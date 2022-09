Musíme bezodkladně iniciovat změny přístupu i zákonů, které pomohou situaci ve zdravotnictví zlepšit.

profesor Neoral se svými studenty | Foto: Lukáš Navara

Našemu zdravotnictví schází celorepublikově podle odhadů okolo dvou až tří tisíc doktorů. Mezi své priority pro potenciální práci v senátu proto řadím snad nejvýš dostupnost lékařské péče. Všichni víme, jak palčivý problém je v současné době sehnat zubaře, pediatra nebo praktického lékaře. Kde vidím příčiny tohoto neutěšeného stavu a jak tomuto trendu čelit?

Začíná to u studentů lékařských fakult, jejichž počet nevyrovná počet odcházejících lékařů, a z nichž celá třetina po absolutoriu odchází do zahraničí. Naše lékařské fakulty produkují početně dostatek mladých lékařů, a to jak všeobecného směru, tak zmiňovaných zubařů. Tvrzení, že naši lékaři odchází po škole do ciziny za lepším platem je laciným obhajováním neuspokojivého stavu. Jistě, část lékařů odchází, ale jde o zanedbatelné procento zejména v příhraničních oblastech.

Problém spočívá také v tom, že naše lékařské fakulty vychovávají zahraniční studenty. Pokud jde o výuku v anglickém jazyce fakulty si tím vylepšují rozpočet. A tito studenti sice snižují jejich kapacitu, po škole odcházejí, ale v poměru k ostatním studentům jich není mnoho. Podstatně jiná situace se týká studentů ze Slovenska, kteří historicky studují zadarmo. Jejich počet dosahuje například na moravských lékařských fakultách až 50 %. Dříve jich velký podíl zůstával u nás v republice, dnes se však většina vrací na Slovensko.

Další příčinou je stále úplně nedořešený systém a financování postgraduálního vzdělávání. Tady se s nástupem současné vlády snad konečně blýská na lepší časy. Penězi určenými na podporu atestačního vzdělávání lékařů se ministerstvo zdravotnictví chystá cíleně podpořit budoucí praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost. Když se zavážou k otevření ordinace v regionu s nedostatkem lékařů, bude jejich plat během vzdělávání celý hradit stát. Těmto lékařům, kteří se budou připravovat pro vlastní praxi v nemocnicích, bude ministerstvo hradit plnou mzdu včetně odvodů. Přispěje i školitelům, což jistě pomůže celému procesu atestací.

V neposlední řadě je ve hře podpora menších měst a obcí, které se již dnes snaží motivovat lékaře budováním ordinací, zajištěním bydlení a dalšími benefity. Stát by mohl pomoci například dotačními tituly na přípravu nebo modernizaci nebytových prostor pro zřízení ordinací nebo bytovou výstavbu. Zatím jsou tyto náklady na bedrech měst a obcí, a to je pro některé z nich mnohdy mimo jejich finanční možnosti.

https://cestmirdosenatu.cz/

Zadavatel/Zpracovatel: ODS