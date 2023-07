Léto je konečně tady, spolu s ním přibývá i teplých prosluněných dní, které přímo vybízí k tomu, abyste vyrazili na toulky naší přírodou. Zelenající se louky plné pestrobarevných květů, lesy provoněné čerstvým vzduchem, kde si můžete natrhat i pár malin nebo borůvek, vrcholky hor, na které se vyšplháte a odmění vás dechberoucí výhled do okolí. Také vás to všechno láká? Dobře se oblečte a vyrazte!

Když se řekne funkční oblečení

Každému výletu do přírody by měla předcházet dostatečná příprava. Ta spočívá nejen v přípravě jídla, pití a dokladů, bez kterých byste nikam vyrážet neměli, ale také výběr toho, co si vezmete na sebe. Ať už vás čeká jen svižnější procházka nebo výšlap na některou z našich hor, v každém případě oceníte funkční turistické oblečení. Proč?

Jde o oblečení, které je prodyšné, odvádí od těla pot, udrží vás v suchu a teple, a to i když teploty vystoupají do závratných výšin. Co si budeme povídat, vysoké teploty a horko nedělá našemu organismu tak úplně dobře, snadno dojde k přehřátí a tělo se snaží ochladit. Když se hodně zpotíme a zadýcháme, zvolníme tempo, pak stačí slabý letní větřík, který zafouká, my prochladneme a na neštěstí je zaděláno. Tak tomu ale je v případě, že na sobě máme běžné bavlněné oblečení.

Když místo klasického oblečení z bavlny vsadíme na funkční prádlo, máme jistotu, že nás nic nebude brzdit. Funkční oblečení odvádí pot směrem ven, a tím vytváří pocit sucha. Je prodyšné, dokáže také regulovat naši tělesnou teplotu a předcházet tak přehřátí organismu. Je lehké jako pírko a příjemné na tělo.

Jak funkční oblečení nosit?

Úkolem funkčního oblečení je odvádět od těla vlhkost a udržovat u něj komfortní teplotu. Tomu napomůže správný výběr funkčního oblečení, důležité také je vědět, jak funkční prádlo nosit. Co si budeme povídat, když nevíme, jak takové oblečení nosit správně, nejspíš nám přijde, že výsledek se od chvil, kdy na sobě máme jiné oblečení, nijak výrazně neliší. Abychom poznali pozitivní vlastnosti funkčního oblečení, je třeba se držet následujících doporučení a oblečení vrstvit.

Víte, že vrstvení se také říká cibulový princip oblékání?

První vrstva se nosí přímo na těle , jejím úkolem je udržet tělo v suchu a teple. Aby oblečení tohle dokázalo, mělo by tělo obepínat. Příkladem je právě funkční prádlo, které pot odvede k povrchu, odkud se odpaří a vám je příjemně za každých okolností.

, jejím úkolem je udržet tělo v suchu a teple. Aby oblečení tohle dokázalo, mělo by tělo obepínat. Příkladem je právě funkční prádlo, které pot odvede k povrchu, odkud se odpaří a vám je příjemně za každých okolností. Druhá vrstva od těla odvádí pot , zároveň vám ale pomáhá udržet si teplo, které si sami vytvoříte. Skvělý je například fleece.

, zároveň vám ale pomáhá udržet si teplo, které si sami vytvoříte. Skvělý je například fleece. Třetí vrstva musí odvádět pot a dýchat , měla by tělo ochránit před větrem a vlhkostí. Ideální pro to je softshellové oblečení.

, měla by tělo ochránit před větrem a vlhkostí. Ideální pro to je softshellové oblečení. Čtvrtá vrstva nás má chránit před větrem i vlhkostí, je přitom prodyšná.

Vyzkoušejte funkční oblečení MOIRA

Přesvědčili jsme vás, že bez funkčního prádla se neobejdete? Lámete si hlavu s tím, jaké funkční oblečení vybrat? Určitě vás potěší, že i u nás se takové oblečení nejen prodává, ale i vyrábí. Funkční oblečení MOIRA je z těch nejkvalitnějších materiálů, v mnoha barevných provedení a s designem, který si zamilujete. Vybírat můžete z triček, tílek, roláků, sukní a šatů tak, abyste se cítili dobře a sebevědomě jak doma, tak v práci nebo na výletě. Potěší vás i to, že ochrání vaši pokožku před slunečním zářením.