Zapojte se do soutěže o zlatý poklad a můžete vyhrát zlatou minci v hodnotě 62 tisíc Kč.

Foto: VLM

Staňte se archeologem a lovcem pokladů a vyhrajte zlatou minci

Zahrát si na archeologa a hledače pokladů a možnost najít zlatý poklad má každý, kdo se zapojí do soutěže České mincovny. Zájemci se musejí nejprve zaregistrovat do soutěže prostřednictvím stránek https://www.vlmnative.cz/honba-za-pokladem/ a poté správně odpovědět na deset otázek. Pět otázek najdou na cestě archeologa a pět otázek musí zodpovědět jako lovci pokladů.

Ze správných odpovědí vylosujeme každý týden deset výherců, kteří si odnesou dobovou pohlednici se zlatou mincí. Každý týden se také usměje štěstí na jednoho soutěžícího, který získá zlatou investiční minci Český lev 2023. Po uplynutí doby soutěže, tedy po 29. únoru, vylosujeme ze všech správných odpovědí jednoho šťastlivce, který získá hlavní výhru, a tou je zlatá uncová investiční mince Český lev 2023 v hodnotě zhruba šedesáti tisíc korun. Výherci ji předáme osobně buď na jedné z prodejen České mincovny, které se nachází v Praze, Jablonci nad Nisou a Brně, nebo v nejbližší krajské redakci Deníku. Soutěž trvá do 29.2.2024.

Další výherci soutěže Základní cenu, Dobovou pohlednici se zlatou mincí 0,5 g proof, vyhráli: Pavel Kašuba z Prahy, Miloš Kubovčík z Přelouče, Lenka Matzner z Přelouče, Ladislav Báča ze Zvole, Dana Lattischová z Karlových Varů, Hana Báčová ze Zvole, Josef Bartoš ze Starého Bydžova, Michala Cimplová z Týnce nad Labem, Emílie Svobodová z Moravské Třebové, Zlatuše Kopalová z Tanvaldu. Prémiovou cenu, Zlatou 1/10oz investiční minci Český lev 2023 stand, vyhrál Petr Hegedüs z Jičína

Zdroj: Česká mincovna a.s.

Máte rádi filmové výpravy s neohroženým Indiana Jonesem, které jsou plné dobrodružství a hledání pokladů? Pak právě pro vás je určená soutěž Honba za pokladem, kterou pořádá tradiční český výrobce a prodejce pamětních mincí a medailí Česká mincovna ve spolupráci s vydavatelstvím Vltava Labe Media. Stačí odpovědět správně na deset otázek a pokud se na vás usměje štěstí, výhra je vaše.

Čeští archeologové nejsou známí jen v Egyptě nebo Izraeli, ale úspěchy si připisují i na českých polích a především staveništích. Jejich domácí objevy jsou stejně vzácné jako ty filmové. Minulý rok například objevili mezi panelovými domy v Přerově pět se let staré mince včetně haléře českého krále Vladislava Jagellonského, před dvěma lety našli v Brně kromě původních hradeb vyjeté koleje od středověkých vozů, zbytek pece a kousky objektů spadajících do období až dva tisíce let před Kristem.

Studna stará tisíce let i vyhořelá osada

Vděčíme jim také za nalezení zbytků mincí a kousků kovů pocházejících z penězokazacké dílny z konce 14. století nebo za objevení vyhořelé germánské osady z mladší doby římské. O tom, že poklad nemusí být jen z drahých kovů, svědčí nález nejstarší dřevěné study u nás, kterou objevili archeologové před šesti lety při stavbě dálnice u Ostrova na Chrudimsku a její stáří určili na sedm tisíc let.

Nález v hodnotě deseti milionů korun

Archeologové však nejsou jediní, kteří se snaží na našem území najít pradávné či vzácné poklady. Zájem o detektory kovů a hledání starých artefaktů mezi lidmi získává na popularitě. Největší poklad v Česku za posledních několik desítek let, jehož hodnota je deset milionů korun, se před čtyřmi lety podařil hledači pokladů u Vysoké u Jevíčka. Šťastný houbař možná při procházce nenašel plný košík hub, za to objevil historické stříbrné a zlaté mince, které ukryl do země ve dvou keramických nádobách zřejmě obchodník někdy před půl stoletím.

Úspěchy hledačů pokladů

Amatérští hledači pokladů však na svém kontě mají řadu dalších úspěšných nálezů. Mezi ně patří například 189 mincí ze slezských, uherských, rakouských a českých mincoven obsahujících téměř půl kilogramu ryzího stříbra, které vykopal poctivý nálezce na své zahradě. Nemalý úspěch zažil i Jiří Pernica, který s detektorem kovů našel stříbrný poklad. Ten byl staletí ukrytý v kořenech pod vrstvou hlíny a obsahoval desítky mincí.

Zřejmě jeden z dosud nejcennějších archeologických nálezů v historii regionu Valašsko a to hliněný hrneček plný stříbrných pražských grošů ze 14. století, odevzdal muž, který poklad objevil na procházce s přáteli a fenkou Mášou nedaleko Vsetína. Štěstí měl i lovec pokladů, který u Králíků našel velmi zachovalé zlaté dukáty z doby, kdy na našem území zuřila třicetiletá válka.

Řemeslná zručnost a tvůrčí invence

Česká mincovna je tradičním českým výrobcem a prodejcem pamětních mincí a medailí. Téměř tři desítky let razí v Jablonci nad Nisou oběžné mince pro český stát. Svým vznikem v roce 1993 firma navázala na dlouholetou tradici ražby mincí na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. U příležitosti stoletého výročí vzniku česko-slovenské koruny vytvořila Česká mincovna pro Českou národní banku unikátní minci z ryzího zlata o váze 130 kilogramů, která je největší v Evropě a je zcela unikátní.