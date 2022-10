Jižní Morava – Nehody, kdy jsou řidiči i posádka pod vlivem alkoholu, logicky často končí tragicky. Pokud se totiž podíváme na všechny nehody u nás, tak přibližně každá pátá (19,1 % ze všech nehod), kterou šetří Policie ČR, končí podle Portálu nehod zraněním nebo úmrtím účastníka dopravní nehody. Navíc u nehod, kde figuruje alkohol, je riziko zranění a úmrtí proti ostatním nehodám více než dvojnásobné. Ke zranění či dokonce úmrtí totiž dojde u 42,7 % nehod pod vlivem alkoholu.

Agresivní cizinec nadýchal přes 4 promile

Například první týden loňského listopadu byli opilci nejčastější příčinou dopravních nehod na jižní Moravě. „Smutný rekord drží 41letý cizinec v brněnských Tuřanech. Jeho riskantní jednání skončilo díky náhodnému řidiči, který zpozoroval nabourané kličkující auto, otočil se a vydal se za ním. U železničního přejezdu pak nebezpečně jedoucí vozidlo zablokoval, řidiči vytáhl klíčky ze zapalování a zadržel agresivního cizince až do příjezdu policistů. Ty mezitím zavolala jeho spolujezdkyně. Dechová zkouška ukázala 4,27 promile,“ popsal mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb. Muž skončil v cele a vzhledem k vydanému zákazu řízení se bude zodpovídat i z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Stejný víkendový den pátrali také policisté na Vyškovsku po řidiči bílého Opelu, který ohrožoval ostatní účastníky silničního provozu. „Svědek dokonce uvedl, že ho Opel naboural a z místa nehody ujel. Jeho řádění, při kterém byla zraněna spolujezdkyně z nabouraného vozu, skončilo po několika minutách ve Slavkově, kde si ho všimla a zastavila hlídka. Třiačtyřicetiletý řidič doznal požití alkoholu, výsledek dechové zkoušky byl 2,41 promile,“ uvedl Šváb.

Den opilců pak večer završil 26letý cizinec, který chtěl přejít v Brně Horovu ulici a vydal se rovnou vstříc tramvaji. „Její pozorný řidič naštěstí na situaci zareagoval a téměř zastavil. Přesto došlo ke střetu, který skončil zraněním viníka nehody. Ten s 2,80 promile střízlivěl v nemocnici, kam byl s lehčím zraněním převezen,“ uvedl policista.

Jeden z kritických víkendů zaznamenali policisté na jižní Moravě i v první polovině loňského roku, kdy třináct řidičů jelo pod vlivem alkoholu. Desítka motoristů měla pozitivní test na drogy a dalších osm sedlo za volant i přesto, že měli zákaz řízení. „Ve většině případů se nejednalo o takzvaný zbytkový alkohol. Řidiči usedali často za volant i s hodnotami kolem dvou promile alkoholu,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Bezmála dvě promile třeba nadýchal 33letý cizinec, který ve Veverské Bítýšce narazil s autem značky Toyota do sloupu veřejného osvětlení. Kuriózní nehodu pak řešili policisté v Blučině. Tam do policejního auta, které kontrolovalo jiné vozidlo, narazil cyklista. „Vyřítil se ve tmě ze svahu na neosvětleném kole. Po tvrdém nárazu přeletěl přes řídítka, bohužel neměl přilbu. S lehkým zraněním ho sanitka převezla do nemocnice,“ dodal policista s tím, že sedmapadesátiletému cyklistovi naměřili přes dvě promile alkoholu. Smůlu měl i sedmačtyřicetiletý muž z Blanenska. Toho policejní hlídka stavěla v jednom dni hned dvakrát. Za volant přitom sedl, i když měl zákaz řízení.

Nehody pod vlivem v Jihomoravském kraji

Mezi nejrizikovější oblasti s nejvyšším podílem nehod pod vlivem alkoholu na celkovém počtu nehod patří jihozápadní Morava. Z dat Portálu nehod zachycující počet nehod za poslední 2 roky je patrné, že v Jihomoravském kraji došlo celkově k 21 483 nehodám, při kterých u 1 603 nehod byla zjištěna přítomnost alkoholu u účastníků nehody. K vyššímu počtu nehod s alkoholem došlo pouze ve Středočeském kraji, kde je však celkový počet nehod více než dvojnásobný. Více vypovídající ukazatel představují poměry nehod s alkoholem. „U Jihomoravského kraje činí poměr nehod s alkoholem 7,49 %, což je třetí nejhorší výsledek. Vyšší poměr nehod s alkoholem je pouze u Jihočeského (8,54 %) a Plzeňského (8,95 %) kraje. V případě výše zmíněného Středočeského kraje je tento poměr pouze 4,6 %,“ uvádí Marek Sibal, analytik Portálu nehod.

