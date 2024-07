Představa pacienta, že je chirurg doktor pouze se skalpelem v ruce, vůbec neplatí. Jedna z nejrozsáhlejších specializací totiž není jen o práci na sále.

Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace | Foto: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

S chirurgy se tak můžete potkat nejen u zánětu slepého střeva či úrazu na kolečkových bruslích, ale při řešení mnoha dalších problémů, které nás čas od času dokážou překvapit. „Obor chirurgie je velmi široká specializace, která vyžaduje nejen pevnou ruku, ale i bystrý mozek. Být chirurgem není jen o stání na sále, je to o mnoha dalších věcech a činnostech, které jsou skryty oku pacienta nebo neodpovídají jeho běžné představě. Máme na chirurgii pacienty, které vůbec neoperujeme, ale musíme jim stanovit diagnózu, vyslechnout jejich potíže, uklidnit, stanovit léčbu, třeba u zlomenin přiložit sádru, u naraženin ortézu, vybavit nemocného léky, zavést plán kontrol apod. Nebo třeba u nemocných s bolestmi břicha, to je někdy jako detektivní pátrání Sherloka Holmese a dr. Watsona. Ve výsledku se musí operovat jen něco. Velmi záleží na zkušenosti chirurga a jeho posouzení stavu, jak vyšetřovací proces dopadne. Při práci na sále je pak důležitá hlava, ale i ruce chirurga. Během operace musí každý z našich chirurgů provést mnohá rychlá a správná rozhodnutí. Chirurgie je opravdu bohatý obor. U nás v Karviné-Ráji provádíme operace a léčbu úrazů, velkou část břišní chirurgie, část cévní chirurgie, operace prsou, kýl, staráme se o akutní a chronické rány a defekty. Kolektiv našich lékařů a lékařek je připraven plnit všechny výzvy v režimu 365/24/7“ vysvětluje primář chirurgického oddělení krajské nemocnice Karviná – Ráj MUDr. Zdeněk Vojkůvka.

Karvinské chirurgické oddělení disponuje až 50 lůžky v nově zrekonstruovaných prostorách, které nabízí péči odpovídající standardům 21. století. Vlídný a profesionální přístup personálu a moderní vybavení umožňují pacientům strávit potřebnou délku léčby v psychické pohodě, která je pro správný vývoj léčby nesmírně důležitá. Na chirurgické oddělení do Karviné – Ráje však přichází mnoho pacientů pouze ambulantně.

Tým Chirurgického oddělení na charitativním běhu 'Poho 50'Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

„Samozřejmě se věnujeme spoustě diagnóz, které hospitalizaci nevyžadují. Nabízíme konzultace v odborných ambulancích, kde sledujeme a léčíme nemocné s chronickými ranami, cévními nemocemi, máme poradnu pro kýly, poradnu pro onemocnění prsou, konečníku, máme poradnu pro léčbu zlomenin nebo větších úrazů. Každý lékař, který vede specializovanou poradnu nebo ambulanci, má se svým podoborem značné zkušenosti, které umožní stanovit správnou diagnózu a také indikovat k případnému operačnímu zákroku. Já konkrétně vedu cévní poradnu, kde kromě onemocnění tepen léčíme onemocnění žil, kdy po důkladném vyšetření a zhodnocení stavu nabízíme operace na žilách dolních končetin. Dnes nabízíme kromě klasické chirurgické metody i laserové ošetření velkých žil na dolních končetinách. Kdy se operovaný může vrátit do práce nebo k běžnému životu podstatně rychleji než při klasické operaci. Ve všech odborných ambulancích nabízíme současné a aktuální operační nebo vyšetřovací metody, zároveň stále rozšiřujeme portfolio našich operací. Pro pacienta nacházíme vždy nejefektivnější způsob léčky, který vede k úspěšnému výsledku. Proto je práce lékařů na našich odborných ambulancích tak důležitá, je nutno poslat pacienta ke správné operaci, operaci dobře provést a po operaci jej dostatečně sledovat a doléčit,“ pokračuje asistent primáře MUDr. Josef Zdebský.

Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

V období přicházejících prázdnin patří k nejvytíženějším nemocničním pracovištím, kde není nouze o každodenní adrenalin, urgentní chirurgická péče. Práce týmu na urgentu je samozřejmě náročná vždy. Musíte rozhodovat okamžitě, přichází tady lidé s širokým spektrem úrazů či zranění. Urgentní příjem řeší vždy akutní poruchy zdraví. To s sebou nese velkou zátěž pro personál ale vlastně i nemocného, případně pro více nemocných.

„Musíme totiž provádět třídění nemocných, abychom odlišili a stanovili, v jakém pořadí budeme pacienty ošetřovat. Bohužel to s sebou nese někdy i negativní emoce, někteří lidé nejsou schopni pochopit, že dáme přednost někomu jinému s akutním stavem. Chtějí být ošetřeni stejně rychle, přestože je trápí banalita nebo něco zastaralého. Ošetříme všechny, včetně těch, kteří přijdou v noci s 3 týdny starým úrazem a bezelstně vám řeknou, že se stavili cestou z hospody, protože se u nás svítilo. A my je ošetříme, mnohdy i s jejich nadávkami a stížnostmi. Ti nám ubírají nejvíce energie. Ale pořád je více těch pokorných, kteří si naší práce váží a dokáží i poděkovat. A to jsou momenty, které nám naopak smysl naší práce zpátky dávají,“ doplňuje kolegy vedoucí lékař urgentního příjmu MUDr. Bogdan Machej.

Zdroj: Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace