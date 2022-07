Bohužel nežijeme v době ani zemi, kdy bychom se mohli spolehnout na standardní dveře, které jen zamkneme a odejdeme. Vzhledem k vysoké kriminalitě je zapotřebí udělat maximum pro zabezpečení svých cenností. Prvním krokem je výběr dveří, které musí být bytelnou ochranou vašeho majetku. Jaké bezpečnostní dveře jsou nejlepší?

Foto: depositphotos

Bezpečnostní dveře – výběr

Že si ze svého bytu nebo domu uděláte trezor, ještě neznamená, že musíte mít masivní, ocelové dveře, které se vám nehodí k domu či bytu. Profesionální firmy dnes montují bezpečnostní dveře tak, aby vyhovovaly vašim požadavkům. Mohou to být zcela nové bezpečnostní dveře do bytu nebo domu, stejně tak se upraví ty stávající. Zvolit si lze zabezpečení se speciálními požadavky na bezpečnost (například dveře s panikovým kováním), zohledňuje se i požární odolnost, kouřotěsnost apod. Bezpečnostní prvky mohou mít i historické nebo atypické dveře, dvoukřídlé a i do sklepa si lze nechat instalovat bezpečnostní prvky. Dnes už to opravdu lze udělat tak, aby bezpečnostní dveře splňovaly ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost, byly kvalitní a zároveň budou zcela vyhovovat vašim požadavkům na design.

Bezpečnostní prvky - dům

Nejen dveře jako celek představují ochranu vašeho domova. Mohou to být i kvalitní bezpečnostní kliky, mechanické zámky apod. Při výběru správného bezpečnostního kování je třeba dodržet určitá pravidla, bezpečnostní kliky jsou testovány NBÚ (Národní bezpečnostní úřad), kdy mají přidělený certifikát, a ten je řadí do konkrétní bezpečnostní třídy. Bezpečnostní kování rovněž funguje na vstupní, vchodové a bezpečnostní dveře. Tyto prvky jsou konstruovány tak, aby odolaly mechanickému poškození a ochránily váš majetek. Bezpečnostní dveře a další příslušenství vám individuálně vypracuje firma Kavan spol. s. r.o., která má tradici již od roku 1927. Jde opravdu o zkušeného profesionála v oboru, který pracuje s tím nejlepším a nejnovějším na trhu. Bezpečí vašeho majetku je v tomto případě na 100 % zaručeno.