Po pětatřiceti letech od sametové revoluce musím zopakovat tehdejší slova pana prezidenta Havla – Naše země opět nevzkvétá.

Důvodů tohoto stavu je celá řada:

stagnující ekonomika

vysoké ceny energií

nepřehledná legislativa, kterou stát není schopný zajistit ani vymáhat

přebujelá byrokracie, pomalá digitalizace veřejné správy

chybějící strategie a dlouhodobá koncepce rozvoje České republiky

nedostatek peněz na školství, zdravotnictví, sociální služby

vylidňování venkova

vytrácí se solidarita mezi lidmi i ve společnosti celkově

Chci to změnit. Chci, aby se lidem na Třebíčsku a v celé naší zemi žilo lépe. Všem. A k tomu je potřeba obnovit solidaritu, vrátit ji do našich životů. Nezávidět si, ale pomáhat. Postavit solidaritu proti sobectví!

Konkrétně to znamená:

zachování odchodu věku do důchodu v 65 letech

průměrný důchod ve výši 60% průměrné mzdy

zásadní daňová reforma s progresivním zdaněním

aktivní propopulační politika, podpora mladých rodin

dostupné bydlení

zvyšování minimální mzdy na 50% průměrné mzdy

zjednodušení legislativy a zeštíhlení veřejné správy

zachování základních služeb na venkově

důraz na energetickou a potravinovou soběstačnost

podpora produkčního zemědělství

Že to nejde? Že je to nereálné? Slovo nejde neexistuje. Vím o čem mluvím, zažil jsem to. Je to jen o změně myšlení, je to o návratu solidarity do našeho života!



Přejete si více solidarity v naší zemi? Přejete si lepší život pro všechny?

Přijďte ve dnech 20. a 21. září k senátním volbám a volte číslo 1! Děkuji za Vaši podporu!

Zdeněk Ryšavý, Tak trochu jiný senátor

