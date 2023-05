Přijďte s námi prožít nezapomenutelné zážitky plné akrobacie, umění a humoru.

Sedmý ročník festivalu nového cirkusu a pouličního umění opět ovládne Ostravu. Už podruhé se světoznámí akrobaté představí v kulisách Slezskoostravského hradu a také v jeho podhradí. CIRKULUM 2023 přinese atmosféru nefalšované cirkusové vesnice, divákům se bude tajit dech nad riskantními a neopakovatelnými kousky artistů.

Dorazí nejslavnější provazochodec světa David Dimitri. Hlavní hvězda letošního CIRKULUM, akrobat, který vystupoval v Cirque du Soleil. Přijede ze Švýcarska s vlastním představením L'Homme Cirque. „Jeho provazochodecké umění je fantastické. Bude se pohybovat vysoko nad hlavami diváků, až se jim bude tajit dech. A to všechno dělá David bez jištění,“ představil největší tahák programu ředitel festivalu Václav Pokorný.

Majitelé vstupenek se mohou těšit i na velkolepou podívanou přímo v šapitó v podání francouzské kočovné company L'Enjoliveur. „Je to vlastně poetický příběh, kterým provází CAP neboli kapitán,“ nechtěl víc prozrazovat principál CIRKULUM.

Světovými cenami ověnčené představení s názvem Shake Shake Shake je další bombou v programu. V rytmu DISCO se předvede španělská trojice Cia Paki Paya přímo v kulisách Slezskoostravského hradu. Součástí představení bude i akrobatická disciplína Hands Flying, která bude mít na CIRKULUM premiéru. „Ten pojem Hands Flying vlastně ani nemá přesný český ekvivalent. Řeklo by se „létající ruce“, ale ve skutečnosti to jsou akrobati hlavou dolů, kteří si ve vzduchu přehazují svou kolegyni,“ uvedl Václav Pokorný a pokračoval: „Zní to obyčejněji, než to vypadá. Je to velice napínavé a energické představení. Většinou návštěvníci po shlédnutí vůbec nechápou, jak to mohli akrobati dokázat.“

Na představení těchto akrobatických souborů jsou vstupenky již v prodeji. Více informací najdete na webových stránkách: www.cirkulum.cz/vstupenky

V předhradí je připraven bohatý program zcela ZDARMA.

Pro milovníky netradičních sportovních disciplín vystoupí světoznámý irský fotbalový žonglér Simon Llewellyn. Venezuelské duo Zaperoco Cirkus zase předvede svou akrobatickou show na perské tyči, plnou napětí i smíchu.

„Pokud patříte mezi balatonské rekreanty, je právě pro vás určeno představení Balaton 1982. Pro hudební a taneční nadšence jsme zase přivezli program až z Izraele,“ uvedl další body bohatého programu ředitel festivalu a dodal: „Akrobatické uskupení Asphalt Theatre vám naservíruje izraelské hudební menu s názvem The Chef’s Orchestra.“

Ti nejmenší se mohou těšit na představení Leony Macurové Motýlí svět, jež snoubí krásu a křehkost nekonečné fantazie.

Ani o premiéry nebude nouze! Ostravský „novocirkusový“ soubor Cirkus trochu jinak přichází se třemi novinkami. První z nich nese název Čarodějka. „Jsou to tři velice půvabné slečny čarodějky, a přitom je každá z nich úplně jiná. Co je propojuje, to je akrobacie, tanec a kouzla,“ představil první z velkých novinek programu principál.

Tou druhou je Sketch comedy – akrobatická a taneční show dvojice David a Patrik. „Je to zase založeno na příběhu. Jeden je tanečník a druhý takový barový povaleč, flákač, opilec. Ale samozřejmě ho jen hraje. Je to hodně zajímavé představení, které bude diváky bavit“ popisoval Václav Pokorný.

Třetí premiérou je pak představení Do my No. Sólový projekt provazochodce a ekvilibristy Jindřicha Kopidola. „Je to taková, dá se říct, pohybová laboratoř. Něco na pomezí fyzického divadla, nového cirkusu a pantomimy. Jindra při svém vystoupení nezvyklým způsobem využívá netradiční předměty jako dřevěné desky, bowlingové koule nebo válce. Hlavním tématem je ale balanc v různých formách,“ povídal o třetí novince principál festivalu CIRKULUM.

Na festivalu CIRKULUM 2023 také vystoupí performer a tvůrce Jan Jirák společně s choreografkou a herečkou Eliškou Vavříkovou, kteří hledají novou formu spojení tradičního umění ekvilibristiky a moderního fyzického divadla, inspirovanou obrazem Planeta Země od významného výtvarníka Michala Singera.

Pro děti a hravé návštěvníky bude v kulisách hradu připravena scéna s názvem HERNIŠTĚ, kde si můžou vyzkoušet motoriku, postřeh, logiku nebo přesnost. V předhradí budou na všechny zájemce čekat cirkusové dílničky ZKUS CIRKUS. „Tam si mohou všichni vyzkoušet různé dovednosti, tak říkajíc z cirkusové kuchyně,“ upřesnil Václav Pokorný.

Festival CIRKULUM 2023 však není pouze o cirkusových vystoupeních, ale také o setkávání lidí s lidmi. Těšíme se na vás. Více informací o souborech a účinkujících najdete na našem webu www.cirkulum.cz.

