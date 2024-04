Humpolecké SeniorCentrum SeneCura bylo otevřeno v roce 2022 a už se stalo nedílnou součástí života města. Do zařízení se přestěhovali klienti, kteří žili v původním městském domově pro seniory.

ilustrační foto | Foto: SeneCura Humpolec/archiv

Nové SeniorCentrum poskytuje komplexní péči, ale také nabízí bohatý program aktivit a událostí, které obohacují životy jeho klientů. Naplňuje tak hlavní slogan skupiny SeneCura, že „Život pokračuje s námi" – i přes některá svá omezení mohou klienti žít šťastný a naplněný život. Domov ze skupiny SeneCura, která provozuje v Česku dalších 16, je unikátní hned v několika ohledech – od rozdělení do tzv. „domácností”, moderní vybavení, stravy sestavované s nutričním specialistou, fitness centrum, keramické dílny, kadeřnictví až po celou řadu možností trávení volného času. A jak se klientům v domově žije? Odpověď nabízí Ludmila Dvořáková, která v domově nedávno oslavila 90. narozeniny.

Žila jste v původním humpoleckém domově pro seniory. Jak byste obě zařízení porovnala?

V Humpolci byl starší domov pro seniory a v roce 2022 jsem se přestěhovala do nového SeniorCentra SeneCura. V tom původním jsem byla jen šest měsíců. Stará budova měla sice své kouzlo, ale bylo to zcela něco jiného. Nyní mám svůj vlastní jednolůžkový pokoj, vše je nové a moderní.

Prvni klientka, Ludmila DvořákováZdroj: SeneCura Humpolec/archiv

Pokoj jste si mohla také sama částečně zařídit, je to tak?

Ano, jsem za to moc ráda. Vzala jsem si s sebou svoji oblíbenou skříňku a na ní umístila květinu. Kromě toho mám na stěnách obrázky, které maloval můj kamarád, jeden z klientů SeniorCentra.

V čem je ještě nový domov pro vás jiný?

Já osobně si užívám to, že v jednom patře jsou vždy dvě „domácnosti”, tedy seskupení pokojů, které má společnou obývací místnost. Setkáváme se tedy s ostatními a tvoříme si tak komunitu přátel. Na druhou stranu, jak jsem zmínila, mám své vlastní soukromí ve svém pokoji. Nevyhledávám samotu, ale občas jsem ráda sama. Důležitý je pro mne i kontakt s rodinou. Přestože jsem z Větrného Jeníkova, často za mnou jezdí syn, takže společně zařídíme i vše potřebné mimo domov. Nejsem tak závislá jen na pomoci personálu.

Zdroj: SeneCura Humpolec/archiv

Jak vypadá váš běžný den?

Velká část aktivit je vždy naplánovaná na celý týden. Po snídani, kterou dostávám kvůli zdravotnímu omezení na pokoj, probíhá většinou cvičení a po něm naplánované společné aktivity. V těch většinou pokračujeme i po obědě. Samozřejmě máme i volný čas, který já nejraději trávím čtením nebo u počítače. Ale musím přiznat, že někdy máme program tak nabitý, že mám pocit, že nestíhám.

A jaké aktivity vás baví nejvíce?

Aktivity jsou vskutku různorodé, od tvoření až po nejrůznější přednášky či společenské události. Poslední dobou mne chytly výtvarné koláže, ale byla jsem nadšená třeba z přednášky o lese nebo o chráněné zvěři. Měli jsme také třeba masopust, slavíme všechny narozeniny a časté jsou i výlety. Ráda vzpomínám třeba na návštěvu jihlavské ZOO.

Zdroj: SeneCura Humpolec/archiv

Jak byste zhodnotila svoji spokojenost s personálem a se životem v SeniorCentru?

Za ty dva roky nemám téměř žádné výhrady. A to není fráze, ale skutečnost. Možná je to i tím, že jsem poměrně samostatná, ale máme zde opravdu vše, co potřebujeme. Personál je milý a vstřícný, což dokazuje prakticky každý den v kontaktu s námi.

Zdroj: SeneCura Humpolec/archiv