Prodejce outdoorového vybavení 4camping vyhlásil v rámci Black Friday sbírku nevyužívaných stanů, spacáků a karimatek. Akce má pomoci lidem v nouzi snadněji přežít chladnou část roku. První vlnu sbírky odstartovali sami zaměstnanci firmy, kteří během týdne sesbírali několik desítek kusů vybavení. Neziskové organizace Armáda spásy, Naděje a Progressive vybavení rozdělí mezi potřebné.

Foto: 4camping

Veřejná sbírka bude probíhat na všech prodejnách firmy až do 26. listopadu. Vybrané vybavení bude dále distribuováno prostřednictvím neziskových organizací Armáda spásy, Naděje a Progressive o.p.s. “Moc si vážíme toho, že 4camping pořádá tuto dobročinnou sbírku. Naši terénní pracovníci rozdělí darované věci lidem bez domova, kteří jsou nejvíce ohroženi právě v zimních měsících. Outdoorové vybavení mnohým z nich pomůže přečkat zimu ve zdraví, a navíc jim ukáže, že na jejich životech nám ostatním záleží,” řekl František Knuth z organizace Progressive o. p. s.

prodejna 4campingZdroj: 4camping

O tom, že Black Friday se dá využít i jinak, svědčí přístup prodejce outdoorového vybavení 4camping. Ten kromě klasických akcí a slev pro zákazníky vyhlásil také sbírku nepotřebného outdoorového vybavení. Zákazníci mohou přispět vlastním materiálem. Použitelné a čisté spacáky, karimatky či stany lze jednoduše přinést na jakoukoliv prodejnu 4camping.

Interní sbírka ve 4camping skončila minulý týden, aktuálně se firma soustředí na výzvu ke sbírce u svých zákazníků. „Každý rok prodáme statisíce kusů vybavení do přírody, které zajišťuje našim zákazníkům nejen pohodlnější, ale mnohdy i bezpečnější pobyt v přírodě. To bychom rádi touto sbírkou zprostředkovali i těm, kteří si to dovolit nemohou,“ řekl Zbyšek Pochylý, ředitel marketingu ve 4camping. „Na Black Friday všichni nabízejí velká procenta slev. My kromě toho nabízíme také možnost přidat si i sto procent radosti z dobrého skutku, který nic nestojí, a navíc vám doma může uvolnit místo,“ dodal Zbyšek Pochylý.

nový sklad PardubiceZdroj: 4camping

Praktické informace

Máte doma outdoorové vybavení, které už nevyužijete? Starý spacák, karimatku nebo stan, které u vás už nemá využití? Přineste ho na kteroukoliv prodejnu 4camping v České republice, nebo ho zašlete přímo na sklad: 4camping – Rosice Park, Nádražní 641 - gate 51, 533 51 Pardubice – Rosice. Stačí ho viditelně označit nápisem „+100 %“. Všechny věci pak budou shromažďovány právě v novém skladu v Pardubicích a 28. 11. 2023 na oslavu dne Giving Tuesday dojde k předání charitám.

Jaké věci nám můžete přinést:

stany

karimatky

spacáky

Co určitě nenosit:

Velké rodinné stany, i vzhledem ke kapacitním možnostem firmy, není možné přijímat opravdu velké kousky na výdejnách

špinavé nebo zapáchající věci

cokoli, co již neplní svou funkci – např. roztrhaný stan, který nechrání před deštěm nebo děravou karimatku.

boty

nábytek

vybavení na specifické outdoorové aktivity

oblečení

Z provozních důvodů může personál na prodejně dary odmítat v případě, že vyhodnotí stav produktů za neadekvátní.

Zdroj: 4camping