Stres, nejistota, pandemie, zdražování energií, válka na Ukrajině a k tomu nezdravý životní styl. To je koktejl velice nebezpečných ingrediencí pro naše tělo. V posledních letech negativních okolností, které ovlivňují náš život, přibývá. A to se logicky odráží na zdraví.

K orgánům, které životní styl a stres výrazně ovlivňují, patří srdce a celý kardiovaskulární systém. Patříme sice k zemím, kde díky špičkové zdravotnické péči dokáží lékaři zachraňovat životy ve velmi závažných zdravotních stavech, ale na druhé straně běžná populace svým přístupem k vlastnímu zdraví tyto snahy značně ztěžuje. To dobře vědí ze svých praxí i lékaři z kardiologie České Budějovice. Lidí s vysokým krevním tlakem, který je rizikovým faktorem naprosté většiny srdečních chorob, trpí dnes téměř polovina dospělé populace, ale značná část lidí o tom vůbec neví. Totéž platí o hladině cholesterolu či cukru v krvi. Na vině je nedostatečná prevence, návštěvy lékařů a přístup k vlastnímu životu.

Proč zrovna krevní tlak nebo cholesterol?

Trvale zvýšený krevní tlak (nad 140/90 mm Hg) obvykle nebolí, nemocný necítí žádné příznaky, ale trvalý tlak na stěny cév přímo vede ke vzniku infarktu, mrtvici, ischemické chorobě srdeční, onemocnění ledvin a dalším vážným problémům. Podobně nenápadný, ale nebezpečný je cholesterol. Tato částice tuku v krvi je pro organismus nesmírně důležitá pro řadu tělesných procesů, ale zároveň platí, že všeho moc škodí. Zvýšená hladina cholesterolu, které tělo přijímá z živočišných tuků a částečně si ho tvoří samo, vede k ukládání tuku ve stěnách cév, kde tvoří jakési pláty a ty zužují průchodnost cév. Zároveň ztrácejí pružnost, a to vše vede opět k riziku kardiovaskulárních problémů. Degenerativní proces se nazývá ateroskleróza, rozvíjí se postupně, bezpříznakově a trpí jí značná část populace. Ovlivňuje zásobení orgánů kyslíkem a když se hladina cholesterolu nesnižuje, vede až k infarktu a ostatním KVO.

Jaké nemoci trápí naši populaci nejvíc?

Nejčastěji ischemická choroba srdeční (srdeční nedokrevnost), tedy výskyt aterosklerózy ve věnčitých tepnách, která je příčinou infarktu či angíny pectoris. V Česku v posledních letech výrazně přibývá lidí se srdečním selháním a poruchy srdečního rytmu řeší téměř půl milionu populace.

Jaké je řešení?

Starat se o své srdce a cévy, jedině to je receptem na dlouhý život bez závažných zdravotních obtíží. Pravidelné preventivní prohlídky u praktického lékaře okamžitě naznačí nějaké kardiovaskulární problém. Stačí změřit krevní tlak, případně natočit EKG a ve výsledcích krevních testů zhodnotit i hladinu cholesterolu a cukru v krvi upozorňují kardiologové z Českých Budějovic, do jejich ambulancí již přicházejí pacienti s některým z těchto rizikových faktorů či dalšími obtížemi: bolestmi na srdci, obtížným dýcháním, velkou únavou, bušením srdce. Kromě důsledné cílené léčby po stanovení diagnózy je třeba okamžitě změnit životní styl. Ten ovlivňuje velkým dílem to, jak se bude kardiovaskulární onemocnění a další životní prognózy nemocného vyvíjet. Okamžitě přestat kouřit, začít se přiměřeně svému stavu hýbat, zhubnout či udržovat optimální váhu. Změnit stravování: přijímat minimálně živočišných tuků, vyhýbat se uzeninám, tučným jídlům, smaženému a sladkému. Naopak přidat zeleninu, bílá masa, rostlinný olej a ryby. Ubrat stresu a přidat spánek a relaxaci. Vaše srdce a cévy to uvítají.