Otázku „Čím budeš, až vyrosteš?“ jsme jako děti dostali asi všichni. Věděli jste ale, že takový dotaz může být kontraproduktivní a přinést v dospělosti zklamání z nenaplněných představ? Alespoň to tvrdí psycholog Adam Grant, zaměřený na pracovní návyky a jejich usměrnění.

Co takhle to vyzkoušet?

Co kdybychom to však vzali z druhého konce a nejprve nabídli dětem plejádu zaměstnání, které si můžou samy zkusit? Věříme, že právě takové rozšíření obzorů je správná cesta, jak pomoci dětem uchopit to, co je v životě skutečně baví. Už máte představu, který z následujících tipů by mohl být „to ono“ pro vašeho malého neposedu?

Testování tohoto povolání je určeno pro trpělivější rodiče. A pro chápavé sousedy. Nicméně, takový kytarista, bubeník, banjistka nebo xylofonistka, to už je doslova povolání snů! To stojí za to vyzkoušet. Kdo z nás si nikdy nepředstavoval, že stojí na pódiu a tleská mu vyprodaný stadion?

Malé parádnice chtějí napodobovat maminky, půjčovat si jejich šaty, šperky a šminky. A kdyby měly vlastní? Tak můžou zkrášlit třeba celou rodinu. Chcete doma opravdovou legraci? Pak tuto hru na profesi doporučujeme speciálně odvážným tatínkům.

Máte rádi dobrou kávu? Tak to se vám bude doma hodit barista/číšník/obsluha v jednom! Chcete si udělat čajový dýchánek nebo nechat si připravit lahodné cappuccino? Nechte se obskakovat a dejte nohy nahoru. Správná obsluha bere zákazníka jako svého boha.

A když vám vyhládne, pošlete ratolest něco ukuchtit. V této kuchyňce vám určitě vykouzlí i snídani do postele. A třeba vás malý šéfkuchař vezme i na piknik. Správnému kuchtíkovi nesmí chybět zástěra – jedině s ní zvládne upéct i dort!

Poslechneme srdíčko, změříme teplotu a píchneme injekci. Kdo si nikdy nehrál na doktora, ať zvedne ruku.

Náš tip: Pokud má vaše dítě strach z doktorů, zkuste si s ním zahrát na lékaře a pacienta, nechat ho vše osahat a pochopit. Vaše další preventivní prohlídka tak proběhne jistě s úsměvem.

Máte rádi zvířátka nebo dokonce máte nějaké doma? Pak potřebujete zkušenou veterinářku nebo zvěrolékaře. Proměňte dětský pokoj v ordinaci a nechte své dítko vyzkoušet si lékařské dovednosti na plyšácích. Bolavá tlapička? Na to máme zázračnou mast. Vypadávání chlupů? Tak to bude chtít injekci.

Něco se porouchalo? Jestli vaše dítě chodí po bytě s kladivem v ruce, gratulujeme. Máte doma kutila. Instalatér, technik, mechanik nebo hodinový manžel – ti všichni budou potřebovat kvalitní nářadí. Malá opravářka? Proč ne, růžové nářadí už není žádná zvláštnost.

Jen konečky? Není problém! Tužidlo chcete? A vyfoukat nebo vyžehlit? Tento soukromý kadeřnický salon „U vašeho zlatíčka“ může navštívit celá rodina.

Deset deka toho ementálu. A co dál? Taky už slyšíte, jak cinká pokladna? Pro malé obchodnice a obchodníky máme celý obchodní stánek. Přesto potřebujete do supermarketu? Leda s tímto nákupním košíkem a seznamem, znáte to.

ZAHRAJTE SI SPOLEČNĚ

Dopřejte dětem různá povolání na zkoušku formou hry. Úplně nejšťastnější děti budou, když se do hry zapojíte taky a necháte si od zkušené kadeřnice ostříhat kadeře, od věhlasného doktora prohlédnout bolístku nebo zařídíte ohlušující aplaus pro dechberoucí talent malého xylofonisty.

