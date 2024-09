Mezi nejoblíbenější spotřebiče v domácnosti patří mikrovlnka, protože nám šetří spoustu času. Hned za ní následuje trouba na pečení. Kdy jste je naposledy čistili?

Foto: https://hg.eu/cz

Jak správně vyčistit troubu a mikrovlnku?

Nejčastější chyby při čištění trouby a mikrovlnky a jak se jim vyhnout

Časté a důkladné čištění je nezbytné pro správnou funkci každého domácího spotřebiče. Kdybychom však sestavili žebříček spotřebičů, o které se nejméně dbá, mikrovlnka by pravděpodobně skončila na prvních místech. Ani trouba na pečení by na tom nebyla o moc lépe. Přitom jejich údržba je tak jednoduchá, zejména pokud je čistíte pravidelně, po každém použití. Je to jako odstranit vodní kámen – nejlépe hned na začátku!

Nejčastější chyby při čištění

Ještě před samotným návodem vám ukážeme, jakých chyb se při čištění a používání spotřebičů nejčastěji dopouštíte:

Spotřebiče nečistíte pravidelně.

Zapomínáte na čištění těsnění, pantů, roštů a otočného talíře v mikrovlnce.

Přehlížíte vnější části, jako jsou dvířka a přední skla.

Používáte nesprávné čisticí prostředky a hrubé nečistoty se snažíte odstranit doma připravenými prostředky.

Používáte ostré předměty, drátěnky, nože místo měkkých hadříků, houbiček nebo čistících kartáčků vhodných na povrch troub a mikrovlnek.

Zanedbáváte prevenci a nepoužíváte poklop nebo víko na zakrytí jídla během pečení či ohřívání.

Ignorujete funkce samočištění spotřebičů.

Vkládáte dovnitř materiály, které by se neměly používat (tenké sklo, keramika se zlatým okrajem, všechny kovy a plasty nevhodné na pečení nebo ohřívání), což může způsobit jejich prasknutí a vystříknutí jídla po stěnách spotřebiče.

Tak co, kolik bodů na vás sedí?

Jak správně vyčistit mikrovlnku?

Čistota spotřebiče nejen zlepšuje jeho účinnost a prodlužuje životnost, ale také zajišťuje, že vařené, ohřívané nebo rozmrazované potraviny si zachovají své nutriční vlastnosti. Navíc, pokud se o spotřebič pravidelně staráte, zápach spáleniny a různé skvrny na vnitřních stěnách neovlivní chuť vašeho vařeného nebo ohřívaného jídla. Vnitřek mikrovlnky čistěte po každém použití. Není to žádná věda. Pokud máte doma ucpaný odpad, použijete čistič odpadů. Pokud se zašpiní mikrovlnka, v tomto případě sáhněte po profesionálním čističi na mikrovlnné trouby. Je ideálním řešením, protože stačí jen pár stříknutí a několik sekund působení. Následně povrch otřete suchým papírovým ubrouskem a nakonec přejděte měkkým vlhkým hadříkem z mikrovlákna, abyste odstranili případné zbytky čističe. Přípravek odstraní skvrny a pohltí i nepříjemné pachy. Rozhodně se vyhněte používání abrazivních houbiček, které by kromě poškrábání spotřebiče mohly ohrozit i jeho fungování. Na čištění otočného talíře použijte saponát a opláchněte ho pořádnou dávkou vody. I na vnější strany mikrovlnky a její přední sklo doporučujeme použít specializované přípravky a klasickou utěrku z mikrovlákna, která neškrábe a nezanechává šmouhy.

Pokud vaše trouba nemá funkci samočištění, zkuste do plechu nalít trochu vody, vložit ho do trouby, zapnout spotřebič na slabší výkon a počkat několik minut, než se voda odpaří. Takto usazená špína změkne, a pak ji jednoduše otřete hadříkem z mikrovlákna navlhčeným v octu. Vnitřek trouby se bude opět lesknout jako při koupi. Můžete také zkusit nalít do plechu trochu vody se dvěma polévkovými lžícemi jedlé sody a pár minut zahřívat na maximální výkon. Uvolněná pára rozpustí mastné skvrny. Toto však platí jen tehdy, pokud svůj spotřebič čistíte pravidelně. Pokud jsou zbytky jídla v troubě přítomné déle, nebo jsou velmi připálené a většího rozsahu, musíte použít profesionální přípravek – čistič na trouby a grily. Tento zdolá i připálené zbytky jídla a připálenou mastnotu. Prostředek stačí nastříkat na čištěný povrch a nechat 3–5 minut působit. Následně nečistoty otřete mokrou hadrou a troubu umyjete horkou vodou.