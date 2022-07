Všem, kteří si na víkendovém Kryštof kempu pochutnali na pivech Mustang a Černá Barbora, udělal letos regionální pivovar z Ostravy velkou radost. “Od června jsme začali Mustanga, Černou Barboru i náš ležák Ostravar dodávat do všech velkých řetězců v republice,” říká Pavla Ličková z Ostravaru. “Takže pokud vám naše pivo o víkendu chutnalo, nemusíte čekat na další Kryštof kemp a další prázdniny. Stačí zajít do obchodu nebo si piva objednat z Rohlíku nebo Košíku.”

Piva z regionálního pivovaru z Ostravy byla k dostání v obchodech pouze v Moravskoslezském kraji. Letos se to ostravský pivovar rozhodl změnit a v červnu zahájil celonárodní distribuci. “Náš pivovar má velmi dlouhou a bohatou historii,” představuje pyšně ostravský pivovar Pavla Ličková. “Dodnes vaříme pivo tradiční technologií varna-spilka-sklep. To znamená, že každá várka piva zraje ve velkých otevřených kádích stejně jako v dobách dávno minulých..”

Jak poznáte pivo ze spilky?

Ostravští sládci se tak jako jedni z posledních v Česku snaží zachovat řemeslnou tradici výroby piva. “Jak poznáte pivo ze spilky? To je jednoduché. Je plnější a chuťové bohatší,” vysvětluje Pavla Ličková. Přesně to je případ Mustangu a Černé Barbory. “Mustang je nadupaná jedenáctka. Do jednotlivých várek přidáváme divoký chmel Kazbek, který dává našemu pivu zcela výjimečnou chuť.” Také tmavá Černá Barbora má mezi ostatními černými pivy výjimečné postavení. “Černá piva bývají uměle přislazována. My jsme však chtěli dát Báře hořčí chuť, kterou mají lidé u nás rádi. Proto u nás černý speciál nepřislazujeme,” popisuje unikátní přípravu ostravských piv Pavla Ličková.

Co řekl o Ostravaru Richard Krajčo?

Pro velké obchodní řetězce nebo moderní platformy jako rohlík.cz nebo košík.cz Ostravar stáčí svá piva do půllitrových plechovek. Jsou praktické, lehké a v horkých letních dnech také snadněji vychladitelné. Obal plechovek navrhl dvorní výtvarník Richarda Krajča Georgi Stojkov z Ostravy. O spolupráci s Ostravarem se pro studentský web Sokolska33 rozpovídal i sám Richard Krajčo. “S Ostravarem se nám spolupracuje dobře. A myslím že je to oboustranné. Ostravar vozíme mimo město i kraj, ať už na Kempy, nebo na turné. Představujeme ho tak našim fanouškům prakticky po celé republice, což myslím, že Ostravar těší. Děláme to ale hlavně proto, že jde o naše městské pivo a my jsme pyšní na fakt, že jsme spojováni s ostravskými značkami.”

Proč TV reklama na Ostravar drží lajnu?

Členové kapely Kryštof si dokonce zahráli v jedné z nových televizních reklam, které Ostravar letos natočil. Odkaz na spot zde. “Kluci sice dělají ve spotu pouze křoví, ale myslím, že si natáčení moc užili,” směje se Pavla Ličková. Ostravar svěřil režii svých reklam vycházející české režisérské hvězdě. Vladimiru Skórkovi, který se zapsal do povědomí české veřejnosti seriálem Lajna. Všechny tři spoty, přestože jsou každý úplně jiný, drží Skórkův rukopis a stejně jako pivo samotné vybočují z řady. Když se na ně podíváte, odkaz na Černou Báru zde a na Mustanga zde, pochopíte, proč v Ostravě používají slogan Nás nezkrotíte.