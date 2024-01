Přemýšlíte o pracovní změně? Chcete větší nezávislost, více flexibility? Chcete držet krok s dobou?

Dotované kurzy IT. | Foto: GOPAS, a.s.

Pozice programátora by mohla být ta správná volba! Často je s touto prací spojovaná flexibilita, homeoffice, nadprůměrné platové ohodnocení a další zajímavé benefity.

V Moravskoslezském kraji existuje velká rozmanitost průmyslových odvětví a rychle se zde rozvíjí obory z oblasti informačních a komunikačních technologií. Hlavním tahounem růstu přidané hodnoty a exportu se stává automobilový průmysl a obor IT.

Jak začít s programováním

Pro ty, kteří teprve začínají svou cestu v programování, je klíčové zvolit si správný kurz. Najdete si takový kurz, který je speciálně navržený pro začátečníky a zahrnuje základy programování, seznámení s programovacími jazyky a práci s vývojovým prostředím. Vybudujete si pevný základ a pochopení základních konceptů a principů programování, které jsou pro všechny jazyky stejné.

Už jste programovat zkoušeli? Zvolte si specializovaný kurz v oblastech, jako jsou webový vývoj, mobilní aplikace nebo databázové technologie. V takovém kurzu získáte hlubší znalosti a začnete pracovat na konkrétních projektech. Tady je důležité si vybrat programovací jazyk, kterému se budete chtít věnovat.

Vyberte si programovací jazyk

Nevíte, jaký programovací jazyk si vybrat? Záleží na tom, zda se budete chtít věnovat vývoji webů, mobilních aplikací, nebo třeba analýze dat. Mezi nejpoužívanější programovací jazyky patří Python, C#a JavaScript.

Python je vysokoúrovňový, jednoduchý a čitelný programovací jazyk. Jeho syntaxe je intuitivní, což usnadňuje začátečníkům rychle se učit. Python se používá pro širokou škálu aplikací, včetně webového vývoje, analýzy dat, umělé inteligence a automatizace.

C#(C Sharp) je jazyk převážně spojený s vývojem pro platformu Windows a využívá se k vytváření desktopových aplikací, her a webových stránek. Je vhodný pro ty, kteří se chtějí specializovat na Microsoft technologie a vývoj pro ekosystém Windows.

JavaScript je nezbytný pro vývoj webových stránek a interaktivních uživatelských rozhraní. Je nezbytným jazykem pro frontend vývojáře, kteří pracují na vytváření moderních webových aplikací. Tento jazyk se hodí pro ty, kteří mají zájem o vývoj pro webové prostředí a jsou otevření rychlým změnám v technologiích.

Jak probíhá výuka

Kurzů je opravdu hodně. Můžete si vybrat z prezenčních nebo online kurzů. Výhoda online kurzu je, že se připojíte z pohodlí svého domova a nemusíte řešit dopravu nebo ubytování. Naopak výhoda prezenčního kurzu je, že máte reálný kontakt s lektorem a můžete se poznat s novými lidmi, kteří mají stejné ambice jako vy.

Záleží tak jen na vašich preferencích. Naši pobočku GOPAS najdete neblíže v Brně. Na online kurz se ale můžete připojit odkudkoliv.

Získejte příspěvek až 50 000 Kč

Znáte projekt Jsem v kurzu? Díky tomuto projektu můžete získat příspěvek až 50 000 Kč na vybrané IT kurzy, do kterých spadá i programování.

Přihlášení do kurzu je snadné. Vyberte si kurz na webu www.skola.cz. Po kliknutí na vybraný kurz budete přesměrováni na stránku Úřadu práce, kde se přihlásíte prostřednictvím osobní datové schránky nebo Identity občana a vyplníte přihlášku. Pokud budou údaje zadané do přihlášky kompletní, lze vše vyřídit online. O dalším postupu jste pak průběžně informováni do e‑mailu nebo prostřednictvím účtu na portálu MPSV.