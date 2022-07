Pohádka začíná…-žil, byl jednou jeden kalifornský podnikatel, který založil v Hollywoodu v roce 1943 firmu na lisování plastů nazvanou „Precision Specialties“. Jeho společnost vyráběla řadu produktů nasmlouvaných pro různé společnosti a podle dochovaných pramenů byla prvním produktem malá pračka, ale po nějaké době začala firma koketovat s hračkami. Jedním z prvních výrobků souvisejících s hračkami byly vlakové soupravy pro modeláře, včetně lokomotiv, a různé vozy spolu s budovami. Řada hraček byla uvedena na trh později pod značkou Revell. Jméno Revell údajně pochází z francouzského slova reveille, což znamená „nový začátek“.

Foto: Modely-plastikove.cz

Nový a velký začátek výrobce plastových modelů zažíval během svého vývoje v minulém století let různé kotrmelce… V roce 1956 byla v Bünde v západním Německu založena německá pobočka „Revell Plastics GmbH“. Během 70. let začala tato společnost vyvíjet a vyrábět své vlastní řady modelových stavebnic nezávisle a mimo přímou kontrolu společnosti Revell, USA. Modely Revell byly dováženy do Spojených států a některé z novějších stavebnic si vysloužily pověst vysoké kvality.

Kolem roku 1980, kdy modelářský koníček v Americe slábl a prodej plastových stavebnic prudce klesal, koupila Revell francouzská hračkářská společnost Generale du Jouet (také známá jako CEJI), která doufala, že využije evropské divize a přítomnosti Revell v Evropě. Přesto měla Generale du Jouet své vlastní finanční potíže a v roce 1983 byl Revell opět oddělen. V roce 1986 došlo k další fúzi a to s firmou Monogram. Podnik fungoval až do roku 2007, kdy byl americký Revell koupen společností Hobbico, zatímco německá pobočka „Revell Plastics GmbH“ (viz předchozí odstavec) se v roce 2006 oddělila od americké firmy, dokud ji v roce 2012 nekoupilo také Hobbico – čímž se obě společnosti vrátily společně pod jednu střechu.

Již téměř 60 let představuje Revell jedinečné odborné znalosti ve vývoji a výrobě věrných originálních plastových modelů. Dnes je Revell lídrem na trhu nejen v Německu, ale také v celé Evropě. Díky bohatým zkušenostem nashromážděným v průběhu desetiletí se značka Revell stala synonymem pro fascinující a mnohostranný svět modelingu.

Desítky produktů Revell jsou schopny splnit sny každého modeláře. Ať už malý nebo dospělý modelář, profesionál nebo začátečník – každý mezi jejich produkty najde takové, které splní jejich sny a nároky.