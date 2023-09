Vyzkoušejte Etnia Eyewear Culture!

Etnia Eyewear Culture vyrábí nejen brýle samotné značky Etnia Barcelona, ale i Lool, All Poets a The Readers. A při snaze nabídnout svým zákazníkům neotřelé a unikátní produkty hledí na tři základní pilíře: kvalitu, barvu a umění.



Kvalita pod kontrolou

Na kvalitě si Etnia Barcelona zakládá, proto používá k výrobě jen speciální materiály. Brýle vyrábí z přírodního acetátu od firmy Mazzucchellli, tedy z materiálu, který pochází z bavlny, zraje 3 měsíce a vyznačuje se komfortem a tvárností. Acetát je vyráběn v italské Castiglione Olona od roku 1849 a samozřejmostí je 100 % recyklovatelnost a biologická odbouratelnost tohoto materiálu. Továrny, které brýle vyrábějí, vlastní sama Etnia, ​​což umožňuje kontrolovat celou výrobu a hlídat, aby každá z částí výrobního procesu splňovala ty nejvyšší parametry. Samotný proces výroby, od návrhu až po hotové brýle, trvá 9 měsíců.

V kolekci slunečních brýlí Etnia Barcelona používá čočky od firmy Barberini. Jsou z minerálního skla s technologií HD Color, která je nejvyvinutější na světě. Brýle tak nabízí nejlepší barevný zážitek a dokonalé vidění s maximální možnou ochranou očí. Jednou z charakteristik brýlí Etnia Barcelona je, že jsou navrženy a vyrobeny tak, aby poskytovaly uživateli maximální pohodlí. Tým interních designérů v Barceloně vždy projektuje každou kolekci od úplného začátku, od prvních návrhů tvaru, barev…

Když barva hraje roli

Etnia je průkopníkem ve studiu a aplikaci barev, má v kolekci více než 500 vlastních barev inspirovaných světem módy a umění. Kromě jedinečných barev používá také unikátní barevné struktury. V každé sezóně se objevují nové a nové barevné kombinace.

Brýle jako umění

Etnia buduje vlastní historii a kulturu díky spolupráci s významnými umělci a fotografy.

Příkladem je japonský kontroverzní fotograf Noboyushi Araki, který spolupracoval s Etnií na kampani kolekce slunečních brýlí Etnia Paris-Tokyo, nebo Steve McCurry, slavného dokumentárního fotografa, spojeného s kampaní Wild Love in Africa

Mezi rebelujícími umělci je to francouzský malíř a konceptuální umělec Yves Klein. Klein tvořil od roku 1947 monochromní obrazy, od roku 1956 většinou v zářivé ultramarínové barvě (nesoucí název International Klein Blue). Etnia Barcelona získala oprávnění tuto patentovanou barvu použít pro svoji limitovanou, ručně vyráběnou kolekci. Rovněž získala práva použít pro svou limitovanou kolekci obrazy Jeana-Michela Basquiata. Výřezy z Basquiatových obrazů Fallen Angel (1981), In This Case (1983) a Glenn (1984) jsou na stranicích a každý model je tak originálem. Další inspirací pro limitovanou kolekci byl David Bowie a již druhou řadu, vytvořila Etnia společně s Ignasi Monrealem. Nedávným hitem byla spolupráce na limitované kolekci s FC Barcelonou a letošní „limitka“ byla pro změnu inspirována barcelonskou katedrálou Santa Maria del Mar.

Nová podzimně-zimní kolekce bude stát také za to, spojení japonské a katalánské kultury nenechá žádného milovníka brýlí v klidu.

Etnia Eyewear Culture brand

Etnia staví na zkušenostech tří generací. Fulgencio Ramo, dědeček samotného zakladatele Etnie, pracoval mnoho let ve výrobě brýlí. V 50. letech otevřel vlastní továrnu v barcelonské čtvrti Poble Sec. Štafetu po něm převzal jeho zeť Josep Pellicer. Josephův syn, David Pellicer pak v roce 2001 založil firmu Etnia Barcelona. Ve svých 23 letech přišel s přelomovou kolekcí plnou barev. V době, kdy byly všechny modely černé, hnědé nebo šedé, tak způsobil doslova revoluci. Těžko dnes najdete na trhu oční optiky barevnější a výraznější modely, než jsou právě Etnie Barcelona. Jejich cílem je zvýraznit vzhled a podtrhnout osobnost každého, kdo je nosí.

Před dvěma lety se Etnia Barcelona rozrostla o již zmiňované tři nové značky a změnila svůj název na Etnia Eyewear Culture. Na českém a slovenském trhu zastupuje značku firma Eikon, která se prodeji kvalitních brýlí věnuje od roku 1993 a s Etnií spolupracuje od samého začátku.

