Krása začíná v okamžiku, kdy se rozhodnete být sama sebou, říkávala Coco Chanel a přesně tato slova vystihují naši originální českou módu Axello…

Foto: shop.axello.eu

S příchodem podzimu každá žena touží přikoupit nové stylové kousky, v nichž bude v sychravých dnech vypadat svěže a trendy. Rozhodně se vyplatí sáhnout po outfitech české výroby, jež tradičně dbá na komfort i kvalitu. Podívejme se, co letos nabízí.

Šaty, šaty a znovu úžasné šaty

Zdroj: shop.axello.euSnad každá žena bude souhlasit, že v šatníku nesmí chybět nejedny dobře padnoucí šaty, které zdůrazní ženskost a podtrhnou její charakter. Bestsellerem kolekce jsou asymetrické šaty s přeloženým výstřihem a zavinovací sukní, které padnou snad každé ženě a vykouzlí krásnou postavu.

Další úžasně sofistikované šaty se zipem a stojáčkem s nevšední kombinací materiálů, které je možné dole sepnout druky do balónové sukně, se stávají dalším hitem letošního roku. Neokoukané, originální a opět dobře padnoucí střih pro všechny typy postav.

Svetříky, topy, tuniky

Volné tuniky a svetry jsou stále trendy, proto nemohou chybět i v letošní kolekci. Jsou dobře kombinovatelné jak s kalhoty, tak například s dlouhou sukní. Poskytnou pohodlí a komfort po celý den.Vyberete si z různých střihů, materiálů a barev. Zdobené kamínky, nebo jinými aplikacemi.

Zdroj: shop.axello.eu

Trendy červená

Červená je vždy trendy a nepřehlédnutelná. Multifunkční šaty v perfektně padnoucím lichotivém střihu pro každý typ postavy. Zajímavým prvkem šatů je stojáček se zipem a rafinovaně řešenými detaily.

Trenčkot téměř věčný

Zdroj: shop.axello.euNa stránkách české módy Axello jsme našli modely, které plní všechna očekávání, co se týče kvality i designu. Zahalte se do úžasného podzimního kabátu, který bude nejen slušivý, ale také nadčasový a schopný odolat vlhkému počasí. Kabát do přechodného sychravého počasí z matné červené tkaniny zaujme opět asymetrickým zapínáním a páskem.

A pokud si potrpíte na originalitu a chcete nosit něco, co hned tak na jiné ženě neuvidíte, zvolte černý prošívaný kabát z efektního šusťáku zdobený vlněným flaušem na klopě a rukávech. Tento model je vyroben exkluzivně v malém počtu kusů a jeho střih vyhoví každému typu postavy. Nelze než dodat, pospěšte si, může být rychle vyprodán!

