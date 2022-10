Existuje několik důvodů, proč se lidé rozhodnou změnit obor. K těm nejčastějším patří pocit vyhoření, problémy s nalezením práce či touha zlepšit svou životní situaci. Velký průzkum pak ukázal, že k odstartování kariéry v IT stačí dobrý bootcamp. „98 % našich absolventů denně v nové práci využívá to, co se v kurzech naučilo,“ říká Pavla Araudo z Green Fox Academy.

Ač se ve spojení s IT hodně mluví o nadstandardních platech a štědrých benefitech, tak většina těch, co se rekvalifikují, vydělávala poměrně slušně už dříve. „Téměř 23 % z nich bralo měsíčně 40 a více tisíc korun. Výjimkou nejsou ani lidé s příjmem nad 70 tisíc,“ poznamenává Pavla Araudo, ředitelka vzdělávání v bootcampu Green Fox Academy, který pomáhá lidem začít novou kariéru v IT během několika měsíců.

Hlavní příčina, proč lidé opouští původní profesi, je tedy jiná. Jde o pocit vyhoření. „Ten jako hlavní důvod uvádí 35 %. I když tito lidé měli dobrou práci, potřebovali změnu. Cítili, že v původní práci narazili na svůj strop, neměli kam dál růst a tato stagnace je deprivovala,“ poznamenává Pavla Araudo.

Příběh Lukáše: Z manažera v KFC se stal programátor

To potvrzuje i Lukáš Kubec, který dříve zastával vysokou manažerskou pozici v síti fastfoodů KFC. „Začínal jsem jako řadový zaměstnanec jedné provozovny a během 13 let jsem se vypracoval nahoru. Měl jsem na starosti několik týmů lidí,“ vypráví. Jenže časem se dostavilo vyčerpání. „Myšlenky na rekvalifikaci se mi už nějaký čas honily hlavou. Pak přišly zdravotní komplikace a já nemohl pracovat. V tu chvíli jsem se rozhodl pro změnu,“ svěřuje se. Jakmile se uzdravil, odešel z práce a nastoupil do kurzu Junior programátora. Po dokončení bootcampu mu organizátor téměř okamžitě zajistil místo v IT. „Nyní pracuji na projektu a v technologii, která mě hodně zajímá. Navíc jsem ve firmě, jejíž vnitřní kultura a nastavení mi jsou blízké a vyhovují mi, za což jsem vděčný,“ pochvaluje si front-end vývojář ze společnosti Mibcon, kam ho Green Fox Academy po kurzu umístil.

Příběh Honzy: Z trenéra je vývojář, který dělá pro „jednorožce“

Ovšem vyhoření není ani zdaleka jediným důvodem, proč lidé mění obor. Další velkou skupinu v rekvalifikačních kurzech tvoří ti, co měli problém sehnat odpovídající zaměstnání. Je jich 13 %. Patří k nim i Jan Charamza. „Když přišel lockdown a zavřela fitness centra, nemohl jsem vykonávat svou profesi,“ popisuje muž, který 11 let dělal osobního trenéra. Během pandemie se živil, jak se dalo. Vedl tréninky online, psal články pro e-shopy a ve chvíli, kdy si uvědomil, že pandemie nebude otázkou pár týdnů, se rozhodl pro rekvalifikaci. Díky super intenzivnímu kurzu v Green Fox Academy se z něj stal full-stack developer, který nyní pracuje pro největší online supermarket Rohlík.cz, kam ho organizátor kurzu umístil. „Jsem v týmu, který má na starost software pro kurýry a dělám přesně to, co jsem si přál,“ říká.

Firmy rády sáhnou i po absolventech bootcampu

Lukáš Kubec i Jan Charamza získali od rekvalifikace to, co si přáli. „Stejně jako oni je v IT spokojených téměř 98 % lidí, kteří tam přešli z jiného oboru. Všichni chtějí IT proto zůstat i v budoucnu,“ potvrzuje Pavla Araudo z Green Fox Academy. Velkou roli v tom hrají jejich zaměstnavatelé. Firmy si totiž své lidi doslova hýčkají. Aby také ne, když na trhu práce chybí přes 30 tisíc ajťáků. Najít nové není zrovna snadné, a proto je udržení stávajících téměř otázka přežití a fungování podniků.

Ať už se jedná o nadnárodní korporace, start-upy či tuzemské firmy, všechny jsou ochotny i nováčky dobře zaplatit. „Čtvrtina z čerstvě vyškolených programátorů a programátorek nastupuje do prvního zaměstnání v novém oboru s průměrným měsíčním platem přes 47 tisíc korun. 85 % našich absolventů navíc po dvou či třech letech po kurzu zastává pozici mediora. V tu dobu již většina vydělává měsíčně přes 65 tisíc korun,“ prozrazuje Pavla Araudo. Kromě platu se nováčci v oboru mohou těšit i ze široké škály benefitů, včetně dalšího vzdělávání.

