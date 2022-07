Na Slezskoostravském hradě roste festivalový areál a Ostrava se na pět dní mění ve světovou metropoli nového cirkusu a pouličního divadla – festival CIRKULUM se nezadržitelně blíží.

Foto: Cirkus trochu jinak, z.s.

Největší hvězdy letošního ročníku Mezinárodního festivalu nového cirkusu a pouličního divadla CIRKULUM, belgický cirkus Ronaldo, přijíždí do Ostravy a slibuje nádhernou podívanou, nefalšovanou festivalovou náladu i prvotřídní show. Jejich krásné starobylé vintage karavany vytvoří zázemí v předhradí Slezskoostravského hradu už ve čtvrtek 2. června. Diváci mohou jejich představení během festivalu na scéně RONALDO zhlédnout hned pětkrát; poprvé už ve středu 8. června od 18.00 hodin. Zároveň dostanou šanci nahlédnout pod pokličku pravým kočovným světoběžníkům.

Program festivalu opět slibuje nevšední zážitky, špičkové umělce v oblasti nového cirkusu a pouličního divadla a také několik novinek. Oproti minulým ročníkům se natahuje na pět dní, přičemž ve čtvrtek 9. června a v pátek 10. června dostanou příležitost školy z Moravskoslezského kraje nejen vidět, ale také zažít představení Just Try It a Motýlí svět. „Nesmírně mě těší zájem mateřských, základních i středních škol o tato interaktivní představení. Všechna čtyři představení, které jsme školám nabídli, jsou již vyprodaná. Po pátečním představení Just Try It bude navíc následovat panelová diskuze se studenty a umělci a jsem velmi zvědav, kam nás tato zkušenost posune pro další ročníky festivalu,“ uvádí Václav Pokorný, ředitel festivalu. Představení Motýlí svět, které je určeno nejmenším dětem, mohou diváci vidět také v sobotu 11. června od 13.00 hodin na scéně PŘEDHRADÍ zdarma.

Na scénách PŘEDHRADÍ a CIRKULUM jsou na středu a čtvrtek připraveny také koncerty zdarma. Festivaloví návštěvníci tak mohou o dva dny déle nasávat pravou letní atmosféru. V pátek 12. června pak budou chtít umělci nalákat diváky od 14.00 hodin na Masarykově náměstí, kde zahraje španělská pouliční kapela Residual Gurus. Oficiální zahájení šestého ročníku festivalu CIRKULUM proběhne ve stejný den v 16.00 hodin na scéně PŘEDHRADÍ.

Už v 17.00 hodin se diváci mohou těšit na novocirkusovou bajku Vlez vles v podání českého uskupení Feel The Universe. „Kromě světových špiček ve svém oboru, jako jsou například francouzští Cie Zec nebo umělci ze Švýcarska Circo Pitanga, kteří se předvedou hned několikrát, nabízíme divákům i české mistry. Určitě bych chtěl zmínit Theatro Oculus, kterou mohli návštěvníci vidět ve světové premiéře vloni a která se neustále vyvíjí,“ říká Václav Pokorný. Dalším obrovským lákadlem je bezpochyby islandský soubor Hringleikur, který přiveze živelné představení propojující disciplíny napříč novým cirkusem.

Kvalitní podívanou nabízí nejen placené scény, ale také ty, na kterých je připraven program zdarma. Také scéna UmCirkum, která je určena nejen dětem, ale všem novocirkusovým nadšencům napříč věkovým i sociálním spektrem, bude k dispozici od pátku do neděle zdarma. „Věřím, že v programu, který se letos podařilo postavit, si přijde na své opravdu každý. Nabízíme skvělá hudební vystoupení i pouliční program a je jen na divákovi, jak festival prožije a hlavně - co všechno chce v daný den zažít. Unikátní scéna HRAD je velmi zajímavým prostorem pro všechny, kteří se těší na netradiční kulturní zážitek. Všem návštěvníkům chci vzkázat: pojďte společně s námi vstoupit do kouzelného světa, kde nic není nemožné a všechno je na dosah. Máte možnost zažít okamžiky plné emocí a nezapomenutelných prožitků. Nový cirkus se nedá popsat slovy, musíte ho zažít,“ říká Václav Pokorný.

Pokladna v předhradí bude pro zájemce o placená představení a vstup na scénu HRAD přístupná již ve středu 8. června od 16.00 hodin. Podrobnější informace, plán festivalového areálu i program můžou návštěvníci najít na webu www.cirkulum.cz, na sociálních sítích i v ostravských infocentrech.