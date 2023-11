Pokud chcete dát dílnu či garáž do pucu, zateplit či přizpůsobit vašim potřebám, půjde to i bez vrtání!

Foto: Pattex

Už má vaše garáž či dílna své nejlepší roky za sebou nebo byste chtěli rozšířit jejich možnosti? Potom se montážní lepidlo může stát vašim nejlepším pomocníkem. A vše proběhne bez hluku a strachu, že navrtáte elektrické vedení či vodovodní trubku.

S montážním lepidlem zvládnete zateplit garážová vrata či dveře nebo připevnit práh. Vyplníte s nimi spáry ve zdech nebo podlaze, připevníte parapet, obklady stěn či police. Svoji dílnu či garáž můžete také odhlučnit pomocí akustických panelů.

Jak pracovat s montážními lepidly?

Příprava

Pro lepení platí jasná pravidla. Před jakoukoliv akcí lepený povrch pořádně vyčistěte od nečistot a prachu, případně odmastěte. To platí například při zateplení dveří. Při výměně prahu pořádně podlahu vysajte.

Zdroj: Pattex

Výběr montážního lepidla pro snadnou práci

Pro práce jako je zateplení dveří, vyplnění spár, lepení parapetů či menších věšáků a poliček vám velice dobrou službu prokáže univerzální montážní lepidlo. Například Pattex ONE FOR ALL UNIVERSAL lepí většinu savých i nesavých materiálů od kamene, přes cihlu a sklo až po dřevo a kov. Dobře tlumí zvuky i vibrace a vytváří pružné spoje. Po vytvrdnutí jej můžete natírat i brousit.

Zdroj: Pattex

Pokud se chystáte na trochu těžší kalibry, jako jsou desky, panely a regály, sáhněte po speciálním pomocníkovi. Pattex ONE FOR ALL HIGH TECH je nejsilnější montážní lepidlo z řady Pattex. Díky vysoké počáteční pevnosti udrží i velkoformátové sádrokartonové a dřevotřískové desky, překližky, akustické panely, obklady z různých materiálů jako dřevo, sklo, přírodní kámen a mnoho dalších materiálů.

Podívejte se na krátké video o práci s lepidlem:

Zdroj: Youtube

Lepení

Kartuši s montážním lepidlem vložte do aplikační pistole, odřízněte špičku. Když budete potřebovat tenčí linku lepidla, odřízněte špičku na konci. Čím blíže kartuši, tím širší bude průtok lepidla. Na kousek papíru vytlačte zkouškově trochu lepidla, jste připraveni na lepení. Lepidlo můžete nanášet bodově i formou housenky. Důležité je zachovat odstup od okrajů, aby vám při připevnění lepidlo nevytékalo. Dobré je, aby jednotlivé body i linie lepidla měly rozestup mezi sebou. Lepidlo nanášejte jen na jednu plochu např. na desku. Pak desku přiložte na příslušné místo a pořádně po celé ploše přitlačte. U polystyrenových desek samozřejmě opatrně – jsou lehké a snadno je můžete promáčknout. Lepidlo nechte do úplného vytvrzení obvykle 24 – 48 hodin. A je hotovo.

Zdroj: Pattex

