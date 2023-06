Zjistili jste, že vám chybí nějaká surovina, ale v obchodě už mají po zavírací době? V Třeboni žádný problém. V úterý 27. června zde spustili v místní prodejně Trefa, kterou provozuje Jednota, spotřební družstvo České Budějovice, tak zvaný non stop provoz. Třeboňská Trefa je první prodejnou českobudějovické Jednoty s automatickým provozem 24/7.

V úterý 27. června spustili v prodejně Trefa v Třeboni automatický provoz prodejny. | Foto: se svolením Trefy Třeboň

Přes den v ní lidé nakoupí jako v běžném obchodě, po standardní otevírací době se už zákazníci obslouží sami díky využití kombinace aplikace v telefonu, bankovní identity a platební karty.

Jak uvedl generální ředitel Jednoty České Budějovice Tomáš Rada, cílem je, aby prodejna sloužila nejen místním obyvatelům. „Naši zákazníci, kterými jsou místní obyvatelé i turisté, budou díky novému stylu prodeje časově nezávislí na otevírací době prodejny a budou moci nakoupit kdykoliv,“ řekl při slavnostním otevření. „Samozřejmě si slibujeme navýšení tržeb a lepší produktivitu a rentabilitu prodejny,“ uvedl s tím, že ještě v letošním roce spustí provoz automatické prodejny 24/7 také v Trefě v Suchém Vrbném.

Samotný vstup do prodejny je podmíněn vlastnictvím bankovní identity a stažením mobilní aplikace DoKapsy od ČSOB (může každý, podmínkou není bankovní účet u ČSOB). Nákup se pak uskuteční jen díky platební kartě na standardní samoobslužné pokladně.

Jak nakupovat v samoobslužné prodejně?

1/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová V úterý 27. června spustili v prodejně Trefa v Třeboni automatický provoz prodejny. Dostat se do ní po běžné otevírací době lze po stáhnutí mobilní aplikace DoKapsy. Zaregistruji se do aplikace a ze seznamu si vyberu obchod, který chci navštívit. 2/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Pro vstup do prodejny použiji QR kód, který aplikace vygeneruje. 3/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Poté přiložím QR kód ke čtečce, jež je blíž k vnitřním dveřím a počkám, až se dveře otevřou. 4/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Vezmu nákupní košík, vozík a jdu si nakoupit. 5/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Když chci platit, jako první naskenuji svůj QR kód na čtečce u pokladny. Je možné, že původní kód vyprší, nevadí, aplikace vygeneruje kód nový. 6/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Naskenuji všechno zboží. 7/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Potvrdím nákup a zaplatím platební kartou. 8/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Uklidím si nákup, vrátím košík nebo vozík. Pak přiložím mobil s QR kódem ke čtečce u dveří, počkám, až se dveře otevřou, vejdu a opět počkám, až se dveře zavřou. 9/9 Zdroj: Deník/Klára Skálová Přiložím mobil s QR kódem ke čtečce, která je blíž venkovním dveřím. Počkám, až se dveře otevřou a mohu jít.

„Bankovní identitu má dnes prakticky každý, kdo využívá služeb internetového bankovnictví, takže to pro zákazníky není nic nového. Díky využití bankovní identity na jednu stranu řešíme problém s bezpečností a bráníme se případných nenechavcům a na stranu druhou zajišťujeme, že do prodejny vstupují pouze lidé starší osmnácti let, a můžeme tedy v automatickém provozu prodávat i alkohol,“ vysvětloval Lukáš Němčík, ředitel rozvoje a marketingu sítě Coop.

Podle dosavadních zkušeností generuje automatický provoz až 10 procent obratu prodejen a zákazníci si na jeho využívání zvykli velmi rychle. Nenaplnily se také částečné obavy z vyššího množství krádeží nebo případů vandalismu. Použitá technologie totiž zákazníky spolehlivě identifikuje a na rozdíl od běžného provozu je případný viník velmi jednoduše dohledatelný. Automatické prodejny jsou navíc napojeny na pulty centrální ochrany.

Třeboňská prodejna je umístěna v bezprostřední blízkosti lázeňské části. Zrekonstruovaný obchod má plochu středně velkého supermarketu. Její fungování se po zavedení non stop provozu nemění, v běžné pracovní době zde zákazníky obslouží ochotný personál.