Politická situace v Sušici už je delší dobu napjatá. Mezi hlavní témata nadcházejících voleb patří zejména Sušická nemocnice. Václav Rada je ten, který jako jednatel sušické nemocnice znovu zprovoznil její chod a akutní péči v ní. Poté, co byl odvolán, vstoupil do Pirátské strany a dnes je lídrem pirátské kandidátky pro komunální volby.

Václav Rada, lídr Piráti Sušice. | Foto: Piráti Sušice

Co vlastně znamená arogance moci zmiňovaná v nadpisu?

Do voleb jdeme s heslem skoncujeme s arogancí moci. Pro nás to znamená aroganci města vůči občanům, kterou jsme v Sušici mnohokrát zažili v přímém přenosu na zasedání zastupitelstva a někdy i na vlastní kůži, když jsme po úřadu něco požadovali, musí skončit. Bez toho, aby vedení města naslouchalo občanům a reagovalo na aktuální situaci, se nemůžeme posunout dál.

S čím jdou Piráti Sušice do komunálních voleb?

Naším hlavním cílem je udělat ze Sušice atraktivní město pro lidi všech generací. Záleží nám na tom, aby se tady občanům dobře žilo a byla zde zajištěná potřebná infrastruktura, do které patří i Sušická nemocnice, a to v podobě, kterou si sami občané vyžádali v referendu. Výsledek referenda respektujeme a uděláme vše pro to, abychom ho naplnili. K našim dalším prioritám patří energetická soběstačnost v podobě výstavby městské teplárny, která by měla spalovat odpadové dřevo nebo štěpku z vlastních zdrojů a vyrábět elektrickou energii. Dále bychom rádi zajistili občanům dostupné bydlení a efektivnější odpadové hospodářství.

Pokud uspějete ve volbách, jste připraveni převzít vedení města?

Rozhodně ano. Během minulého volebního období jsme získali mnoho cenných zkušeností, nejen na komunální úrovni, ale i na krajské. Máme mezi sebou lidi, kteří jsou odborně zdatní, ale hlavně mají chuť a energii něco udělat a změnit. A to je z mého pohledu to nejdůležitější.

Můžete krátce zmínit, co se Pirátům v minulém volebním období v Sušici podařilo?

Zde bych rád zmínil 3 nejdůležitější věci. Jedná se o audio a video přenos s archivací z jednání zastupitelstev včetně záznamu jmenovitého hlasování. To byla klíčová věc pro transparentnost městské politiky a musím podotknout, že ne všem se to dnes líbí. Dále se podařilo zastavit výstavbu megahaly v areálu SOLO, která by radikálně změnila život v Sušici po stránce dopravní, ale hlavně i po stránce řešení ubytování pro více než 500 agenturních pracovníků. V neposlední řadě jsme znovu rozjeli akutní péči včetně lůžkové chirurgie v Sušické nemocnice, bohužel jsme nedostali ani rok na to, abychom dokázali, že tato péče je pro Sušici potřebná a patří sem. Přesně se potvrzují slova odborníků, že současný rozsah péče, který si odsouhlasili zastupitelé, je dlouhodobě neudržitelný jak po stránce ekonomické, tak po stránce perspektivy pro personál.

Co byste vzkázal voličům na závěr?

Volební účast v komunálních volbách se v Sušici dlouhodobě pohybuje pod 50 %. Nevím, jestli je to tím, že komunální politika občany nezajímá nebo si myslí, že svým hlasem nemohou nic ovlivnit. Tak tomu není, každý může svým hlasem ovlivnit, jak bude město vypadat a kam bude směřovat. Proto bych vás chtěl všechny pozvat k volbám, abyste využili možnost zvolit si kandidáta, kterému nejvíce důvěřujete. Smyslem voleb není pouze odevzdat hlas a další 4 roky mlčet. Smyslem je zvolit si svého zástupce, který vám bude po celé funkční období naslouchat. Za Piráty Sušice prohlašuji, že chceme slyšet váš hlas. Přeji vám všem u voleb pevnou ruku a děkuji za případnou podporu.

Zadavatel: Česká pirátská strana, zpracovatel: VLM

Zdroj: Piráti Sušice