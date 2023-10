Jako civilizační choroby označujeme zejména ty choroby a onemocnění, které jsou způsobeny hlavně změnami ve způsobu života, který s civilizací souvisí.

Člověk se jako živočišný druh vyvíjel miliony let, přičemž v něčem, co nazýváme civilizací, žijeme posledních deset tisíc let. V technické civilizaci žijeme poslední dvě až tři století. To je příliš krátká doba na to, abychom se na některé změny plně adaptovali.

Nejviditelnější civilizační chorobou je obezita. Příroda vybavila člověka stejně jako ostatní živočichy "hladovým" genem. V minulosti bylo nepoměrně obtížnější se dostat k potravě než dnes, takže naši předci, kteří tímto genem nedisponovali, pravděpodobně vymřeli v období hladomorů a nemohli svou genetickou výbavu předat dál. Ale proto tak rádi jíme a neradi se v jídle omezujeme. Chuťově preferujeme nejvýživnější pokrmy a neradi se hýbeme, pokud to není nezbytně nutné. To ovšem v naší době a alespoň v oblasti kde žijeme, nevyhnutelně vede ke sklonům větší části populace k tloustnutí.

K obezitě a nedostatku pohybu se úzce váží kardiovaskulární onemocnění. Ty jsou nadto významně podporovány stresem, kterému se podrobujeme v našem každodenním životě v zaměstnání. Zde rozeznáváme "malý stres" (eustres), který nás umí v některých situacích až příjemně napružit k řešení daných úkolů a "velký stres" (distres), který už ovšem nevede k podání lepšího výkonu, ale spíš k selhání. Dlouhodobý stres snižuje obranyschopnost organismu a může vést právě k rozvoji kardiovaskulárních chorob. Stres, jako reakce na určité situace nám je také dán geneticky od našich předků. Jenže jim měl umožnit bojovat, či uniknout tím, že vybudil organismus k překotné fyzické činnosti, kterou my naopak obvykle potlačujeme.

Kardiovaskulární systém nám neničí jen stres a cholesterol, ale i zneužívání některých látek, kterými nás civilizace obdařila. Jedná se především o nikotin a alkohol, které mají v případě nadužívání na kardiovaskulární systém zhoubný vliv, ale i závislosti na dalších návykových látkách.

Bolí vás záda? Doslova epidemii civilizačních onemocnění pohybového aparátu vyvolala naše pohodlnost a rozvoj bydlení a změna způsobu práce – obstarávání si živobytí. Naši předci buď chodili a pátrali po kořisti, případně potravu sbírali, nebo se vleže uchýlili ke spánku. A tak byla formována naše kostra a geneticky je taková dána do vínku i nám. Páteř je tvarována tak, aby na ní působilo převážně svislé zatížení. Ovšem když si večer sednete k televizi, rozvalíte se v sedačce s kulatými zády, nebo celý den sedíte u počítače s hlavou skloněnou kupředu, zatěžujete páteř a jí obsluhující svaly zcela jiným způsobem.

Dalším faktorem který se přímo podílí na bolesti páteře, obzvlášť v její horní části, je rozvoj dopravy. Člověk je schopen běhu rychlostí cca. 40 km/h. Což není úplně málo, je to zhruba rychlost běhu zajíce a pohybový aparát člověka (i zajíce), včetně krku, který nese poměrně těžkou hlavu, je tomu dokonale přizpůsoben. Jsou k tomu nakonec uzpůsobeny i kosti včetně lebky dokonce tak, že do této rychlosti jsou nehody málokdy smrtelné. Člověk ovšem na tuto rychlost zrychloval málokdy, spíše velmi výjimečně. Nyní si ale představte, že jedete tramvají, která sice obvykle nejede rychleji než 50 km/h, což není o mnoho víc, zato váš krk vystaví tomuto zrychlení minimálně dvacetkrát, než dojedete do práce. A kolikrát i v bočním směru. Na to zkrátka není lidský krk geneticky stavěný a tento nepoměr se může manifestovat bolestí krční páteře.

Zajímavým onemocněním, které se dá označit jako civilizační, je histaminová intolerance (HIT). Jedná se v zásadě o nepoměr mezi přijatým histaminem a schopností ho odbourat. Tento nepoměr může být vyvolán dlouhodobou konzumací potravin bohatých na histamin, patologií trávicího traktu, nebo při nadměrném vystavení organismu tělu vlastnímu histaminu z mastocytů při alergické reakcích. Genetické vlivy mohou zahrnovat snížení funkce, či aktivity enzymů, které histamin rozkládají (DAO - diaminoxidáza, HNMT - histamin - N- methyltrasferáza).

Ačkoliv je řada těchto onemocnění evidentně dána vývojově, tedy souvisí s genetickou výbavou, běžně se z hlediska genetiky nevyšetřují. Buď jsou příčiny evidentní a léčí se jejich symptomy, případně se upraví životospráva, ale s řadou civilizačních chorob se zkrátka musíme naučit žít.

