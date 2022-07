Je rok 1945 a Josefu Hájkovi je v té době jedenáct let. Bydlí v Plzni ve Skvrňanech a chodí tu do školy.

Josef Hájek | Foto: archiv - J. Hájek

Z oken bytu vidí velmi dobře na komíny a střechy Škodovky, továrního komplexu, který si fašisti zabrali a který teď podobně jako jiné továrny na okupovaných územích zásobuje fašistické Hitlerovo Německo zbraněmi. Je jasné, že Hitler už nebudou dlouho vzdorovat, ale závody produkují zbraně dál. Píše se 24.duben 1945. Houkají sirény a Hájkovi utíkají do společného krytu. Byl to velký a těžký nálet. „Když jsme vylezli ven, celá čtvrť lehla popelem. Plameny, spoušť, kromě školy tam nezůstalo nic, vše bylo rozbombardované,“ vzpomíná Jiří Hájek. Jako dítě bral všechno i z jiného úhlu pohledu. „V dubnu 1945 nám řekli ve škole, že kdo se bojí nebo koho nechtějí rodiče do školy pustit, tak nemusí chodit. A druhý den tam nebyl nikdo! Chodili jsme si jen jednou týdně pro úkoly a další týden jsme je odevzdali. Takto to bylo od dubna až do září, kdy už bylo po válce,“ usmívá se.

Zdroj: Plzeňský kraj Zdroj: Plzeňský kraj

Poválečná doba nebyla procházkou růžovým sadem. Malý kluk tento vývoj mohl v roce 1945 mohl tušit jen těžko. Přišel komunistický puč, rok 1948. Státní hospodářství mělo potíže, chyběly produkty a v Československu fungoval přídělový systém. Josef Hájek už vychodil základní školu, ve se Škodovce vyučil soustružníkem kovů a v roce 1951 už v továrně pracoval, testoval pevnost materiálů. A přišel červen 1953. Měnová reforma. Okamžité znehodnocení úspor. Peníze v bance se vyměňovaly v poměru 5:1, peníze v hotovosti 50:1. Reforma zrušila i tzv. vázané účty – předválečné úspory občanů. Prezident Antonín Zápotocký přitom přípravu měnové reformy do poslední chvíle popíral. Reakce lidí byla okamžitá. Vztek vynesl na povrch u mnohých represemi potlačovanou averzi vůči komunistickému režimu. Lidé vyšli do ulic. Na Ostravsku, v Třinci, Vimperku i v ČKD v Praze. Protest přerostl místy v protivládní demonstrace – nevídaná věc v totalitní zemi. V Plzni vypukly velké bouře. Dělníci Škodových závodů v Plzni (v té době Závody V. I. Lenina) ráno protestovali na ředitelství – vyplacené zálohy na výplatu byly znehodnoceny v poměru 50:1. „Pracoval jsem blízko hlavního ředitelství, průvod šel kolem naší dílny. Připojil jsem se. Jenže na ředitelství s námi nechtěl nikdo mluvit. Obrátili jsme se a šli na náměstí Republiky na radnici, aby nám vysvětlili, proč byla měnová reforma, když prezident republiky Antonín Zápotocký říkal, že naše měna je pevná, abychom nevěřili šuškalům a byli klidní,“ vzpomíná Josef Hájek. Bylo mu tehdy 19 let. Cestou průvod sílil a rostl, jak se k němu přidávali další a další občané. Většina úředníků a představitelů města z radnice uprchla. „Nikdo z vedení města neměl odvahu a neobjevil se. Protest se zvrtl v demonstraci,“ vzpomíná Josef Hájek. Na náměstí bylo na 20000 lidí, demonstranti radnici obsadili. „Z radnice se začaly vyhazovat obrazy státníků.“ Busty Stalina, Lenina, Gottwalda a Zápotockého letěly z oken. Taková 1. plzeňská defenestrace. Další demonstranti se vydali směrem k soudu a rozhlasu. Proti demonstrujícím byly povolány Lidové milice a ozbrojené státní složky, povolány byly i jednotky Pohraniční stráže. V ulicích města probíhaly skutečné střety mezi nimi a neozbrojenými lidmi. Povstání bylo potlačeno v 18 hodin. Reakce režimu byla symbolická i praktická. Na řízené komunistické ´antidemonstraci´ na náměstí T. G. Masaryka hodili její účastníci na krk soše prvního československého prezidenta smyčku, zatáhli ji a sochu strhli. Následně byla zničena. „Od radnice jsem šel už domů, ale večer jsem šel na schůzku s dívkou nedaleko Masarykova náměstí a svržení sochy jsem viděl,“ vzpomíná Josef Hájek. Symbol svobody a demokracie byl komunistům trnem v oku, teď ho zničili. A zatýkání přišlo okamžitě. Josefa Hájka udal jeho vedoucí. „Věděl, že jsem odešel, sebral píchačky a dal si je stranou. Z našeho oddělení jsme byli na demonstraci tři – inženýr Beneš, paní Marovičová a já. Druhý den pro nás přišli estébáci do dílny, sebrali nás a odvezli na ředitelství, kde jsme čekali celé dopoledne.“ Policejní antony je odvezly do borské věznice, kde čekali tři měsíce na soud. „Já jsem měl smůlu a zároveň štěstí, že jsem dostal jenom 18 měsíců,“ komentuje Josef Hájek. Účastníci povstání byli souzeni ve skupinách asi po 20 osobách, nejvyšší trest v Josefově skupině bylo osm let vězení. Odsouzení byli eskortováni na Jáchymovsko do trestaneckých táborů. Josef do lágru Barborka. Vězněn byl od října 1953 do prosince 1954. „Tenkrát mi bylo 19 let a dostal jsem tam takové vyučení! Bylo to dost tvrdé. Facka sem, facka tam – to nebylo pro bachaře problém. Patnáct měsíců, které jsem tam strávil, bylo dost krutých,“ hodnotí. Barbora byl lágr určení pro vězně s vyššími tresty a mezi nimi byla skupina účastníků plzeňského povstání. Josef zde pracoval na šachtě, napřed se sbíječkou, ale po úrazu nohy jako signalista. Plzeňští nebyli jen tak ´obyčejnými´ vězni. „Aby nás vystrašili a ponížili, měli všichni Plzeňáci na rukávech našité červené pásky. Po pracovní době se mohli vězni po táboře normálně pohybovat. Ale ne my – když se na dvoře sešli tři nebo čtyři Plzeňáci, už na nás strážný z věže volal a pískal, abychom se rozešli. To bylo ponižující. I když jsme se mohli kdykoliv sejít na cimře, kde jsme bydleli, venku jsme se srocovat nesměli,“ vysvětluje Josef Hájek. ´Plzeňáky´ také dozorci často vybírali na povinné brigády po práci. Josef se proti tomu ohradil, ale střet s tzv. staršinou tábora neodpadl dobře. Josef byl zavřen na korekci. Na jednu brigádu se ale přihlásil dobrovolně – na brigádu do kuchyně. Ačkoliv někteří vězni věděli, že o oboru nic neví, neprozradili ho. Josef se mohl v kuchyni najíst a jeho porci si pak mohli rozdělit kamarádi.

Josef HájekZdroj: archiv - J. Hájek

Po propuštění se Josef Hájek oženil, ale již v říjnu 1955 musel nastoupit na vojnu. Byl zařazen jako politicky nespolehliví k PTP – Pomocným technickým praporům a pracoval v dole na šachtě na Ostravsku. Odsloužil si 26 měsíců vojny. Říkal jsem si: „Když už jsem byl rok a půl na Jáchymově, dva roky na Ostravě, tak budu pokračovat na šachtě dál.“ Podepsal smlouvu a šel pracovat na šachtu do Zbůchu. Práce tu měla své výhody a zvlášť pro člověka, který byl vězněn z politických důvodů. Havíři patřili k režimem preferované skupině, a tak se Josef částečně vyhnul šikaně ze strany Státní bezpečnosti. I finanční ohodnocení bylo lepší než ve Škodovce. Navíc na šachtě působilo dost lidí se škraloupem. „Nesetkal jsem se s žádnou perzekucí. Měl jsem štěstí, že jsem zapadl mezi podobné lidi, kteří měli hřích proti režimu, a vytratil se mezi nimi.“ Josef Hájek odešel do důchodu v roce 1994, pracoval ve Zbůchu a v Tlučné. „Zásluhou měnové reformy se ze mne stal havíř,“ komentuje dnes s nadhledem svůj osud.

V listopadu 1989 se Josef Hájek účastnil demonstrací a schůzí, stal se členem Občanského fóra. Po roce 1989 se dočkal rehabilitace a vstoupil do nově vzniklé Konfederace politických vězňů, ve které dodnes působí. Volné chvíle rád tráví se svými vnoučaty.

GABRIELA ŠPALKOVÁ

