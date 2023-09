Chystá se proměna areálu bývalých služeb MNV v Sadově

Zanedbaný, opuštěný, patnáct let nevyužívaný – to je areál bývalých služeb MNV v Sadově, který už na podzim tohoto roku projde proměnou. Prostranství areálu se totiž během dvou let promění v příjemné místo pro relaxaci nebo odpočinek. Celý prostor bude zkrátka využit naplno.

Foto: Obec Sadov