Moderní digitální banka mBank se snaží klientům šetřit maximum možného času. Přečtěte si jak.

Foto: Shutterstock

Věděli jste, že klienti mBank mohou díky chytrým službám banky ušetřit až 15 minut týdně? Popovídali jsme si o tom s Martinem Podolákem, zástupcem generálního ředitele mBank Česká republika pro oblast produktového a segmentového managementu.

Jak jste k této časové úspoře došli?

O finance našich klientů pečujeme již 15 let. Řídíme se heslem „Život na prvním místě“, které podtrhuje poslání mBank přinášet klientům inovativní a praktická řešení, aby za minimum času získali maximum. Když jsme se podívali na paletu našich produktů a služeb a změřili, kolik času klienti stráví používáním těch nejčastějších, v porovnání s tím, kolik času zaberou konzervativní způsoby bankování, došli jsme k průměrné časové úspoře 15 minut. Bez bankovních služeb se v dnešní době neobejdeme, ale cílem mBank je, aby naše produkty a služby klientům neubíraly čas na to, co mají rádi.

Jaké chytré služby tedy klientům šetří čas?

Například odkrytí údajů karty v mobilní aplikaci, díky kterému klienti pro dokončení platby v e-shopu nemusí lovit kartu v peněžence. Nedávno jsme také do historie transakcí přidali dva filtry. Filtr předplatného umožňuje vyfiltrovat výdaje za předplacené služby či zobrazit budoucí platby v tomto režimu. Díky tomu neztratíte přehled, které služby jsou aktivní a které ne. Filtr „Karta uložená u obchodníka“ zase umožňuje získat přehled o všech transakcích u obchodníků, které proběhly v režimu s uloženými údaji platební karty. Můžete se tak přihlásit do svého profilu v daném e-shopu a kartu odebrat. Pro cestovatele nebo milovníky nákupů v zahraničních e-shopech nabízíme mKartu Svět pro výhodnější platby v cizí měně. A jako jedna ze dvou bank na českém trhu nabízíme všechny dostupné druhy mobilního placení – Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay i Xiaomi Pay.

A co standardní bankovní záležitosti?

S mBank mají klienti banku v kapse. Většinu věcí můžou sami a jednoduše vyřešit z pohodlí domova, postačí jim k tomu jen telefon. Takto lze třeba založit účet, požádat o úvěr, změnit údaje, dočasně i trvale zablokovat kartu, změnit PIN k ní nebo nastavit trvalý příkaz.

Dnešní doba přeje digitalizaci, na druhé straně však také sílí počet kyberútoků, před kterými je nutné se chránit…

V mBank zastáváme heslo, že na bezpečnosti záleží v každé situaci. Klientům proto v aplikaci umožňujeme ještě zvýšit bezpečnost jejich financí například nastavením různých blokací a filtrů. V nabídce máme také eKartu – virtuální kartu určenou pro platby na internetu, která je oddělena od běžného účtu klienta. A jako první banka v Česku jsme virtualizovali celé portfolio platebních karet, ať už jde o standardní nebo prémiové karty k účtu, karty pro děti, studenty i podnikatele, či kreditní karty, nyní je vždy jen na klientovi, zda zvolí plastovou, či bezpečnější virtuální formu platební karty.

