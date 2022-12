Biotechnologický start-up z jihomoravského Kyjova uspěl v obrovské konkurenci 180 projektů a stal se jedním z 15 celosvětových finalistů renomované ekologické soutěže. Díky svým obalovým materiálům z houbového mycelia získal už prvenství v české odnoži soutěže E.ON Energy Globe a kromě svých jedinečných výrobků nabízí i zajímavý příběh, který se skrývá za jeho vznikem.

Foto: E.ON

Koníčkem zakladatele Myco Davida Minaříka byly a jsou dřevokazné houby a mykologie jako taková. Díky tomu se dopracoval až k výrobě obalového materiálu, pro který se houby staly výchozí surovinou. Celý příběh má ale mnohem širší kontext, který ovlivnily i osobní události.

„Narodila se nám hodně nemocná dcera. A tak jsem se po nocích, v době, kdy jsme bojovali o její život, a já nemohl spát, vrátil tam, kde se cítím dobře - ke studiu a akademické půdě. A protože mě houby bavily, začal jsem studovat právě je. Při strachu o život mé dcery jsem si uvědomil, že sám za sebe dělám málo pro to, aby budoucí svět, který jí chci potom představit, byl lepší. Tak jsem vymyslel něco, za co stojí bojovat,“ vysvětluje David Minařík.

Myco se tedy postavilo proti jednorázovým obalovým plastům a tak často používanému pěnovému polystyrenu. Nahrazuje je vlastními, 100% přírodními a funkčními materiály z houbového mycelia a odpadů zemědělského a dřevozpracujícího průmyslu, které jsou kompostovatelné a nenáročné na výrobu. Vznikají navíc bez škodlivých chemikálií a při jejich výrobě nedochází ani k produkci dalšího odpadu. V suchém prostředí si výrobky z mycelia zachovávají svůj tvar a pevnost, po vystavení vlhkosti nebo bakteriím se začnou samy rozkládat, a jakmile doslouží, je možné je použít i jako hnojivo.

Zdroj: E.ON

„Náš projekt mě hodně baví čistě pro mechanické vlastnosti výrobků. Spolupracujeme například s internetovou pohřební službou, pro kterou děláme urnu. Pracujeme také na dřevotřískové desce nebo izolaci. Jinak vyrábíme především obaly nahrazující pěnový polystyren,“ říká David Minařík.

V letošním roce Myco dosáhlo krásného úspěchu, a to vítězství v ekologické soutěži E.ON Energy Globe, která oceňuje a podporuje české inovativní projekty zaměřující se na udržitelnost a energetické úspory.

„Přiznávám, že k hlasovacím soutěžím přistupujeme kriticky. Energy Globe to však uchopil velmi dobrým způsobem. Soutěž má dlouhou tradici, je seriózní a jde vidět, že nejde jen o PR. Projekty, které se do soutěže dostávají, jsou zajímavé a prospěšné. A díky soutěži získají velkou mediální pozornost – jak u odborné, tak laické veřejnosti. To je pro spousty z nich (nás) cennější než peněžní výhra,“ zhodnocuje vítězství Myco v soutěži David Minařík.

Myco za své prvenství získalo cenu v podobě 300 000 korun od společnosti E.ON pro svůj další rozvoj.“Naše pocity z vítězství jsou velmi pozitivní. Do poslední chvíle jsme netušili, jak si v silné konkurenci stojíme. Co se týče výhry - peníze se samozřejmě nikdy neztratí. Aktuálně se připravujeme na stěhování firmy do nového většího prostoru, zároveň pořizujeme nové technologie do výroby. Je to další krok k onomu zprůmyslovění, které je cílem našeho projektu.“

Zdroj: E.ON

Více informací o start-upu Myco a jeho výrobcích najdete na webu www.energyglobe.cz, stejně jako medailonky všech ostatních finalistů.