Ušetřit za energie se dnes snaží každý. Možná také vy právě dumáte nad tím, jakou cestou se vydat a jak své náklady za elektřinu snížit. Pokud máte střechu, pak se jako optimální řešení nabízí pořídit si fotovoltaickou elektrárnu. Mluví pro ni celá řada důvodů, my pro vás vybíráme tři nejdůležitější.

1. Stát vám formou dotace vrátí téměř polovinu investovaných peněz

Částka, kterou je potřeba si připravit na pořízení solární elektrárny, se liší podle typu a specifik vaší střechy rodinného domu. Průměrně se cena elektrárny pohybuje kolem 500 tisíc korun. Stát vám ale formou dotace v rámci programu Nová zelená úsporám vrátí zpět až 220 tisíc korun, tedy téměř polovinu vaší investice. Když si navíc společně se solární elektrárnou pořídíte i tepelné čerpadlo nebo nabíječku na elektromobily, pak se vám státní dotace zvýší až na 60 % vynaložených nákladů.

„Není potřeba mít obavy z velkého papírování kolem dotace. Většina spolehlivých dodavatelů kompletně vyřídí dotaci za klienta. Vyřízení dotace je při splnění všech podmínek vždy úspěšné,“ doplňuje Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina.

Průměrná instalace fotovoltaické elektrárny čítá kolem 16 panelů na jeden rodinný dům. Taková elektrárna vám pokryje zhruba 60 % vaší celkové spotřeby.

2. Vysoké ceny za energie urychlují návratnost investice, už do 5 let se elektrárna může zaplatit

Současné vysoké ceny energií urychlují návratnost peněz, které na pořízení fotovoltaické elektrárny či tepelného čerpadla vynaložíte. Rychlost, s jakou se vám peníze vrátí, záleží na řadě faktorů. Jde například o vaši spotřebu, lokalitu domu, jeho zateplení a typ střechy. S aktuálními cenami energií se vám ale peníze, které do solární elektrárny investujete, vrátí už do pěti až šesti let.

3. Fotovoltaickou elektrárnu můžete mít na střeše už za 6 měsíců

Některé lidi odrazuje od pořízení fotovoltaické elektrárny obava, že jde o běh na dlouhou trať. Je fakt, že s ohledem na enormní zájem o solární elektrárny dochází řadě firem důležité komponenty, jako jsou střídače či baterie. Čekací doby se u nich prodlužují a některé firmy vám nainstalují objednanou elektrárnu až po roce. Je proto důležité pečlivě vybírat dodavatele vaší elektrárny. Často totiž můžete ušetřit třeba i půl roku času.

„Řadě firem dochází materiály a důležité komponenty, poptávka je opravdu extrémní. Naše firma takový problém nemá, všechny důležité komponenty máme skladem a fotovoltaickou elektrárnu instalujeme klientovi už za šest měsíců od potvrzení objednávky,” říká Cyril Regner, zakladatel Energetického Holdingu Malina

Současné podzimní měsíce jsou ideálním časem, kdy je dobré o pořízení fotovoltaiky uvažovat. Po přípravě vašeho projektu a potvrzení objednávky vás čeká instalace elektrárny v jarních měsících. Tedy v období, kdy začíná nejvyšší intenzita slunečního svitu.

Odborník radí: Při pořizování fotovoltaiky dejte pozor na záruky, odbornost i čas dodání

Vysoké ceny energií vedou řadu lidí k úvaze pořídit si fotovoltaickou elektrárnu. Solární boom je v plném proudu, jak si ale vybrat mezi desítkami dodavatelů, kteří instalace elektráren nabízí? Je potřeba dát si pozor na několik faktorů.

Jedním z nich je termín dodání. Řada firem má totiž problém s dostupností výrobků, které jsou pro solární elektrárny nezbytné.

„Doporučuji ověřit si, za jak dlouho je dodavatel schopen vám elektrárnu naistalovat. Všichni chtějí začít šetřit za energie co nejdříve, proto je termín dodání důležitý. Naše firma má všechny díly skladem a FVE instalujeme už do šesti měsíců,” potvrzuje Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.

Další důležitou věcí, na kterou je potřeba se zaměřit, je odbornost dodavatele. Hned na začátku vám technický specialista připraví projekt, který je šitý na míru právě vaší střeše.

„Tady je důležité připravit skutečně precizní projekt, který bude tou nejlepší variantou pro vaši střechu a spotřebu. U nás prochází všichni obchodní zástupci a techničtí specialisté odbornou certifikací od ČVUT,” dodává Partika.

Poslední věc, kterou doporučujeme ověřit, jsou garance. Dnes je již zcela standardní, že dodavatel poskytuje na fotovoltaickou elektrárnu záruku v délce 25 let.

