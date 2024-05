Tipy na to, jak mít krásnou pleť nejen v létě nám prozradila dermatoložka Beáta Rajská.

MUDr. Beáta Rajská ve své ordinaci. | Foto: archiv značky sebamed

V čem se liší péče o pokožku v zimě a v létě?

V teplých měsících, kdy je slunce intenzivnější, bychom měli kůži pravidelně chránit opalovacími krémy s SPF nejméně 30 a aplikaci opakovat každé 2-3 hodiny - při sportu, koupání nebo zapocení samozřejmě častěji. Letní teploty a vlhkost mohou způsobit také nadměrnou tvorbu mazu, což může vést k tvorbě komedonů nebo akné. V obou ročních obdobích je fajn používat šetrný peeling k odstranění odumřelých kožních buněk a mít pravidelný přísun antioxidantů. Ať už těch, které jsou obsaženy v kosmetických produktech nebo těch získaných ve stravě. A samozřejmě, dostatečný spánek a relax jsou základní kameny k úspěchu na cestě ke zdravě a svěže vypadající pleti.

Je nějaký trik, jak ještě více podpořit benefity spánku?

Dostatek spánku se blahodárně projeví na stavu naší pokožky, která bude rozhodně šťavnatější a bude působit více svěže. Samozřejmě tak bojujeme i proti vzniku různých dermatóz jako jsou například akné nebo i tvorbě vrásek. Věděli jste ale, že pokud spíte v noci na zádech bojujete tak proti vzniku vrásek na obličeji nebo i na dekoltu? Spaní na boku nám totiž vrásky podporuje a vytváří hlubší nosoretky a často jsou viditelnější vrásky na straně kterou preferujeme. Proto já doporučuji spaní na zádech.

Zdroj: archiv značky sebamedCo se týče pokožky těla. Jak se o ni správně starat? Začíná to asi už správným mytím…

Při výběru sprchového gelu bychom neměli řešit barvu nebo parfém, ale spíš to, jestli je vhodný pro naši pokožku a jestli nenarušuje naši kožní bariéru, protože pH kůže je standartně 5,5, což znamená, že je lehce kyselé. Pokud toto narušíme, stává se zásaditým a vytváří živnou půdu pro bakterie. Obecně do sprchy nebo koupele doporučuji ráda sprchové oleje nebo sprchové syndety. Ty totiž chrání naši pokožku před zbytečným vysoušením nebo narušením kožní bariéry. Poté, co opustíme sprchu, bychom měli do 3 minut naši pokožku pečlivě promazat hydratačním krémem, abychom uzamkly správnou hydrataci v kůži.

Zdroj: archiv značky sebamedDlouhodobě spolupracujete se značkou sebamed. Proč právě s nimi?

Protože respektuje správné pH pokožky, udržuje ji zdravou a ve formě. A také si soukromě myslím, že to je za málo peněz spousta muziky.

Zdroj: archiv značky sebamed