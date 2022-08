Vlastníte obraz a chcete jej výhodně prodat? Nevíte jak? Poradí vám v renomované aukční Galerii KODL založené na více než stoleté rodinné sběratelské tradici.

Pohled do galerie | Foto: Galerie Kodl, s.r.o.

Pokud se rozhodnete obraz nabídnout do aukce, nevydávejte se hned na cestu do galerie. Nejprve dílo vyfotografujte a změřte. Následně kontaktujte aukční síň emailem, ve kterém pošlete fotografie spolu se stručným popisem (podpis, rozměry, případné posudky atd.). Vaše dílo bude na základě těchto údajů odborně posouzeno a bude vám navržen další postup. Následuje domluva na osobní schůzce. Konzultace o uměleckém díle nabízeném do aukce je bezplatná.

Na schůzce se určí vyvolávací cena díla, což je částka, za kterou se dílo začíná dražit. Oproti komisnímu prodeji máte naději, že se najde víc zájemců a cena se při dražbě vyšplhá nahoru. "Jedna paní přišla s obrazem, před námi byla na třech místech, nabízeli jí za něj kolem deseti tisíc," vypráví majitel Galerie KODL soudní znalec PhDr. Martin Kodl. „Nikdo nedokázal rozluštit autora. Byl ruský, ale podepsaný latinkou, ne azbukou. Kdo perfektně nezná ruské autory, nedovedl to rozpoznat. Paní chtěla sedmnáct tisíc. Přemluvil jsem ji, ať ho dá do aukce. Dostala kolem čtyř set tisíc. A opravdu omdlela. Dodnes mně nosí štrúdl."

Václav Špála Ze SupetáruZdroj: archiv autora

Jestliže budete s cenou souhlasit, podepíší obě strany smlouvu. V té budou uvedeny veškeré podmínky, včetně vyvolávací ceny. Domluví se rovněž i případné restaurování, rámování, či zhotovení odborných expertiz k obrazu. Všechny tyto služby zajišťuje galerie prostřednictvím renomovaných a léty ověřených odborníků. Následně v galerii připraví dílo do aukce, včetně pořízení fotografie a popisu do aukčního katalogu. Ten je pak k dispozici zájemcům o koupi uměleckých děl a aukční síň jej také rozesílá stálým klientům.

Aukce je veřejná, majitel může být tedy přítomen a sledovat celý průběh. Pokud se dražby nezúčastní, o výsledku se dozví po jejím skončení na základě telefonátu ze strany galerie, případně pak z internetových stránek, na kterých je vždy nejpozději do druhého dne vyvěšena výsledková listina.

Jan Šafařík Na promenáděZdroj: archiv autora

Sběratelské tradice rodiny Kodlů započala v osmdesátých letech 19. století. Novodobá historie Galerie KODL se datuje od roku 1989, kdy současný vlastník Martin Kodl se svým otcem spolupořádal první polistopadovou aukci na pražském Žofíně. Z aukčních síní vzniklých po revoluci patří k těm s nejdelší historií. Galerie si zakládá na záruce prodávaných uměleckých děl, ale také na maximálně profesionálním přístupu špičkového týmu odborníků a historiků umění. Úspěšnost galerie se opírá také o dlouhá léta budovanou důvěru klientů.

