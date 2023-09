Zvládnu to? Jaké služby mohu využít, co mi nabídnou? Co můj syn/dcera nebo rodiče?

ilustrační foto | Foto: Centrum sociálních služeb Kyjov

Zvládnu to? Jaké služby mohu využít, co mi nabídnou? Co můj syn/dcera nebo rodiče?

Tohle jsou otázky a prvotní obavy všech, kteří se ocitnou v situaci, která jim od základu změní život. Musí si zajistit někoho, kdo jim bude pomáhat starat se o sebe i domácnost, kdo vyřídí např. příspěvek na péči, zajistí kompenzační pomůcky.

Stát, kraj i obce zajišťují páteřní činnost pro poskytování sociálních služeb. Naše organizace – Centrum sociálních služeb Kyjov, je příspěvkovou organizací města Kyjova a poskytuje služby sociální péče jako je pečovatelská služba, osobní asistence a denní stacionář, tak i služby sociální prevence pro rodiny jako jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo azylový dům pro matky s dětmi. Všechny služby pomáhají lidem v jejich domácím prostředí s běžnými činnostmi.

V případě seniorů a osob zdravotně hendikepovaných jde o pomoc v oblasti sebeobsluhy a základních potřeb nebo pomáhají se zajištěním společenského kontaktu. Pečovatelská služba nebo osobní asistence nabízí pomoc a podporu tam, kde rodina chybí nebo naopak péči rodiny doplňují. Obě služby umožňují co nejdéle a důstojně žít ve svém domě nebo bytě a oddálit co možná nejvíce odchod do pobytové služby. Služby jsou doplněny o možnost docházet do denního stacionáře, kde je zajištěno sebevzdělávání a seberealizace, možnost vyplnění dne upevňováním svých dovedností a schopností. Běžně naši klienti jezdí na výlety a výstavy do okolí, slaví společně narozeniny, zápolí ve sportovních akcích jako jsou venkovní kuželky nebo „Člověče nezlob se“. Svým klientům nabízíme možnost dopravy speciálně upravenými vozidly pro přepravu „vozíčkářů“, nebo zajištění kompenzačních pomůcek jako jsou el. polohovatelná lůžka, chodítka aj. Naše pečovatelky i osobní asistentky jsou schopny zajistit činnosti, které klient potřebuje nebo které by rodině mohly ulehčit v péči o svého blízkého.

Všechny tři služby jsou podporou pro rodinu a nápomocny svým klientům zvládnout těžší období v životě, aniž by klient opustil svůj dosavadní způsob života, nebyl osamělý a primárně jde i o oddálení nutnosti trvalé péče mimo vlastní domov.

Organizace zajišťuje i služby sociální prevence, jako je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, která podporuje a pomáhá rodinám s dětmi zvládnout krizové období, které rodiče nedokáží sami překonat a které by mohlo mít vliv na vývoj dětí. Další službou je azylový dům, který je určen pro ženy a matky s dětmi, které se ocitly v situaci spojené se ztrátou bydlení.

Naše sociální služby se snaží nejen pomáhat, ale i ulehčit a zpříjemnit život klientům, např. společnými tvořivými akcemi nebo poznávacími výlety a tím propojovat svět seniorů, zdravotně hendikepovaných a dětí.

S naší pomocí a podporou MŮŽETE ZŮSTAT DOMA!

PhDr. Jana Trnečková,

ředitelka Centra sociálních služeb Kyjov, p. o. města Kyjova