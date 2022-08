Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích láká na důlní a záchranářské expozice i na krásnou přírodu.

Hornické muzeum v Ostravě-Petřkovicích | Foto: Jiří Zerzoň

Je to zážitek, jako kdybyste se dostali do dolu, kde se pořád normálně pracuje. Pod majestátní těžní věží nastoupíte do klece výtahu, která se s vámi spustí dolů. Hučí to a jede rychle. Pak vás čeká autentická prohlídka štol plná pracovních zvuků i strojů potřebných k těžbě uhlí. S průvodci – bývalými havíři – je to skutečně zážitek. V některých chvílích se budete smát, ale někde se možná budete i trochu bát…

A kde na vás taková prohlídka čeká? V Hornickém muzeu v Ostravě-Petřkovicích, v místě zvaném Landek Park. Zde se totiž nachází bývalý důl Anselm, který je nejstarším dolem na Ostravsku postaveným ve stylu takzvané průmyslové secese. Jedinečné na něm je i to, že ho obklopuje krásné přírodní prostředí a nad ním se tyčí vrch Landek, takže jde i o ideální místo na výlet s celou rodinou.

„Největším lákadlem je jednoznačně fárání do dolu v původní těžní kleci a také představení jednotlivých profesí v dole prostřednictvím našich průvodců – bývalých havířů. Mají za sebou několik desítek let trvající praxi, prohlídku proto dokážou okořenit svými zážitky z dolu,“ říká ředitel Hornického muzea Lumír Plac a i on zdůrazňuje, že by si přál, aby všichni věděli, že se areál nachází v nádherném prostředí plném zeleně v ochranném pásmu Národní přírodní památky Landek. Ta byla vyhlášena v roce 1993.

Expozice báňského záchranářstvíZdroj: Aneta Ivánková

„Kdybych ještě přidal pár historických údajů, tak důl těžil do roku 1973, kdy byla těžba převedena podzemní cestou do Přívozu, na tehdejší Důl Vítězný únor. Těžba v takzvaném důlním poli skončila o necelých dvacet let později,“ přibližuje ještě některé historické milníky Tomáš Šiřina, výkonný ředitel Dolních Vítkovic. „Rád bych také připomněl, že teď během prázdnin máme denně v provozu i důlní vláček. Je velmi oblíbený,“ upozorňuje Šiřina.

V areálu Landek Parku je i sportovní vyžití, jako třeba tenisové kurty. A doslova hitem poslední doby jsou voliéry s veverkami. Nejde totiž o jen tak obyčejné veverky…

„Jde o chov méně rozšířených zrzavých veverek, jehož duchovním otcem je chovatel zvířat Jiří Rachfalík. Jeho snahou je vrátit takto zbarvená zvířátka časem zpátky do volné přírody. Hlavní “postavou“ je zrzavá veverčí samička Božka, kterou už od mláděte krmili chovatelé, takže není vůbec zvyklá na život ve volné přírodě. Spolu s ní je ve voliéře dalších sedm těchto roztomilých hlodavců včetně mláďat, ty zrzavé doplnila i jedna bíle zbarvená,“ popisuje ještě Tomáš Šiřina současnou velkou atrakci Landek Parku.

Veverka Božka ve voliéře v Landek ParkuZdroj: DOV

Závěrem pak připomíná, že v únoru někdo veverkám jejich voliéru poškodil, takže se rozutekly do okolních lesů. Naštěstí ale vše dopadlo dobře, voliéry se podařilo nejen opravit, ale i přistavět, a veverky se do nich vrátily.

TOP 5 zajímavostí Landek Parku

1. Jde o místo nejstaršího osídlení na Ostravsku, historie osídlení této lokality trvá už 23 tisíc let. Zároveň jde o místo, kde je první světově prokázané využití uhlí k ohřevu, a to pravěkým lovcem mamutů.

2. Objevena zde byla Landecká venuše – jediná štíhlá venuše v Evropě, 46 mm vysoké torzo sošky ženy vyřezané z krevele.

3. Důl Anselm je nejstarší hlubinný důl v ostravsko-karvinském revíru, založený byl v roce 1835. Za 2. sv. války byl přejmenovaném na Petershoffen, po válce na Masaryk a po znárodnění na Důl E. Urx. Těžilo se zde až do roku 1973.

4. Nachází se zde i největší expozice báňského záchranářství v Evropě – mezi unikáty patří dýchací přístroje firmy Dräger z roku 1890, které nemá ve svých sbírkách ani samotná firma Dräger.

5. Rekonstruovaná kompresorovna slouží pro konferenční účely a jiné akce. Jde o jedinečnou ukázku využití industriálních prostor ke zmíněným účelům, v hale jsou totiž umístěny historické kompresory firmy Schwarzkopf prohlášené za kulturní památky.

Vstup k pokladnámZdroj: Aneta Ivánková

Hornické muzeum je otevřeno denně!

Expozice Hornického muzea v Ostravě-Petřkovicích jsou pro veřejnost otevřeny každý den od 9 do 18 hodin. Začátky prohlídek jsou každou celou hodinu, poslední začátek velkého okruhu je v 16 hodin, malého okruhu v 17 hodin. Více informací získáte na webu www.dolnivitkovice.cz/hornicke-muzeum/expozice/. Rezervace prohlídek pro skupiny můžete objednat na telefonu 602 532 414 nebo přes e-mail: landekpark@dolnivitkovice.cz.

Těžní klecZdroj: Aneta Ivánková

Landek je historie Ostravy

Landek je zalesněný vrch ležící nad soutokem řek Odry a Ostravice ve slezské části města Ostravy – v Petřkovicích. Jde o nejvýchodnější výběžek Českého masivu, podle kterého také dostal své jméno – Landek je počeštěný německý název Land-Ecke, což je v překladu kout/roh země.

Díky své jedinečné přírodě a geologii (sloje černého uhlí vystupující na povrch), pradávné historii a archeologickým nálezům (sídliště lovců mamutů), „novějším“ dějinám (slovanské hradiště, hrad Přemysla Otakara II.) i nejnovější vrstvě hornické činnosti (důl Anselm je nejstarším dolem na Ostravsku) dosahuje tato lokalita nadregionálního evropského významu.