Pravidelné čištění interiéru vozu se vyplatí! Myslete na vlastní zdraví a pohodlí!

Ať už pravidelně jezdíte do zaměstnání či podnikáte dlouhé služební cesty nebo výjezdy s rodinou, vždy je dobré trávit tento čas v příjemném, a především zdravém prostředí. Interiér bývá často znečištěn zbytky jídel, dětskými křupkami, prachem, a především pak po zimě i nánosem bahna či zbytky soli a posypu z chodníků. Pravidelným čištěním lze zabránit vzniku plísní, které mohou v konečném důsledku ohrožovat zdraví pasažérů. Do čištění se můžete samozřejmě pustit sami, ale počítejte s tím, že se nejspíš nedostanete do úzkých skulin a škvír jako profesionální firma, která má na tyto potřeby moderní zařízení, navíc využívá opravdu šetrné a specializované přípravky, jejich pořízení by vás vyšlo velmi draho.

Čištění interiéru vozu krok po kroku

Jako první se pusťte do sběru odpadu, který se ve voze nastřádal. Poté, co bude vůz zbaven přebytečných věcí, můžete začít se samotným vysáváním. Vyndejte koberečky a rohožky a vysajte celou podlahu, poté se vrhněte na sedačky a nezapomeňte ani na větrací otvory. Na ty se vám bude hodit úzký kartáčový nástavec, kterým vysajete všechen prach i z útrob vozu. Prach vysajte i z odkládacích prostor ve dveřích, prostory kolem klik, gumového těsnění dveří či další úložné prostory. Vynechat byste neměli ani kufr, i zde můžete vyndat čalounění a vysát prostor pod ním. Koberečky je vhodné vykartáčovat a vysát. Gumové rohože zase snesou vodu s čistícím prostředkem.

Čistá okna jsou pro jízdu zároveň i bezpečná. Nejprve otřete jemnou utěrkou nejhrubší nečistoty, poté je vysušte a až pak začněte se samotným leštěním. Použijte takovou utěrku, která po sobě nezanechává stopy a vhodný leštící přípravek. Nezapomeňte očistit i gumové těsnící lišty.

Speciální péči věnujte palubní desce, kde se nejvíce hromadí prach. Zkuste použít utěrku z mikrovláken a jemný čistič určený pro palubní desky. Co se plastů týká, nezapomeňte očistit i ty okolo sedadel, ve středu vozu, stínítka či plastové obložení sloupků.

Pokud jste přistoupili na opravdu hloubkový úklid, je dobré dopřát sedačkám hloubkové čištění mokrou cestou. Při tomto procesu se totiž dostane na povrch mnohem více nečistot. Vzhledem k tomu, že speciální vysavač určený na hloubkové čištění nemá doma každý, je vhodné oslovit odborníky, kteří se na čištění interiéru vozu specializují. Pozor! Celý vnitřek musíte po tepování autosedaček nechat pořádně proschnout, aby zařízení nezačalo plesnivět. Specializované firmy provádějí mokré čištění i v chladnějších měsících. Důležité je sehnat firmu, která nechává auto doschnout ve vyhřívaných garážích. Kvalitní firmy pak nabízejí i odvoz vozu či dokonce zapůjčení náhradního vozu po dobu čištění.

Nečistoty se ukládají i na kožených sedačkách, i když to tak na první pohled nepůsobí. Při čištění kožených sedadel byste měli být maximálně opatrní. Raději se vyhněte běžným přípravkům a využijte kvalitní čističe vhodné pro kožené povrchy.

Prodlužte interiéru auta jeho životnost

Výhodou pravidelného čištění interiéru vozu je zabránění rychlému opotřebení materiálů v automobilu. Životnost materiálů totiž nezávisí jen na pravidelném čištění, ale i ošetření jednotlivých materiálů. Velmi moderní a vyhledávaná je například unikátní nanokosmetika, která byla speciálně vyvinuta pro používaní v interiérech aut. Ochranné politury pro interiér byly navrženy s ohledem na vysokou zátěž a jsou zaměřeny na vyšší tvrdost, otěruvzdornost a hydrofobitu. Specializované firmy zpravidla využívají autokosmetiku, která je určena na daný materiál, tedy na plasty, kůži, případně dřevo na palubovce a skla na oknech. Výhodou těchto přípravků je i to, že interiér nejen vyčistí, ale i ošetří.

Čištění interiéru vozu vás vyjde na stovky i tisíce korun. Záleží na lokalitě, velikosti vozu a druhu služby, kterou zvolíte. Rozhodně se alespoň jednou ročně, a především pak po zimě vyplatí investovat do hloubkového čištění!

Mít dokonale čistý interiér není jen otázkou designu, ale i zdraví. Pokud chcete mít auto opravdu hygienicky čisté, bez bakterií a alergenů, rozhodně čištění interiéru vašeho vozu neopomínejte!

