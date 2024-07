Nadváha a obezita mají velký vliv nejen na fyzické zdraví, ale mohou zanechat hluboké stopy i na psychickém stavu člověka. Nezbytnou součástí procesu hubnutí je proto často také psychologická péče, při níž se pacienti s obezitou učí efektivním strategiím vedoucím k redukci hmotnosti, stejně jako zvládání stresových situací či body shamingu a budování zdravého vztahu ke svému tělu. S jakými psychickými problémy se pacienti s obezitou nejčastěji potýkají a jak může psychologická podpora přispět k celkovému zlepšení jejich zdravotního stavu, vysvětluje psycholožka PhDr. Jitka Herlesová, Ph.D., z Centra pro léčbu obezity a metabolických poruch.

Foto: Novo Nordisk s.r.o.

Paní doktorko, specializujete se na péči o lidi s obezitou, s jakými problémy se na vás nejčastěji obracejí a proč?

Většina mé práce spočívá ve vyšetření lidí před bariatricko-metabolickou operací, v přípravě na zákrok a v péči o ně po zákroku. Často přicházejí s typickými frázemi jako „Všechno vím, ale nedaří se mi začít“, „Dokážu vše dodržovat jen chvíli“ nebo „Nemám silnou vůli“. Obezita je chronické onemocnění a její průběh může odrážet životní spokojenost nebo obavy. Ani při redukci hmotnosti nejsme v situaci, kdy máme vyhráno. Změny spojené s hubnutím a udržováním hmotnosti vyvolávají příjemné i nepříjemné reakce našeho okolí. Nutí nás chovat se jinak, než jsme zvyklí. Proto člověk s obezitou, který se ji rozhodne léčit, potřebuje hodně odvahy a odhodlání udělat první krok vpřed. A někdy je navzdory tomu třeba, aby poznal své hranice a dokázal požádat o pomoc.

S jakými pocity tito pacienti nejčastěji bojují? Mají například strach z neúspěchu nebo zdravotních komplikací?

Všichni máme někdy strach. Pacienti se například obávají, že si budou muset kvůli své váze a dalším nemocem píchat inzulín, neužijí si stáří s manželkou, nedožijí se maturity svých dětí, neotěhotní či dítě nedonosí nebo zemřou v padesáti na infarkt jako jejich táta a děda. Jindy se po celoživotních dietách a zhubnutí desítek kilogramů bojí, že si váhu neudrží a možná už ani nebudou mít sílu to zkoušet znovu.

Může strach ovlivnit hubnutí?

Mírný nebo střední strach, který je přiměřený okolnostem, je zdravý a život zachraňující pocit. Chrání nás před ublížením si. Současně nás pohání k tomu, abychom se příčině obav vyhnuli, bojovali s ní nebo se ji naučili řešit. Strach nám tedy také dodává sílu a motivaci k přípravě na překážky, abychom se příště nemuseli bát.

Co naopak škodí, je úzkost a úzkostnost, které mají, stejně jako strach, svůj původ ve snaze nás chránit. Jsou spojeny s fyzickými projevy, pocity psychického napětí a nepříjemnými, negativními a zobecňujícími myšlenkami. Důvody úzkosti bývají nereálné, málo pravděpodobné a někdy mají podobu katastrofických scénářů. Tento stav je buď ochromující („raději nebudu dělat nic, stejně to nemá cenu“), nebo nás vede k chování, které nemá kýžený výsledek („musím jíst jen bílkoviny a zeleninu a cvičit dvě hodiny denně, když jednou vynechám, začnu se nekontrolovatelně přejídat“).

Zdroj: Novo Nordisk s.r.o.

Obezita je již uznávána jako nemoc, jak ale souvisí s psychikou člověka?

Obezita je chronické onemocnění s multidisciplinární etiologií. Pro naše pacienty to znamená, že jejich nemoc nikdy nezmizí a nikdo ji nedokáže vyléčit. Bude trvalou součástí jejich života, ať se budou snažit sebevíc. Na její rozvoj má vliv stále větší množství faktorů a na její léčbě se podílí celá řada specializací. Obezita často souvisí s geny, stravou a pohybem. To je však jen úzký průřez tím, s čím se naši pacienti roky a roky potýkají. Bez naděje na úplné uzdravení. Jaký si myslíte, že je to pocit?

V médiích se dnes velmi často objevují pojmy jako body shaming a body positivity. Co představují a jaký mají význam?

Nejedná se o oficiální odborné termíny, jejich význam a definice se liší podle toho, kdo je používá. Body shaming lze chápat jako jednání či jeho nedostatek, který vede k tomu, že je někdo vystaven ponižování nebo kritice kvůli tvaru, velikosti nebo rysům svého těla. Za sebe bych k tomu přidala i poskytování nevyžádaných rad. Terčem se může stát kdokoli z nás. V psychologii mají podobný význam „předsudky“ jako způsob myšlení o sobě nebo o druhých, kdy jim přisuzujeme určité vlastnosti, aniž bychom je blíže znali. Nebezpečí tohoto způsobu myšlení spočívá v jeho stálosti, neměnnosti a ve spojení se silným emocionálním nábojem. Podle této definice můžeme do stereotypního negativního hodnocení zahrnout i hodnocení sebe sama.

Body positivity je podle některých definic sociální hnutí, které podporuje pozitivní pohled na tělo bez ohledu na jeho velikost, tvar, odstín nebo fyzickou kondici. Jedná se však o psychologicky nejasnou definici, která je vykládána a používána různými způsoby. Za sebe bych se přiklonila k praktičtější verzi – vrátím se proto k předsudkům. Myslím, že je důležité vědět, k jakým předsudkům mohu mít sklon v rámci své rasy, národa, pohlaví nebo sociální skupiny. Uvědomovat si tyto předsudky a nesoudit druhé podle jejich tělesných rysů. Dalším tématem je vztah k vlastnímu tělu. Je krásné mít své tělo rád. Mnoho lidí však takový vztah ke svému tělu nemá nebo nikdy nemělo. Jako psycholožka považuji za cenné, když pacient začne naslouchat svému tělu, respektovat ho a časem o něj pečovat. Funguje to jako vztah s dobrým přítelem. Pokud si nenajdeme čas mu naslouchat, zklameme ho, ublížíme mu a očekáváme, že všechno vydrží, nebude naším přítelem dlouho.

Setkávají se vaši pacienti s body shamingem?

Ano, setkávají. Nemusí to přitom být zjevná kritika, ale například nevyžádané upozornění či „dobrá rada“ ve smyslu „měl bys se sebou něco udělat“, „zkus začít cvičit“ nebo „neměla bys jíst tohle“. Když pak situaci společně probíráme, téměř nikdy není váha skutečným důvodem nevhodného komentáře. Může jít o ojedinělou necitlivou poznámku, ale častěji jde o dlouhodobě problematický vztah s konkrétní osobou. V něm obezita slouží jako záminka k ponižování. Když pacient zhubne, začnou se objevovat další důvody kritiky: „zhubla jsi moc“, „nikdy se pořádně nenajíš“, „po zhubnutí vypadáš staře“.

Jaké jsou nejčastější příklady body shamingu a jaké důsledky může mít na lidskou psychiku?

Důsledky nevhodných komentářů jsou rozmanité. Mnoho pacientů se nedotknou nebo si s člověkem, který nevhodné komentáře dělá, dokáží rázně poradit. Část pacientů to ale trápí. Snažíme se společně projít situaci krok za krokem a připravit si scénář, jak v budoucnu reagovat. Nejdůležitější ze všeho je však změna vnitřního postoje. Tedy že nikdo nemá právo se mnou takto jednat a že je na místě se bránit. V nejtěžších případech je nutné přerušit s kritikem kontakt.

Směr body positivity zase říká: „Měj se rád bez ohledu na velikost těla, jeho tvar, barvu pleti apod.“, s čímž lze jistě souhlasit. Co když ale velikost těla výrazně negativně ovlivňuje zdraví člověka?

Zde bych oddělila dvě témata, která někteří spojují. Prvním je obezita jako chronické onemocnění. Posuzování člověka na základě jeho nemoci je předmětem již zmíněných předsudků. Když si zlomíme nohu, nezačneme ji nemít rádi. Máme-li problémy s ploténkami, neznamená to, že je naše páteř ošklivá. Bohužel v naší společnosti existují předsudky vůči lidem s obezitou a někdy je mají i oni sami. Druhým tématem je vztah k vlastnímu tělu. Nezáleží tolik na tom, zda své tělo milujeme, obdivujeme nebo se nám líbí, stačí, když mu nasloucháme a respektujeme jeho potřeby. Obezita není ničí vina. Obezita je nemoc. Pokud jsem chronicky nemocná, může být pro mě těžší své tělo milovat, protože mohu mít pocit, že mě zradilo.

Nesvědčí ručička na váze o tom, že se prostě nemáme rádi natolik, abychom o sebe více pečovali, více přemýšleli o tom, co jíme a jaký je náš životní styl?

Rozhodně ne. Ručička na váze ukazuje pouze naši hmotnost a číslo na váze je fyzikální veličina. Nemohou tedy naznačovat cokoli o našem duševním stavu. Naše váha stejně jako BMI neříkají nic o tom, zda a jak moc se máme rádi. Předpokládat něco takového je skvělým příkladem předsudku nebo body shamingu.

Proč se lidé přejídají?

Protože mohou. Lidstvo má dlouhou historii střídání období hladu a jídla. Součástí přežití bylo jíst co nejvíce, když to bylo možné, protože brzy přišla doba, kdy nebylo co jíst. Tělo se tomu přizpůsobilo a přebytečnou energii z jídla začalo ukládat do „spíže“, tedy do tělesného tuku. Teprve několik desítek let zažíváme hojnost jídla, a přejídání je proto zbytečné. Naše tělo to však ještě neví.

Dalším tématem je, jak si lidé ospravedlňují přejídání. Jídlo, zejména sladké, tučné nebo slané, nám může zlepšit náladu. Chceme cítit dobrou chuť jídla co nejdéle. Někdy jíme rychle a hodně, aby to nesnědl někdo jiný. Dojídáme příliš velké porce, abychom jídlo nevyhodili. Chceme si dát „ještě trochu“. Jíme rychle a neodhadujeme velikost porce. Někdo se nepříjemnými pocity z přejedení trestá nebo uklidňuje své rozbouřené emoce.

Cítí se vaši pacienti šťastnější, když zhubnou?

Ráda bych znovu zdůraznila, že hmotnost je fyzikální veličina a ta nám sama o sobě štěstí nepřinese. Když jsme se v průzkumu kvality života po bariatrické operaci pacientů ptali na změny v jejich životě, nikdo neuvedl svou hmotnost. Jako důvody spokojenosti uváděli například návrat pocitu sebejistoty, méně léku na krevní tlak, menší bolesti kolen, otěhotnění, pochvalu od okolí, menší únavu, pocit atraktivity nebo lepší chůzi.1

Co si tedy každý může odnést z toho, co víme o body shamingu a body positivity? Pomůže body positivity inspirovat lidi k zodpovědnějšímu přístupu ke svému životnímu stylu?

Zatím jsem se nesetkala s člověkem, který by mi v ambulanci řekl, že má své tělo raději, protože četl o body positivity nebo poslouchal někoho, kdo se k tomuto směru hlásí. Znám však mnoho lidí, které inspiroval příklad člověka, který o sebe pečuje, naslouchá svému tělu a respektuje ho. Vše dělá jednoduše, zcela individuálním způsobem a neradí, co „zaručeně pomůže“. Jen se dělí o to, co a jak pomohlo jemu. Nejsilnější zážitky se svým tělem mají lidé, kteří se rozhodnou všímat si toho, co jim dělá nebo nedělá dobře a tomu přizpůsobí svůj životní styl. Je to cesta plná nových objevů, příjemných i nepříjemných překvapení a vede k větší spokojenosti se sebou samým.

Jaké kroky by měl člověk podniknout v případě nespokojenosti se svou váhou nejen pro svou duševní pohodu, ale i pro své celkové zdraví?

Ráda bych oddělila nespokojenost s váhou od váhy, či spíše BMI, které představuje zdravotní riziko. To je spojeno s určitým BMI a s ním přidruženými nemocemi. Pokud tedy váha ovlivňuje zdraví, pak bych doporučila vyhledat lékaře, který se zabývá léčbou obezity. Pokud jde o dlouhodobou nespokojenost s vlastním tělem a ta ovlivňuje fungování v běžném životě, pak doporučuji obrátit se na psychologa.

1Herlesová J., 2018. Zlepšení kvality života po bariatrických operacích. In Fried M., Svačina Š., Moderní trendy v léčbě obezity a diabetu. Axonite CZ. Mlečice, s. 125-130. ISBN 978-80-88046-15-8.

Text vznikl ve spolupráci se společností Novo Nordisk s.r.o.

