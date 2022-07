Máte rádi čistý a elegantní design, precizní řemeslné zpracování do nejmenších detailů, nekompromisní výkon a zároveň technologii, která je vám důvěrně známá a je navržena pro každého? Laptopy a zařízení 2v1 Microsoft Surface vám umožní spolehlivě pracovat a bavit se ať jste kdekoliv. Ukažte jimi svoji jedinečnost a vkus

Z rodiny zařízení Microsoft Surface si dokáže vybrat skutečně každý - ať už jde o mladé studenty, mobilní pracovníky, tvůrčí kreativce, počítačové hráče, zkrátka pro všechny ty, kteří hledají výkon, kvalitu, spolehlivost a precizní design s důrazem na každý detail. Do rodiny Surface patří malé i velké 2v1 s odnímatelnou klávesnicí, klasické laptopy s dotykovou obrazovkou, ale i stylové příslušenství a doplňky, jako jsou klávesnice, myši, kreativní pera, sluchátka a další.

Microsoft, jako jeden z předních světových výrobců, je zárukou, že nikdy nezůstanete pozadu. Vždy dostanete ty nejlepší technologie a inovace. Zařízení Microsoft Surface jsou vyvíjeny přímo s ohledem na Windows 11 a Microsoft Office, a tvoří tak dokonalé souznění špičkového hardwaru a softwaru. Stejně jako svět nestojí na jednom místě, tak i Microsoft neustále přichází s inovacemi a trendy.

Stranou nezůstává ani naše společná budoucnost. Používané materiály jsou totiž pro přírodu šetrné a recyklovatelné. Výrobní technologie spotřebovávají minimum energie a výsledkem jsou tak prémiová zařízení, které vás inspirují a jiné okouzlí.

Designová lahůdka – laptop i tablet prostě 2v1, Microsoft Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 je ikonickým a zajímavým propojením dvou světů. Je libo laptop nebo tablet? Tenhle miláček patří mezi nejvýkonnější zřízení 2v1 s opravdu dlouhou výdrží baterie a zároveň má v sobě srdce dostihového koně. Hledáte-li parťáka, se kterým si můžete pohodlně zpřístupnit pracovní dokumenty, podívat se na nejnovější klipy z předávání Oscarů či jen si tak „ťukat“ na webu, Microsoft Surface Pro 8 vám ve všem vyjde vstříc.

Vývojáři v Microsoftu si řekli, že půjdou po každičkém detailu a vytvoří zařízení, které má duši, nekompromisní výkon a ohromující dotykový displej. Ten doplňuje polohovatelný stojan, díky kterému se práce stane zábavou, ať už jste kdekoliv – sedíte u stolu, ležíte na pohovce nebo relaxujete na lavičce či v trávě. Nejnovější procesory Intel, dostatek paměti a rychlé SSD úložiště poskytují výkon, který byste od tak lehkého a mobilního zařízení jistě nečekali. Drobnosti, jako je senzor okolního světla, akcelerometr, gyroskop a magnetometr již jen zintenzivní důraz na detail. Vše je zabaleno do elegantního designu, poctivého řemeslného zpracování a doplněno nejnovějšími Windows 11.

Chcete pořádnou klávesnici, nestačí vám přirozené psaní na obrazovce díky dosud nejlepší technologii digitálního inkoustu? Stačí připojit Surface Pro Signature Keyboard, který vám zaručí rychlé a přesné psaní jako na tradiční plné klávesnici.

Buďte originální – zvolte si svoji barvu ve vašem stylu

Microsoft Laptop Studio – kráska s ohromným výkonem a spoustou vychytávek

Neuvěřitelně výkonný, neskutečně flexibilní, to je nové Surface Laptop Studio, vrchol inovativního přístupu, jímž je Microsoft známý už řadu let. Toto technologicky nejvyspělejší zařízení překvapí pojetím svého displeje. Velká 14.4“ dotyková obrazovka PixelSense™ Flow s frekvencí 120 Hz je pastvou pro oči a díky nápadité konstrukci se dá neotřelým, ale současně praktickým způsobem polohovat. Surface Laptop Studio můžete využít jako plnohodnotný laptop na náročnou práci, ale můžete k němu připojit i ovladač Xboxu a díky zabudované grafické kartě NVIDIA Ampere RTX hrát i ty nejnovější herní tituly. Po nastavení displeje do polohy studia můžete vytáhnout z přihrádky pod klávesnicí pero a začít si dělat poznámky, náčrtky nebo si malovat. Aktivní pero Surface Slim Pen 2 přináší haptickou odezvu a díky jemným vibracím při tažení pera po dotykové obrazovce budete mít stejný pocit jako z práce na klasickém papíru.

Připravit, pozor, start – GO 3. Nejpřenosnější zařízení s dotykovou obrazovkou

Kompaktní a lehký Microsoft Surface Go 3 vám pomůže splnit pracovní úkoly i bavit se na cestách s podporou Windows 11 S. Získáte vysoký výkon, uchvacující grafiku a všestrannost v provedení laptopu nebo tabletu.

Tento nejpřenosnější 10,5“ Surface je optimalizování pro ovládání perem, dotykem i snadno připojitelnou klávesnicí. Vysoký výkon zajišťuje procesor Intel® Core™, rychlá operační paměť a integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics. Na cestách displej chrání odolné sklo Corning Gorilla Glass 3 a rychlé připojení do internetu zajistí LTE Advanced standard. Čistý zvuk dodají 2W stereofonní reproduktory s technologií Dolby Audio.

Integrovaný stojánek Microsoft Surface Go 3 umožní nastavit obrazovku do nejlepšího úhlu pro psaní a sklopením snadno přejdete do režimu tablet. Baterie s 11hodinovou výdrží vám zajistí dostatek energie na cestách.

Vašim nápadům a kreativitě se skutečně žádné meze nekladou!

