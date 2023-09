Moderní vzdělávání, které v Česku nemá alternativu, je pro všechny, koho výzkum, vývoj a inovace zajímají.

Foto: Hynek Gloss

Doba je rychlá, každý den se dozvídáme o nových objevech, nových léčivech, nových softwarech. Díky tomu máme naději, že bude společnost i v budoucnu nadále prosperovat. Dá se to říct ale i jinak: světem hýbou vědecké objevy, výzkumná témata a inovace. Nové postupy a technologie, o kterých většinou čteme v novinách nebo o nich slyšíme v televizi, v momentě, kdy jsou připravené naplnit svůj potenciál. Málokdo ale ví, co za tímto nápadem stojí, jak se nápad stane součástí našich životů a kdo za nimi je.

Ať už jste manažer/ka, vyučující na vysoké škole nebo pracujete ve veřejném sektoru, Master of Public Administration ve výzkumu, vývoji a inovacích (MPA VVI) sestavily špičky svých oborů tak, aby si v něm každý našel to, co ho nejvíce zajímá. Deset modulů během jednoho roku vám umožní získat potřebné know-how. Kromě jiných věcí se například dozvíte se, jak si nápad nebo výrobek ochránit, aby vám ho nikdo nepřebral, nebo jak připravit komunikaci, která vám zajistí, že se o vašem projektu dozví každý.

Ať se to nezdá, tak věda či výzkumné aktivity jsou akční záležitost, která vyžaduje mnoho jednání – ať už mezi státními institucemi a komerčními partnery, nebo mezi vědci a marketéry. Právě na vzájemném domlouvání a řešení konkrétních situací je program postaven. Posadit se do lavic a urputně si zapisovat, co lektor říká, je dávno pasé. Během MPA VVI budete diskutovat, budete řešit konkrétní problémy a nebudete na to sami. Především totiž budete součástí týmu. Týmu, který se zajímá o stejné věci, jako vy.

Všechno nebo nic? Takovou otázku u našeho MPA řešit nemusíte. Chápeme, že celý rok je rozmezí, které nemusí vyhovovat všem. Příležitost se vzdělávat chceme ale dát každému bez rozdílu. Proto se kromě ročního programu můžete přihlásit také na jeden vámi vybraný modul nebo dokonce na jediný den. Naši lektoři a ostatní účastníci vás vřele přiberou mezi sebe, ať už se potkáte desetkrát, nebo jen jednou. Dveře máte otevřené, přihlášky otevíráme se zahájením školního roku, 4. září. Těšíme se na vás.

„Hlavní přínos vidím v tom, že se na kurzu setkávají lidé z různých institucí a různými pracovními zkušenostmi. Vzájemně si otevírají nové obzory – ptají se totiž vzájemně na otázky, které by se vás kolegové u vás na instituci či ve firmě nezeptali. Právě takovou atmosféru vzájemné důvěry se snažíme jako facilitátoři a lektoři budovat a pevně věříme, že se nám to daří,” říká o programu jeden z jeho zakladatelů a garantů, Aleš Vlk.

Budoucnost přeje připraveným. Přihlaste se do vzdělávacího programu Master of Public Administration ve výzkumu, vývoji a inovacích (MPA VVI) a připravte se na pestrost vědeckého světa.

Co o nás říkají naši absolventi?

„Kurz MPA mohu jedině doporučit. Pestrý výběr lektorů z praxe, aktivní pojetí celého kurzu včetně praktických příkladů. Kvituji srozumitelnost a jasný výklad složitého tématu. Mohu vřele doporučit pro ty, kteří chtějí reálné informace ohledně vědy, výzkumu a inovací.”

Zdroj: Charles University Innovations Prague a.s.