočky byly zavřené a prodej se přesunul výhradně do on-line, kde především u výběru dovolené chybělo osobní doporučení kvalifikovaných prodejců. Tato doba je naštěstí pryč a klienti se ve velkém vrátili zpět do poboček, kdesi mohou nechat doporučit zájezd na míru dle vlastních preferencí.

Jak se tento typ retailu vyvíjí a proč jsou kamenné pobočky stále velmi důležité? To nám řekne Nicole Okonkwo Gattuso, šéfka klientského centra CK Blue Style.

Kdy byla otevřena vůbec první pobočka CK Blue Style?

Bylo to v době vzniku naší cestovní kanceláře, tedy v roce 1996. Je to pobočka v Jindřišské ulici, která stále funguje a někteří klienti si sem chodí pro rady ohledně svojí dovolené již více jak 20 let.

Kolik poboček má Blue Style dohromady a jaký je plán do budoucna?

V tuto chvíli jich máme 55 po celé České republice. Nicméně na tomto čísle se dlouho nezastavíme. Už nyní máme vytipována další místa, díky kterým síť poboček opět rozšíříme, a ty tak budou dostupné ještě více klientům. Také máme v plánu posílit některá velká města tak, aby byla návštěva naší pobočky pro klienty bez čekání a co nejpohodlnější.

Podle čeho volíte místa pro novou pobočku a na co se při výběru zaměřujete?

Těch faktorů je několik. Nejdůležitějším je tzv. „hluché místo“, tedy oblast, kde neoperuje žádný z našich partnerů. Jakmile takové místo lokalizujeme, začíná dlouhý proces analýzy čísel prodejů na danou lokalitu nebo i to, kolik našich klientů z oblasti pochází a dojíždí na pobočky mnohem vzdálenější.

První pobočka vznikla téměř před 26 lety. Jak se od té doby vyvinul jejich design?

Za poslední dobu zaznamenal retail výrazný posun v tom, jak je prezentace produktu i služeb vůči zákazníkovi vnímána. I my následujeme trendy. Z důvodu nutnosti zachování barev jsme si začali více hrát s nábytkem a vybavením, které jsme upravili do minimalistického vzhledu a doladili designovými prvky, jež celou návštěvu pobočky zpříjemní. A zákaznický zážitek se chystáme ještě více prohlubovat a zdokonalovat. Máme už i konkrétní plány, ale ty jsou zatím tajemstvím.

Proč jsou kamenné pobočky i ve 21. století stále ještě důležité? Nakupovat on-line jsme se během minulých dvou let naučili všichni…

Doba kovidová nám ukázala, že nákupy přes internet nejsou nijak složité, a to ani u zboží denní spotřeby. Zároveň jsme si ale díky tomu uvědomili, jak moc nám osobní kontakt někdy chybí. Jakmile jsme mohli pobočky znovu otevřít, klienti se s radostí a ve velkém vrátili. Když to řeknu s nadsázkou, tak milou kvalifikovanou paní za přepážkou, která vám s výběrem vaší vysněné dovolené pomůže, webové stránky prostě nenahradí.

