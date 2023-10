O cloud computingu se často mluví v souvislosti s ochranu dat. Firmy ho však využívají i jako obchodní nástroj.

Libor Šnobl, ředitel IT konzultačně-technologické společnosti | Foto: Vodafone

Firma Lundegaard a.s. pomáhá společnostem digitalizovat jejich byznys. Vyvíjí aplikace na míru a testuje nová digitální řešení, která slouží ke zrychlení a zjednodušení firemních procesů. A k tomu všemu potřebuje jednu zásadní věc: stabilní cloudové prostředí, pomocí kterého může svým klientům inovace zprostředkovávat.

Více výkonu a kontroly nad cloudem

Přípravu nového cloudového řešení svěřila společnost Lundegaard a.s. v roce 2021 do rukou Vodafonu. „Hlavním důvodem pro naše rozhodnutí bylo to, že nám Vodafone nabídl 1,5krát vyšší výkon za stejnou cenu, kterou jsme platili u tehdejšího poskytovatele,“ říká Libor Šnobl, CIO společnosti Lundegaard a.s.

Podmínkou Lundegaard a.s. bylo, že Vodafone vytvoří aplikační programové rozhraní na míru, aby měla firma nad privátním cloudem plnou kontrolu. „V minulosti nás brzdilo, že jsme museli nejdříve poslat požadavek dodavateli, abychom něco upravili. Sami jsme přitom věděli, že jde o jednoduchý úkon na pár minut,“ doplňuje Libor Šnobl.

Jednu z hlavních výhod cloudu vidí Lundegaard a.s. ve finančních i časových úsporách. Bez cloudu by totiž firma musela mít vlastní serverovnu, o níž by se museli starat zaměstnanci. Privátní cloud navíc umožňuje využít maximální výkon přístrojů, což se hodí i AI týmu, který ve firmě pracuje na výrobě machine learningových aplikací.

Cloud pomalu, ale jistě začíná být nutností

Dlouhodobou vizí Lundegaard a.s. je vývoj aplikací v public cloudu. Libor Šnobl věří, že budoucnost je v datech a transformace co nejmodernějším směrem přinese firmě silnou pozici nejen v byznyse, ale i na trhu práce. IT specialisté, kteří hledají zaměstnání, se totiž často rozhlížejí právě po firmách, v nichž je cloud samozřejmostí.

České firmy však podobná moderní řešení zatím příliš vážně neberou. „Je tady ještě spousta společností, co si myslí, že mít vlastního pracovníka, který cloud zastoupí, je levnější a bezpečnější,“ popisuje Libor Šnobl.

Když jsou obě strany spokojené

Vodafone vnímá partnerství s Lundegaard a.s. také jako silné a spolehlivé. „Společnost Lundegaard vnímám jako progresivní společnost na poli vývoje softwarových aplikací. Na své dodavatele cloudových technologií kladou vysoké nároky a my jsme rádi, že se nám podařilo takové řešení dodat,“ doplňuje Lucie Ouvalská, obchodní zástupkyně pro korporátní zákazníky Vodafonu.

Chcete patřit mezi inovativní firmy i vy? Cloudové služby od Vodafonu vám pomohou ušetřit náklady i čas, ale také posílit vaši pozici na trhu a srovnat krok s konkurencí.