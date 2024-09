Radek Kaňa, kandidát SPOLU na hejtmana Moravskoslezského kraje (MSK). 8 let úspěšný starosta Šilheřovic, současný náměstek ministra vnitra a člen komise pro strategický rozvoj kraje. Několik let žil v Anglii. Působil jako učitel a fotbalový trenér na soukromé sportovní škole, která spolupracovala s týmy Premier League.

Radek Kaňa, kandidát SPOLU na hejtmana Moravskoslezského kraje | Foto: zadavatel inzerce

Volby se blíží. Budete kumulovat v případě úspěchu pozici hejtmana s funkcí ministerského náměstka nebo s jinou funkcí, jak tomu činili a činí Vaši předchůdci Vondrák a Bělica?

Určitě ne, nebudu. Práce hejtmana je práce na plný úvazek. Stejně jako práce poslance, primátora. Zodpovědnost v každé takové funkci je velká, a hlavně to nepovažuji za fér směrem k voličům. Hejtman musí sedět v Ostravě, a když jede do Prahy a do světa, tak vyjednávat a kopat jen za kraj. Z vrcholných politických funkcí je jediná kumulovatelná práce senátora. To má své opodstatnění a je tomu přizpůsoben systém Senátu.

Na webu už máte program a kampaň se zaměřuje dost na mladé…

Ano, řešíme neustále odliv lidí z našeho kraje, mladí lidé neměli nikdy tolik lákadel a možností, kde „zakotvit“. Ale Moravskoslezský kraj může s přehledem konkurovat nejen Brnu nebo Praze. Vedle atraktivních pracovních příležitostí však musí mít mladí kde bydlet a musí se zde cítit bezpečně. Bezpečnost, čistota měst, životní prostředí a zeleň je pro ně v rozhodování, kde prožijí život, velmi důležitou hodnotou. Někdy v transformaci kraje zapomínáme, že to není jen o megalomanských projektech. Cítit se komfortně v místě, kde žijete, souvisí i s bezpečným a čistým veřejným prostorem, moderními zelenými parky, veřejnými sportovišti.

Dostupnost bydlení se zdá být ale jen politickou frázi, nemyslíte? Řešení nepřichází.

No a právě v tomto období může náš kraj využít až 5 miliard pro výstavbu nájemního bydlení z dotačně-úvěrového programu. Rázem se může stát bydlení pro mladé rodiny v našem kraji nejlevnější. Atraktivita pro mladé samozřejmě souvisí i s nabídkou vzdělávání a využití volného času.

Aktuálně jsme také i díky skvělé práci našeho současného náměstka, pana Folwarczného, získali miliardu na transformaci vzdělávání. Vznikne řada turisticky atraktivních míst přeměnou lokalit po těžbě. Mohl bych pokračovat… Náš kraj se mění před očima. Pokud příležitosti, které se nám otevírají, nepromarníme, náš kraj si jistojistě získá srdce i mladé generace a mladí budou vědět, že je to kraj, kde mají budoucnost.

Zpátky ke kampani. Rozhodli jste se vyčlenit z kampaně částku 1 200 000 Kč a darovat ji organizacím, které v kraji šíří dobro. Proč?

Naši kandidáti vybrali 30 organizací a o tom, jak peníze rozdělíme, rozhodli lidé v hlasování. Mohli jsme mít dvakrát více billboardů nebo rozdávat dárky s logem strany, ale tohle mi dává větší smysl. Jsem poprvé lídr kandidátky v kraji, ale není to moje první kampaň a vím, kolik nesmyslů zůstane po kampaních ve skladech stran, jsou to vyhozené peníze. Nerad rozhazuji, takže jsem darování částky prospěšným organizacím navrhl a ostatní byli pro.

Stále patříte mezi ty nejméně známé tváře v krajské kampani, můžete se krátce představit čtenářům?

Žil jsem několik let v Anglii, kde jsem působil jako učitel a trenér na soukromé sportovní škole, která spolupracovala s Premier League. Když jsem se vrátil zpátky, dostal jsem nabídku kandidovat v komunálních volbách v Šilheřovicích. Politicky jsem “stoupal” od malých funkcí, to považuji za důležité. Až za dalších pár let jsem se stal starostou. Byl jsem také krajský zastupitel a jsem stále předsedou komise pro strategický rozvoj kraje. Aktuálně pracuji jako náměstek ministra vnitra. Na malých obcích je skvělé, že není čas politikařit a dělá se rovnou to, co je podstatné. Věřím, že tento model lze přenést i do řízení kraje.

