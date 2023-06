Mezinárodní festival nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM v Ostravě otevře brány už ve středu. Už podruhé se v jeho sedmileté historii stane dějištěm prostředí Slezskoostravského hradu a okolí.

Už teď na hradě i v podhradí finišují přípravy na tento festival akrobacie, fantaze a také humoru. „Všechno už je v plném proudu. Vždycky ten poslední týden předem je takový hektický,“ povídal ředitel festivalu Václav Pokorný a pokračoval: „Chystáme scény, stavíme šapitó. Například už stojí také šestimetrový sloup určený pro lano, po kterém bude chodit David Dimitri úplně bez jištění.“ Právě švýcarský akrobat David Dimitri bude letos největší hvězdou CIRKULUM.

Jedinečný akrobat patří k současné absolutní světové špičce. „David pochází z cirkusové rodiny, oba jeho rodiče byli také akrobati, takže k tomu měl od malička blízko. Trénuje prakticky už od dětství.,“ uvedl principál festivalu. Dimitri poprvé v Ostravě představí své vystoupení L’Homme Cirque (Cirkusový muž), se kterým měl velký úspěch po celém světě. „V této show vystupuje na jevišti, kdy sám postaví cirkusový stan a provádí různé fantastické akrobatické kousky vysoko nad hlavami diváků, všechno samozřejmě bez jištění. Když to vidíte, tak vůbec nechápete, jak to ten člověk vůbec může dokázat,“ popisoval Václav Pokorný a ještě dodal: „Takovou rovnováhu, jakou má on, to snad nemá nikdo na světě. Navíc jeho vystoupení není jen o akrobacii, ale kombinuje tam i klaunství a pantomimu.“

V předhradí i letos vyrostla cirkusová vesnička a v ní stojí dvě velká šapitó. Právě show L’Homme Cirque v Šapitó Dimitri ve středu 7. června celý program festivalu odstartuje.

Ale CIRKULUM nabídne mnohem více. Dalším tahákem bude v pátek 9. června představení s námořnickou tématikou v Šapitó L’Enjoliveur. „Je to francouzská kočovná společnost. Ve svém představení vás vezmou na loď, kde se z námořníků stanou klauni, muzikanti a akrobati. Všechno spojené se světelnou show. Je to opravdu velkolepé představení,“ představil své další hvězdy Václav Pokorný.

V rytmu DISCO se předvede španělská trojice Cia Paki Paya přímo v kulisách Slezskoostravského hradu. Jejich představení s názvem Shake Shake Shake posbíralo po světě řadu prestižních ocenění. „Využívají cirkusovou disciplínu Flying Hands, to uvidí diváci v Ostravě vůbec poprvé. Zjednodušeně řečeno, akrobati si ve vzduchu přehazují svou kolegyni. Ale je to fantastická podívaná, napínavá, energická,“ doplnil ředitel festivalu CIRKULUM.

Na představení těchto tří největších hvězd festivalu CIRKULUM 2023 je nutné mít vstupenky.

Je možné je zakoupit online na našem webu www.cirkulum.cz/vstupenky nebo přímo na místě v infostánku.

Scéna v předhradí nabízí ale také bohatý program ZDARMA. „Představíme návštěvníkům hned několik novocirkusových disciplín světového formátu a vystoupí umělci z Česka, Slovenska, Izraele, Venezuely, Itálie, Finska a Irska. Nebude chybět ani hudební akrobatická show v podání The Chef’s Orchestra,“ uvedl principál Václav Pokorný.

Zdroj: Cirkus trochu jinak, z. s.Cirkusovou atmosféru dotváří také malé šapitó s programem Zkus cirkus. Tam si lidé na vlastní kůži mohou vyzkoušet nejrůznější cirkusové dovednosti. Nechybí ani relax a food zóna s nabídkou skvělého řeckého jídla. „V celém předhradí je navíc možnost si uspořádat svůj vlastní piknik a stát se tak součástí kouzelné atmosféry cirkusového světa,“ pozval všechny ředitel festivalu.

Pro všechny děti a také hravé dospělé je na Slezskoostravském hradě připravená scéna s názvem Herniště.

Podrobný program a novinky na webu www.cirkulum.cz nebo na sociálních sítích festivalu.

