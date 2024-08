Vladislav Vilímec byl řadu let místostarostou Kdyně, ekonomickým náměstkem hejtmana Plzeňského kraje i místopředsedou rozpočtového výboru poslanecké sněmovny. Vždy hájil zodpovědné hospodaření, méně úředníků a nízké daně pro občany.

Vladislav Vilímec | Foto: Občanská demokratická strana (ODS)

Jen tak může podle jeho přesvědčení země bohatnout a investovat do budoucnosti, od dopravy přes zdravotnictví po školství. Pokud bude v září opět zvolen do Senátu, bude důsledně upozorňovat každou další vládu, která by chtěla nezodpovědnými výdaji zvyšovat inflaci a zdražovat lidem život.

Prosazuji nižší DPH

„Usiluji o změny a zjednodušení daňových zákonů. Jsem zastáncem snižování sazby DPH z 12 na 10 procent a prosazuji vrácení daně z příjmů právnických osob na původní úroveň před úsporným vládním balíčkem,“ cituje ze svého programu Vladislav Vilímec, který kandiduje za ODS s podporou TOP09 a Koruny České.

Dodává, že nižší zdanění si zaslouží i pivo a spotřební daň spojená s jeho prodejem. Zvýšení spotřebních daní, které mělo být jen dočasné, podle něj nesmí zůstat navěky a rozpočtový dopad za obnovení důvěry občanů ve stát určitě stojí.

Vladislav Vilímec do nastavení daní již v minulosti zasáhnul. „Podílel jsem se na zrušení daně z nabytí nemovitostí a dál budu usilovat o snížení daňové zátěže občanů. Šetřit má stát sám na sobě a v tom má velké rezervy“

Odpovědně a s pokorou

Z pozice předsedy hospodářského výboru Senátu Vilímec odmítnul některé dokumenty plynoucí ze „zelené“ politiky EU i urychlený zákaz spalovacích motorů, což umožnilo vládě tento záměr alespoň časově oddálit. „Současné plány na bezuhlíkovou ekonomiku ve svém celkovém dopadu snižují životní úroveň našich občanů a jsou tak pro mě nepřijatelné. Přírodu máme chránit s rozumem, zodpovědností, ale také s ohledem na život lidí.“

V čele země by podle něj měli stát kompetentní lidé se zkušenostmi a znalostmi. Nikoliv politici, kteří se bijí v prsa, aby se jim následně jejich projekt hroutil pod rukama, jako třeba Pirátům vyzdvihovaná digitalizace.

zadavatel:Občanská demokratická strana (ODS), zhotovitel: VLM a.s.